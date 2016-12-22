DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:44, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
16:24, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Ä°slami Hareket Partisi liderinden 'Halep' teÅŸekkÃ¼rÃ¼
Ä°slami Hareket Partisi liderinden 'Halep' teÅŸekkÃ¼rÃ¼

IKBY Ä°slami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Halep'e yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'yi tebrik ediyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY)Â Ä°slami Hareket PartisiÂ (Bizotnava) lideriÂ Ä°rfan Abdulaziz, Suriye'ninÂ HalepÂ kentinde yaÅŸanan insani dramÄ±n sona erdirilmesi konusunda TÃ¼rkiye'nin gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abanÄ±n Ã¶rnek olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Abdulaziz, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Halep'teki durumu parti yÃ¶netiminde ayrÄ±ntÄ±lÄ± ÅŸekilde ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Halep'in baÅŸÄ±na gelen felaket nedeniyle Ã§ok Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼ ve endiÅŸeliyiz. Ortada bir insanlÄ±k dramÄ± var." dedi.

Ä°slami Hareket olarak bu drama sebep olanlarÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Abdulaziz, Halep halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer alan TÃ¼rkiye'nin Ã§abalarÄ±ndan ise Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.

"TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼meti gibi birÃ§ok Ã¼lke Halep halkÄ±nÄ±n imdadÄ±na koÅŸabilir. Bu konudaki yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'yi tebrik ediyoruz." diyen Abdulaziz, uluslararasÄ± insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na da Halep'e yardÄ±m acil Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

DEMOGRAFÄ°K YAPININ DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° ENDÄ°ÅžESÄ°

Ä°slami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, BeÅŸar Esad rejiminin Halep'teki planlarÄ± konusunda da deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Kentin demografik yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine yÃ¶nelik ciddi endiÅŸe taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Abdulaziz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YakÄ±n bir sÃ¼reÃ§te Halep'te bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler meydana gelecektir. Åžu anda kent sakinleri evlerini boÅŸaltÄ±p bÃ¶lgeyi terk ediyor. BaÅŸka bÃ¶lgelerden insanlar getirilip kente yerleÅŸtirilecektir. Bu bÃ¼yÃ¼k bir tehlikedir."

Rejimin Halep'te olanlarla muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki diÄŸer bÃ¶lgelerde yaÅŸayanlara gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek istediÄŸini sÃ¶yleyen Abdulaziz, her ÅŸeye raÄŸmen Esed'in iktidarda kalacaÄŸÄ±na ihtimal vermediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.



Ä°lgili Konular Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi IKBY
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
BMGK'da Ä°srail oylamasÄ± ertelendi
BMGK'da Ä°srail oylamasÄ± ertelendi

BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± ertelendi
TSK El-Bab'dan Ã§ekiliyor' iddiasÄ±na yalanlama
'TSK, El-Bab'dan Ã§ekiliyor' iddiasÄ±na yalanlama

Askeri kaynaklar, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bÃ¶lgesinden Ã§ekilme faaliyeti iÃ§inde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±.
Ä°srail meclisindeki Arap vekilin dokunumazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°srail meclisindeki Arap vekilin dokunumazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Arap milletvekili Gattas, hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi iÃ§in "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" kabul etti
Ä°srail MeÅŸal'le konuÅŸan Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°srail, MeÅŸal'le konuÅŸan Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Hamas lideri MeÅŸal'le telefonla konuÅŸan bir Filistinli, Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±
Fransa'nÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na unlu saldÄ±rÄ±
Fransa'nÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na unlu saldÄ±rÄ±

5 ay sonra yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde solun adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa edip seÃ§im kampanyasÄ±na baÅŸlayan Manuel Valls'e Strazburg'da un Ã§uvalÄ± atÄ±ldÄ±.
Libya'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
Libya'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
Libya'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
Libya'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya petrol Ã¼retiminde Suudi Arabistan'Ä± geÃ§ti
Rusya petrol Ã¼retiminde Suudi Arabistan'Ä± geÃ§ti

Rusya'nÄ±n ekim ayÄ±nda gÃ¼nde ortalama 10,7 milyon varil petrol Ã¼reterek Suudi Arabistan'Ä± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Putin'den hava savunma sistemlerini delebilecek fÃ¼ze talebi
Putin'den hava savunma sistemlerini delebilecek fÃ¼ze talebi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, mevcut ve geliÅŸtirilen tÃ¼m hava savunma sistemlerini delebilecek fÃ¼zeler geliÅŸtirilmesini istedi
Ã‡in den Trump Ä±n kabinesine yakÄ±n takip
Ã‡inâ€™den Trumpâ€™Ä±n kabinesine yakÄ±n takip

