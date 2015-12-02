15:35, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

GorbaÃ§ov'dan SSCB itirafÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sovyetler BirliÄŸi'nin son lideri Mihail GorbaÃ§ov, SSCB'nin daÄŸÄ±lmasÄ±nda kendisinin de sorumluluÄŸu olduÄŸunu itiraf etti.

Sputnikâ€™te yer alan habere gÃ¶re Rusya'nÄ±n resmi yayÄ±n organÄ± Rossiyskaya Gazeta iÃ§in bir makale kaleme alan GorbaÃ§ov, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"SSCB'yi reforme etme ve yenileme ihtiyacÄ± doÄŸmuÅŸtu ve bu mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼. GeÃ§ de olsa bu yola Ã§Ä±ktÄ±k. EÄŸer sÃ¼recin tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± sorumluluk alsaydÄ±, eminim ki, sÃ¼reÃ§ sonuÃ§ verirdi. GÃ¼Ã§lÃ¼ ve gerÃ§ekten egemen Ã¼lkelerimiz ve Ã¼lkelerimizin Ã§Ä±karlarÄ±na hareket eden etkili bir merkezi yÃ¶netim olurdu."

Ancak bu gÃ¶revi baÅŸarÄ±yla yerine getiremediklerini belirten GorbaÃ§ov, "Benim de sorumluluÄŸum bulunduÄŸunu kabul ediyorum. Ama vicdanÄ±m rahat. Zira ben, siyasi metotlarla sonuna kadar SSCB'yi savundum" diye yazdÄ±.

GorbaÃ§ov, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada SSCB'nin daÄŸÄ±lmasÄ±ndan Belovej AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalayan dÃ¶nemin Rusya yÃ¶netimini sorumlu tutmuÅŸtu. Belovej AnlaÅŸmasÄ±, 8 AralÄ±k 1991'de Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Boris Yeltsin, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Leonid KravÃ§uk ve Belarus Devlet BaÅŸkanÄ± Stanislav ÅžuÅŸkeviÃ§ tarafÄ±ndan imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.