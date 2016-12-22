FETÖ soruşturmasında 54 gazetecinin tüm malvarlığına el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ terör örgütü soruşturmasınca tutuklanan 54 gazetecinin tüm mal varlıklarına el koyuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Fetullahçı Terör Örgütü'ne FETÖ üye olmak suçundan haklarında soruşturma açılan ve bir kısmı tutuklanan 54 gazetecinin mal varlıklarına el koyulmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin terör örgütüne üye olma suçunu işlediklerini belirtti.
1 Aralık tarihinde alınan kararda, “Şüphelilerin terör örgütüne finansman desteği sağladıkları yahut terör örgütü üyesi olmalarının verdiği avantajla malvarlığı elde ettikleri, elde ettikleri malvarlığını terör örgütünün hizmetine sundukları yönünde yeterli kuvvet şüphe bulunduğu bir kısım şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıkları dikkate alınarak talebin kabulüne” ifadeleri kullanıldı.
KANUN HAKKINDA KARARNAME UYARINCA EL KONULDU
Mahkemenin 1 Aralık'ta verdiği kararda Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile gazeteci-yazarlar Bülent Keneş, Hilmi Yavuz, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 54 şüpheliye ait taşınmaz mallara, ulaşım araçlarına, banka hesaplarına, kıymetli evraklara ve ortağı olduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına 668 sayılı Kanun Hakkında Kararname uyarınca el koyulmasına karar verildi.
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