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Herkes gibi biz de Trumpâ€™Ä±n kabinesini ve daha sonra izleyeceÄŸi siyasi rotayÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Kuzey Kore GÃ¼ney'in diplomatlarÄ±nÄ± ilticaya teÅŸvikle suÃ§ladÄ±
Kuzey Kore, GÃ¼ney'in diplomatlarÄ±nÄ± ilticaya teÅŸvikle suÃ§ladÄ±

Kuzey Kore yÃ¶netimi, GÃ¼ney Kore'yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±na ve Ã¶zellikle diplomatlara yÃ¶nelik siyasi ilticaya teÅŸvik Ã§abalarÄ±nÄ± artÄ±rmakla suÃ§ladÄ±
Rusya'dan SÄ±rbistan'a askeri yardÄ±m
Rusya'dan SÄ±rbistan'a askeri yardÄ±m

SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic, "Rusya, SÄ±rbistan'a 6 adet MÄ°G 29 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ hibe edecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°slami Hareket Partisi liderinden 'Halep' teÅŸekkÃ¼rÃ¼
Ä°slami Hareket Partisi liderinden 'Halep' teÅŸekkÃ¼rÃ¼

IKBY Ä°slami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Halep'e yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'yi tebrik ediyoruz" dedi
GorbaÃ§ov'dan SSCB itirafÄ±
GorbaÃ§ov'dan SSCB itirafÄ±

GorbaÃ§ov, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir reformla SSCB'nin yÄ±kÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± engelleyebileceklerini ancak bunda baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
ABD'den Japonya'ya arazi devri
ABD'den Japonya'ya arazi devri

ABD, 40 bin dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alanÄ± Tokyo hÃ¼kÃ¼metine devretti
BM'nin yardÄ±m tÄ±rlarÄ± Suriye'ye geÃ§ti
BM'nin yardÄ±m tÄ±rlarÄ± Suriye'ye geÃ§ti

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan 15 tÄ±r, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geÃ§ti

Haberler

IKBY, TÃ¼rkiye Ã¼zerinden 636 milyon dolarlÄ±k petrol sattÄ±
IKBY TÃ¼rkiye Ã¼zerinden 636 milyon dolarlÄ±k petrol sattÄ±

IKBY'den Musul'un doÄŸu bÃ¶lgesine askeri sevkiyat
IKBY'den Musul'un doÄŸu bÃ¶lgesine askeri sevkiyat

Barzani hÃ¼kÃ¼metin iÅŸbaÅŸÄ±nda olmasÄ±ndan memnun
Barzani hÃ¼kÃ¼metin iÅŸbaÅŸÄ±nda olmasÄ±ndan memnun

TÃ¼rkmenlerden Barzani'ye destek
TÃ¼rkmenlerden Barzani'ye destek

IKYB: Musul'un dÃ¼ÅŸmesinin sorumlusu Maliki'dir
IKYB Musul'un dÃ¼ÅŸmesinin sorumlusu Maliki'dir

Erbil'den gÃ¶zaltÄ±ndaki HDP'liler iÃ§in aÃ§Ä±klama
Erbil'den gÃ¶zaltÄ±ndaki HDP'liler iÃ§in aÃ§Ä±klama

IKBY, BaÄŸdat ile anlaÅŸmaya vardÄ±
IKBY BaÄŸdat ile anlaÅŸmaya vardÄ±

'Ä°ran IKBY daÄŸlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± yoÄŸun bir ÅŸekilde bombalÄ±yor'
Ä°ran IKBY daÄŸlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± yoÄŸun bir ÅŸekilde bombalÄ±yor'

KYB'deki kriz iÃ§in Maliki bile devrede
KYB'deki kriz iÃ§in Maliki bile devrede

IKBY FETÃ– okullarÄ±nÄ± kapatmayacak
IKBY FETÃ– okullarÄ±nÄ± kapatmayacak

PeÅŸmergenin maaÅŸÄ± ABDâ€™den
PeÅŸmergenin maaÅŸÄ± ABD den

ABD ile PeÅŸmerge arasÄ±nda ilk askeri anlaÅŸma
ABD ile PeÅŸmerge arasÄ±nda ilk askeri anlaÅŸma

Barzani: 10 yÄ±l gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, 1 saat savaÅŸmaktan iyidir
Barzani 10 yÄ±l gÃ¶rÃ¼ÅŸmek 1 saat savaÅŸmaktan iyidir

Barzani, Irak ile ABD heyetlerini kabul etti
Barzani Irak ile ABD heyetlerini kabul etti

IKBY, Irak hÃ¼kÃ¼metine destek istedi
IKBY Irak hÃ¼kÃ¼metine destek istedi

Irak'ta KYB ve Goran arasÄ±ndaki siyasi anlaÅŸma
Irak'ta KYB ve Goran arasÄ±ndaki siyasi anlaÅŸma

