15:57, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Bakan AkdaÄŸ: YaralÄ± 4 askerimizin durumu ciddi





SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda yaralanan askerlere iliÅŸkin, "85 askerimiz Ã¼lkeye getirildiler ve tedavileri devam ediyor. Askerlerimizin 4'Ã¼nÃ¼n saÄŸlÄ±k durumu biraz daha ciddi" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, AltÄ±ndaÄŸ'daki BaÅŸpÄ±nar ve Feridun Ã‡elik Aile SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± merkezlerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni sonrasÄ±nda,Â FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralananÂ askerlerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Yaralanan askerlerin vakit kaybedilmeden TÃ¼rkiye'ye getirildiÄŸini vurgulayan AkdaÄŸ, "FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan 85 askerimiz, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± 112 ekipleri ve UMKE'ler tarafÄ±ndan tedavi edilmek Ã¼zere Ã¼lkeye getirildiler ve ÅŸu anda tedavileri devam ediyor." diye konuÅŸtu. "Askerlerimizin 4'Ã¼nÃ¼n saÄŸlÄ±k durumu biraz daha ciddi. Ä°Ã§lerinde ciddiyetini koruyan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var." ifadelerini kullanan AkdaÄŸ, sÃ¼ratle hareket ettiklerini sÃ¶yledi. Â

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