KadÄ±nlar kalp krizi geÃ§irdiklerinin farkÄ±na varmÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bilim adamlarÄ±, kadÄ±nlarÄ±n Ã¶zgÃ¼l aÄŸrÄ± eÅŸiklerinin yÃ¼ksekliÄŸi sebebiyle kalp krizlerini erkeklerden daha az hissettiklerini bildirdi.
NorveÃ§'te TromsÃ¶ Ãœniversitesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n 4 bin 849 yetiÅŸkin erkek ve kadÄ±n Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma, kalp krizi geÃ§irdiÄŸi halde bunu fark etmeyen kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n erkeklerden daha fazla olduÄŸunu gÃ¶sterdi.
AraÅŸtÄ±rma Ã§erÃ§evesinde aÄŸrÄ± eÅŸiÄŸinin yÃ¼ksekliÄŸi ile "sessiz kalp krizi" denilen, belirtileri hasta tarafÄ±ndan fark edilmeyen krizler arasÄ±ndaki baÄŸÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸan bilim adamlarÄ±, ilk etapta deneklerin acÄ± eÅŸiklerini teste tabi tuttu. Deneklerden ellerini 3 derece soÄŸuk suda bekletmelerini isteyen araÅŸtÄ±rmacÄ±lar erkeklerin ellerini suyun iÃ§inde daha uzun sÃ¼re tutabildikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ancak genel aÄŸrÄ± eÅŸiÄŸi erkeklerden dÃ¼ÅŸÃ¼k olan kadÄ±nlarÄ±n kalp krizine yol aÃ§an Ã¶zgÃ¼l aÄŸrÄ±lar sÃ¶z konu olduÄŸunda aÄŸrÄ± eÅŸiklerinin erkeklerden yÃ¼ksek olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Deneklerin geÃ§miÅŸte kalp krizi geÃ§irip geÃ§irmediÄŸini anlamak iÃ§in EKG'lerini Ã§eken araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, geÃ§miÅŸte kalp krizi geÃ§irdiÄŸi halde bunu fark etmeyen kiÅŸiler arasÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n oranÄ±nÄ±n erkeklerden fazla olduÄŸunu tespit etti. OranÄ±n erkeklerde yÃ¼zde 58 iken, kadÄ±nlarda yÃ¼zde 75'e kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n baÅŸ yazarÄ± Dr Andrea Ohrn, kadÄ±nlarÄ±n gÃ¶ÄŸÃ¼s aÄŸrÄ±sÄ± gibi kalp krizi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan aÄŸrÄ±lara erkeklerden daha dayanÄ±klÄ± olmalarÄ±nÄ±n bu tabloyu ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi. KadÄ±nlarda kalp krizi semptomlarÄ±nÄ±n daha farklÄ± geliÅŸmesinin de bunun kaynaÄŸÄ± olabileceÄŸi belirtildi.
DÃ¼nya genelinde erkekler kadÄ±nlardan daha fazla kalp krizi geÃ§irirken, kriz kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼m oranÄ± kadÄ±nlarda erkeklerden daha fazla. Krizlere zamanÄ±nda mÃ¼dahale edilmemesi Ã¶lÃ¼m olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼zde 70 oranÄ±nda arttÄ±rÄ±yor, zira kurtarÄ±labilir kalp kaslarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± krizin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk saat iÃ§inde yÄ±kÄ±ma uÄŸruyor.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Journal of the American Heart Association" dergisinde yayÄ±nlandÄ±.
KadÄ±nlar "sessiz kalp krizi" denilen ataklarÄ± erkeklerden daha az hissediyor
Sokaklarda satÄ±lan sÃ¼tten yapÄ±lan yoÄŸurdun zararlÄ± mikroorganizmalar iÃ§erebileceÄŸi belirtiliyor.
Basit bir kan testi olan troponin testi, saÄŸlÄ±klÄ± bireylerin kalp krizi geÃ§irme riskini belirleyebiliyor
ABD'de yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma, yaÅŸlÄ±larda yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler gibi pigmentli besin tÃ¼ketiminin, "kristalize zeka" olarak bilinen yaÅŸam deneyimleri ve eÄŸitim yoluyla edinilen Ã§evresel zekanÄ±n korunmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu ortaya koydu
Ä°TÃœ UÃ§ak ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. KadÄ±oÄŸlu, "Kar, yere dÃ¼ÅŸmeden kirleniyor. 'KÃ¶yde yaÅŸÄ±yorum, havamÄ±z temiz' demeyin. SakÄ±n kar yemeyin." dedi.
KanadalÄ± bilim adamlarÄ±, insan kÃ¶k hÃ¼crelerinden kalp atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± fonksiyonel biÃ§imde dÃ¼zenleyen hÃ¼creler geliÅŸtirdi.
TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Prof.Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, halk arasÄ±nda en Ã§ok akciÄŸer, meme, prostat ve kalÄ±n baÄŸÄ±rsak kanserinin bilindiÄŸini ancak cilt kanserlerinin en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len tÃ¼r olduÄŸunu sÃ¶yledi
UyuÅŸturucu ve psikotrop maddelerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± ve yeÅŸil reÃ§eteler, artÄ±k elle yazÄ±lmayacak
Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Esenyurt Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dÃ¼n akÅŸam yaÅŸananlarÄ±n 'domuz gribi' tehlikesiyle alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, insanlarÄ±n kiÅŸiliÄŸini etkileyen genlerin zihin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde de etkili olduÄŸunu ortaya koydu
TBV Diyetisyeni GÃ¶kÃ§en Efe AydÄ±n, vÃ¼cudun soÄŸuk havalarda gribal enfeksiyonlar ve zararlÄ± virÃ¼slerden korunabilmesi iÃ§in en temel ihtiyaÃ§lardan biri de su olduÄŸunu, kÄ±ÅŸÄ±n da yazÄ±n tÃ¼ketilen miktarda su tÃ¼ketmek gerektiÄŸini belirtti.
Parkinson hastalÄ±ÄŸÄ±na, midede yaÅŸayan bir bakterinin sebep olabileceÄŸi bildirildi.
Yeni dÃ¼zenlemeyle Ã¶zel hastaneler kanser tedavisinde artÄ±k hastalardan fark almayacak...
DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan MÃ¼slÃ¼man saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nÄ± bir araya getirmek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen "DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man SaÄŸlÄ±k TopluluklarÄ± Kongresi" baÅŸladÄ±.
AraÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re yaÅŸlÄ±larda felÃ§ geÃ§irme oranÄ± azalÄ±rken diyabet ve obezite sebebiyle genÃ§lerde artÄ±yor
TÃ¼rkiye Metabolik Cerrahi VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã‡elik, "Bizler, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarla ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ameliyatla tedavi edilebildiÄŸini bilimsel tarafÄ±mÄ±zdan taviz vermeden gÃ¶sterdik." dedi.