GorbaÃ§ov'dan SSCB itirafÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sovyetler BirliÄŸi'nin son lideri Mihail GorbaÃ§ov, SSCB'nin daÄŸÄ±lmasÄ±nda kendisinin de sorumluluÄŸu olduÄŸunu itiraf etti.
Sputnikâ€™te yer alan habere gÃ¶re Rusya'nÄ±n resmi yayÄ±n organÄ± Rossiyskaya Gazeta iÃ§in bir makale kaleme alan GorbaÃ§ov, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"SSCB'yi reforme etme ve yenileme ihtiyacÄ± doÄŸmuÅŸtu ve bu mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼. GeÃ§ de olsa bu yola Ã§Ä±ktÄ±k. EÄŸer sÃ¼recin tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± sorumluluk alsaydÄ±, eminim ki, sÃ¼reÃ§ sonuÃ§ verirdi. GÃ¼Ã§lÃ¼ ve gerÃ§ekten egemen Ã¼lkelerimiz ve Ã¼lkelerimizin Ã§Ä±karlarÄ±na hareket eden etkili bir merkezi yÃ¶netim olurdu."
Ancak bu gÃ¶revi baÅŸarÄ±yla yerine getiremediklerini belirten GorbaÃ§ov, "Benim de sorumluluÄŸum bulunduÄŸunu kabul ediyorum. Ama vicdanÄ±m rahat. Zira ben, siyasi metotlarla sonuna kadar SSCB'yi savundum" diye yazdÄ±.
GorbaÃ§ov, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada SSCB'nin daÄŸÄ±lmasÄ±ndan Belovej AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalayan dÃ¶nemin Rusya yÃ¶netimini sorumlu tutmuÅŸtu. Belovej AnlaÅŸmasÄ±, 8 AralÄ±k 1991'de Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Boris Yeltsin, Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Leonid KravÃ§uk ve Belarus Devlet BaÅŸkanÄ± Stanislav ÅžuÅŸkeviÃ§ tarafÄ±ndan imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± ertelendi
Askeri kaynaklar, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bÃ¶lgesinden Ã§ekilme faaliyeti iÃ§inde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±.
Arap milletvekili Gattas, hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi iÃ§in "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" kabul etti
Hamas lideri MeÅŸal'le telefonla konuÅŸan bir Filistinli, Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±
5 ay sonra yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde solun adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa edip seÃ§im kampanyasÄ±na baÅŸlayan Manuel Valls'e Strazburg'da un Ã§uvalÄ± atÄ±ldÄ±.
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Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya'nÄ±n ekim ayÄ±nda gÃ¼nde ortalama 10,7 milyon varil petrol Ã¼reterek Suudi Arabistan'Ä± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Herkes gibi biz de Trumpâ€™Ä±n kabinesini ve daha sonra izleyeceÄŸi siyasi rotayÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Kuzey Kore yÃ¶netimi, GÃ¼ney Kore'yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±na ve Ã¶zellikle diplomatlara yÃ¶nelik siyasi ilticaya teÅŸvik Ã§abalarÄ±nÄ± artÄ±rmakla suÃ§ladÄ±
SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic, "Rusya, SÄ±rbistan'a 6 adet MÄ°G 29 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ hibe edecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
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BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan 15 tÄ±r, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geÃ§ti