Barzani'den KamÄ±ÅŸlÄ± iÃ§in talimat
Barzani'den KamÄ±ÅŸlÄ± iÃ§in talimat

IKBY'de Merkez BankasÄ± baÅŸkanÄ± tutuklandÄ±
IKBY'de Merkez BankasÄ± baÅŸkanÄ± tutuklandÄ±

KÃ¼rt bakanÄ± Konya'da KÃ¼rtÃ§e konuÅŸturmadÄ±lar
KÃ¼rt bakanÄ± Konya'da KÃ¼rtÃ§e konuÅŸturmadÄ±lar

Barzani: FarklÄ± bir yÃ¶netim ÅŸeklinde anlaÅŸabiliriz
Barzani FarklÄ± bir yÃ¶netim ÅŸeklinde anlaÅŸabiliriz

KYB yetkilisinden Tazehurmatu'da kimyasal iddiasÄ±
KYB yetkilisinden Tazehurmatu'da kimyasal iddiasÄ±

Erbil'de KDP ve KYB PolitbÃ¼ro toplantÄ±sÄ±
Erbil'de KDP ve KYB PolitbÃ¼ro toplantÄ±sÄ±

Goran Hareketi erken seÃ§im istiyor
Goran Hareketi erken seÃ§im istiyor

BaÄŸdat-Erbil medya Ã¼zerinden mesajlaÅŸÄ±yor
BaÄŸdat-Erbil medya Ã¼zerinden mesajlaÅŸÄ±yor

PKK'dan TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz tehdidi
PKK'dan TÃ¼rkiye'ye doÄŸalgaz tehdidi

Kuzey Irak'ta grev bÃ¼yÃ¼yor
Kuzey Irak'ta grev bÃ¼yÃ¼yor

Erbil'de PKK yanlÄ±larÄ± KÃ¼rt gazetecilere saldÄ±rdÄ±
Erbil'de PKK yanlÄ±larÄ± KÃ¼rt gazetecilere saldÄ±rdÄ±

Goran'lÄ± bakanlarÄ±n dÃ¶neceÄŸi iddia ediliyor
Goran'lÄ± bakanlarÄ±n dÃ¶neceÄŸi iddia ediliyor

KDP diÄŸer partilerle anlaÅŸma yolunda
KDP diÄŸer partilerle anlaÅŸma yolunda

Barzani baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge partilerine danÄ±ÅŸÄ±yor
Barzani baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge partilerine danÄ±ÅŸÄ±yor

Barzani'nin davetine bir partiden daha red
Barzani'nin davetine bir partiden daha red

Ä°talya IKBY'deki asker sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor
Ä°talya IKBY'deki asker sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor

IKBY Elektrik BakanÄ± istifa etti
IKBY Elektrik BakanÄ± istifa etti

KÃ¼rt YÃ¶netimi'nden Rusya'ya fÃ¼ze tepkisi
KÃ¼rt YÃ¶netimi'nden Rusya'ya fÃ¼ze tepkisi

Rusya'nÄ±n delilleri Barzani TIR'larÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Rusya'nÄ±n delilleri Barzani TIR'larÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Rus fÃ¼zeleri sivil havacÄ±lÄ±ÄŸÄ± tehdit ediyor
Rus fÃ¼zeleri sivil havacÄ±lÄ±ÄŸÄ± tehdit ediyor

Bir operasyonun dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼kleri...
Bir operasyonun dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼kleri

ABD'deki 'KÃ¼rt petrolÃ¼ davasÄ±' dÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD'deki 'KÃ¼rt petrolÃ¼ davasÄ±' dÃ¼ÅŸtÃ¼

Goran Ã¼yesi vekiller Erbil'den sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Goran Ã¼yesi vekiller Erbil'den sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BaÄŸdat'tan IKBY'deki siyasilere mÃ¼zakere Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BaÄŸdat'tan IKBY'deki siyasilere mÃ¼zakere Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Zergelelieri kaÃ§Ä±ran PKK'ya kÄ±nama
Zergelelieri kaÃ§Ä±ran PKK'ya kÄ±nama

Rusya'lÄ± denklemde KÃ¼rtler ne yapacak | ANALÄ°Z
Rusya'lÄ± denklemde KÃ¼rtler ne yapacak ANALÄ°Z

PKK, Kuzey Irak'ta muhtar kaÃ§Ä±rdÄ±
PKK Kuzey Irak'ta muhtar kaÃ§Ä±rdÄ±

Barzani: KÃ¼rtler etnik aÃ§tÄ±ÅŸma iÃ§inde yer almaz
Barzani KÃ¼rtler etnik aÃ§tÄ±ÅŸma iÃ§inde yer almaz

