15:18, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

MASAK eski Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na FETÃ– operasyonu





HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen MASAK 8 eski personelinden 5'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'daÂ FETÃ–/PDYÂ Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulunun (MASAK) 8 eski personelinden 5'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosu Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n talebi doÄŸrultusunda, MASAK'Ä±n 8 eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ± hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Karar doÄŸrultusunda harekete geÃ§en Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, zanlÄ±lardan 5'ini evlerinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len zanlÄ±lar, iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edilecek.

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