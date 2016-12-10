16:18, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Rusya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne taziye ziyareti



Foto: ArÅŸiv

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne taziye ziyaretinde bulunacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne taziye ziyaretinde bulunacaÄŸÄ± bildirildi. Â

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