15:44, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

CHP'li baÅŸkan Murat Hazinedar YÃ¼ksek Disiplin Kurulu'nda





CHP'li BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar'Ä±n ihracÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi YÃ¼ksek Disiplin Kurulu yarÄ±n 11.00'de toplanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK) tarafÄ±ndan ihraÃ§ istemiyle disipline sevk edilen BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar hakkÄ±nda partinin YÃ¼ksek Disiplin Kurulu yarÄ±n saat 11.00'de kararÄ±nÄ± verecek. CHP MYK tarafÄ±ndan 13 Ekim'de ihraÃ§ talebiyle YÃ¼ksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar iÃ§in yarÄ±n ihraÃ§ olup olmayacaÄŸÄ± ile ilgili kararÄ±n verilmesi bekleniyor. CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, 13 Ekim'de BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Hazinedar'Ä±n ihraÃ§ talebiyle yÃ¼ksek disiplin kuruluna sevk edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar, farklÄ± CHP'den farklÄ± Ã§izgisiyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸ, parti Ã¼yelerinden sÄ±k sÄ±k merkez saÄŸa yakÄ±n hareket ettiÄŸi ÅŸeklinde eleÅŸtiriler gelmiÅŸti.

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