Ä°slami Hareket Partisi liderinden 'Halep' teÅŸekkÃ¼rÃ¼

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY)Â Ä°slami Hareket PartisiÂ (Bizotnava) lideriÂ Ä°rfan Abdulaziz, Suriye'ninÂ HalepÂ kentinde yaÅŸanan insani dramÄ±n sona erdirilmesi konusunda TÃ¼rkiye'nin gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abanÄ±n Ã¶rnek olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Abdulaziz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Halep'teki durumu parti yÃ¶netiminde ayrÄ±ntÄ±lÄ± ÅŸekilde ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Halep'in baÅŸÄ±na gelen felaket nedeniyle Ã§ok Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼ ve endiÅŸeliyiz. Ortada bir insanlÄ±k dramÄ± var." dedi.
Ä°slami Hareket olarak bu drama sebep olanlarÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Abdulaziz, Halep halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer alan TÃ¼rkiye'nin Ã§abalarÄ±ndan ise Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
"TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼meti gibi birÃ§ok Ã¼lke Halep halkÄ±nÄ±n imdadÄ±na koÅŸabilir. Bu konudaki yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'yi tebrik ediyoruz." diyen Abdulaziz, uluslararasÄ± insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na da Halep'e yardÄ±m acil Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Ä°slami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, BeÅŸar Esad rejiminin Halep'teki planlarÄ± konusunda da deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Kentin demografik yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine yÃ¶nelik ciddi endiÅŸe taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Abdulaziz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"YakÄ±n bir sÃ¼reÃ§te Halep'te bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler meydana gelecektir. Åžu anda kent sakinleri evlerini boÅŸaltÄ±p bÃ¶lgeyi terk ediyor. BaÅŸka bÃ¶lgelerden insanlar getirilip kente yerleÅŸtirilecektir. Bu bÃ¼yÃ¼k bir tehlikedir."
Rejimin Halep'te olanlarla muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki diÄŸer bÃ¶lgelerde yaÅŸayanlara gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek istediÄŸini sÃ¶yleyen Abdulaziz, her ÅŸeye raÄŸmen Esed'in iktidarda kalacaÄŸÄ±na ihtimal vermediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± ertelendi
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Arap milletvekili Gattas, hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi iÃ§in "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" kabul etti
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Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
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IKBY Ä°slami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Halep'e yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'yi tebrik ediyoruz" dedi
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