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ErdoÄŸan: FÄ±rat KalkanÄ±'nda durursak Sevr ÅŸartlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rÃ¼z
ErdoÄŸan: FÄ±rat KalkanÄ±'nda durursak Sevr ÅŸartlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rÃ¼z

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"DÃ¼nyanÄ±n ve bÃ¶lgemizin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸu kritik dÃ¶nemde, eÄŸer durmaya kalkarsak kendimizi bulacaÄŸÄ±mÄ±z yer, Sevr ÅŸartlarÄ±dÄ±r "dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸtu.

''200'E YAKIN DEAÅž'LI Ã–LDÃœRÃœLDÃœ''

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'yla ilgili, "DÃ¼n El Bab'da ÅŸehit olan 16 askerimize Allah'tan rahmet, yaralÄ±larÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyorum. Bu mÃ¼cadelemiz sÄ±radan bir mÃ¼cadele deÄŸil.Â 16 ÅŸehidimiz oldu, 200'e yakÄ±n DEAÅž'lÄ± orada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ãœlkemizi sÃ¼rekli tehdit altÄ±nda tutanlara karÅŸÄ± artÄ±k duramazdÄ±k ve bunun gereÄŸini de yapÄ±yoruz" dedi.

''EÄžER DURMAYA KALKARSAK KENDÄ°MÄ°ZÄ° BULACAÄžIMIZ YER SEVR ÅžARTLARIDIR''

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "DÃ¼nyanÄ±n ve bÃ¶lgemizin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸu kritik dÃ¶nemde, eÄŸer durmaya kalkarsak kendimizi bulacaÄŸÄ±mÄ±z yer, Sevr ÅŸartlarÄ±dÄ±r. Halbuki biz hala Lozan'daki kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle yaÅŸayan bir milletiz. AÃ§Ä±k konuÅŸmak lazÄ±m; TÃ¼rkiye, Ä°stiklal Harbi'nden sonraki en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelesini veriyor. Bu mÃ¼cadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mÃ¼cadelesidir" ifadelerini kullandÄ±.

''Ä°STÄ°KLALÄ°MÄ°ZÄ° GÃœVENCE ALTINA ALMA MECBURÄ°YETÄ°YLE KARÅžI KARÅžIYAYIZ''

Asimetrik bir saldÄ±rÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸunu sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri, bu kavganÄ±n sadece piyonlarÄ±dÄ±r. Bizim asÄ±l mÃ¼cadelemiz arkalarÄ±ndaki gÃ¼Ã§lerdir. Bu gÃ¼Ã§ler, hassas noktamÄ±z olarak neremizi gÃ¶rÃ¼yorlarsa oraya yÃ¼kleniyorlar" diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžu anda iÃ§inde bulunduÄŸumuz durum bambaÅŸka. BugÃ¼n Ã¼lke ve millet olarak bekamÄ±zÄ±, geleceÄŸimizi, istiklalimizi gÃ¼vence altÄ±na alma mecburiyetiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Onun iÃ§in 79 milyon, diÄŸer tÃ¼m farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bir kenara bÄ±rakarak geleceÄŸimiz iÃ§in bir ve beraber hareket etmeliyiz'' ifadelerini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±
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