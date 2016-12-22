GÃ¼ncelleme: 00:01, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

KadÄ±nlar kalp krizi geÃ§irdiklerinin farkÄ±na varmÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim adamlarÄ±, kadÄ±nlarÄ±n Ã¶zgÃ¼l aÄŸrÄ± eÅŸiklerinin yÃ¼ksekliÄŸi sebebiyle kalp krizlerini erkeklerden daha az hissettiklerini bildirdi.

NorveÃ§'te TromsÃ¶ Ãœniversitesinden araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n 4 bin 849 yetiÅŸkin erkek ve kadÄ±n Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma, kalp krizi geÃ§irdiÄŸi halde bunu fark etmeyen kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n erkeklerden daha fazla olduÄŸunu gÃ¶sterdi.

AraÅŸtÄ±rma Ã§erÃ§evesinde aÄŸrÄ± eÅŸiÄŸinin yÃ¼ksekliÄŸi ile "sessiz kalp krizi" denilen, belirtileri hasta tarafÄ±ndan fark edilmeyen krizler arasÄ±ndaki baÄŸÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸan bilim adamlarÄ±, ilk etapta deneklerin acÄ± eÅŸiklerini teste tabi tuttu. Deneklerden ellerini 3 derece soÄŸuk suda bekletmelerini isteyen araÅŸtÄ±rmacÄ±lar erkeklerin ellerini suyun iÃ§inde daha uzun sÃ¼re tutabildikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ancak genel aÄŸrÄ± eÅŸiÄŸi erkeklerden dÃ¼ÅŸÃ¼k olan kadÄ±nlarÄ±n kalp krizine yol aÃ§an Ã¶zgÃ¼l aÄŸrÄ±lar sÃ¶z konu olduÄŸunda aÄŸrÄ± eÅŸiklerinin erkeklerden yÃ¼ksek olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Deneklerin geÃ§miÅŸte kalp krizi geÃ§irip geÃ§irmediÄŸini anlamak iÃ§in EKG'lerini Ã§eken araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, geÃ§miÅŸte kalp krizi geÃ§irdiÄŸi halde bunu fark etmeyen kiÅŸiler arasÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n oranÄ±nÄ±n erkeklerden fazla olduÄŸunu tespit etti. OranÄ±n erkeklerde yÃ¼zde 58 iken, kadÄ±nlarda yÃ¼zde 75'e kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n baÅŸ yazarÄ± Dr Andrea Ohrn, kadÄ±nlarÄ±n gÃ¶ÄŸÃ¼s aÄŸrÄ±sÄ± gibi kalp krizi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan aÄŸrÄ±lara erkeklerden daha dayanÄ±klÄ± olmalarÄ±nÄ±n bu tabloyu ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi. KadÄ±nlarda kalp krizi semptomlarÄ±nÄ±n daha farklÄ± geliÅŸmesinin de bunun kaynaÄŸÄ± olabileceÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya genelinde erkekler kadÄ±nlardan daha fazla kalp krizi geÃ§irirken, kriz kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼m oranÄ± kadÄ±nlarda erkeklerden daha fazla. Krizlere zamanÄ±nda mÃ¼dahale edilmemesi Ã¶lÃ¼m olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼zde 70 oranÄ±nda arttÄ±rÄ±yor, zira kurtarÄ±labilir kalp kaslarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± krizin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk saat iÃ§inde yÄ±kÄ±ma uÄŸruyor.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Journal of the American Heart Association" dergisinde yayÄ±nlandÄ±.