PeÅŸmerge KerkÃ¼k'te 13 kÃ¶yÃ¼ IÅžÄ°D'den aldÄ±
PeÅŸmerge KerkÃ¼k'te 13 kÃ¶yÃ¼ IÅžÄ°D'den aldÄ±

Irak tarafÄ±ndan Cizre'ye giriÅŸlere mÃ¼dahale
Irak tarafÄ±ndan Cizre'ye giriÅŸlere mÃ¼dahale

IKBY Meclisi toplanamadÄ±
IKBY Meclisi toplanamadÄ±

Irak lideri Masum, Barzani ile baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Irak lideri Masum Barzani ile baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

IKBY'deki partiler baÅŸkanlÄ±k iÃ§in toplanÄ±yor
IKBY'deki partiler baÅŸkanlÄ±k iÃ§in toplanÄ±yor

Barzani, Goran lideri ile baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Barzani Goran lideri ile baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Kuzey Irak'ta baÅŸkanlÄ±k krizi bÃ¼yÃ¼yor
Kuzey Irak'ta baÅŸkanlÄ±k krizi bÃ¼yÃ¼yor

Barzani'den IKBY'deki siyasi partilere 'baÅŸkanlÄ±k' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Barzani'den IKBY'deki siyasi partilere 'baÅŸkanlÄ±k' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Goran milletvekilleri Erbil'e alÄ±nmadÄ±
Goran milletvekilleri Erbil'e alÄ±nmadÄ±

Barzani'den seÃ§im Ã¶ncesi referandum talebi
Barzani'den seÃ§im Ã¶ncesi referandum talebi

Irak BÃ¶lgesel KÃ¼rt YÃ¶netimi PKK'yÄ± kÄ±nadÄ±
Irak BÃ¶lgesel KÃ¼rt YÃ¶netimi PKK'yÄ± kÄ±nadÄ±

SavaÅŸ jetleri bir kez daha havalandÄ±
SavaÅŸ jetleri bir kez daha havalandÄ±

ABD Savunma BakanÄ± Carter, Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD Savunma BakanÄ± Carter Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Mesut Barzani'den 'baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k' Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±
Mesut Barzani'den 'baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k' Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±

Mesut Barzani KerkÃ¼k'te
Mesut Barzani KerkÃ¼k'te

Barzani'ye baÄŸlÄ± 5 bin peÅŸmerge Suriye'de
Barzani'ye baÄŸlÄ± 5 bin peÅŸmerge Suriye'de

BaÄŸdat Erbil'in ekonomil baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶z yumuyor
BaÄŸdat Erbil'in ekonomil baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶z yumuyor

IKBY'de baÅŸkanlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¼yÃ¼yor | ANALÄ°Z
IKBY'de baÅŸkanlÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¼yÃ¼yor ANALÄ°Z

Barzani'den KÃ¼rt partilere uyarÄ±
Barzani'den KÃ¼rt partilere uyarÄ±

IKBY Meclisi'nde boykot gerilimi
IKBY Meclisi'nde boykot gerilimi

Barzani'den BaÄŸdat'a petrol Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Barzani'den BaÄŸdat'a petrol Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

IKBY'de baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi ertelendi
IKBY'de baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi ertelendi

IKBY'den Paris'teki IÅžÄ°D konferansÄ±na tepki
IKBY'den Paris'teki IÅžÄ°D konferansÄ±na tepki

IKBY kendi anayasasÄ±nÄ± hazÄ±rlayacak
IKBY kendi anayasasÄ±nÄ± hazÄ±rlayacak

Barzani, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m edilmemesinden ÅŸikayetÃ§i
Barzani sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m edilmemesinden ÅŸikayetÃ§i

Erbil'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n zanlÄ±larÄ± konuÅŸtu
Erbil'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n zanlÄ±larÄ± konuÅŸtu

Yezidilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Sincar'da referandum hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±
Yezidilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Sincar'da referandum hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

IKBY'de medreseler EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlandÄ±
IKBY'de medreseler EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlandÄ±

IKBY'de partiler PKK ve Åžii mÃ¼dahalesine karÅŸÄ± birleÅŸti
IKBY'de partiler PKK ve Åžii mÃ¼dahalesine karÅŸÄ± birleÅŸti

Erbil'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±
Erbil'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± yakalandÄ±

IÅžÄ°D Kobani'de yok ama PeÅŸmerge yine gidiyor
IÅžÄ°D Kobani'de yok ama PeÅŸmerge yine gidiyor

IÅžÄ°D'in sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ AraplarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ IKBY engelliyor
IÅžÄ°D'in sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ AraplarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ IKBY engelliyor

Irak ve IKBY'den petrol iÃ§in ortak Ã§alÄ±ÅŸma
Irak ve IKBY'den petrol iÃ§in ortak Ã§alÄ±ÅŸma

Barzani, Ermenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Barzani Ermenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Kuzey Irak'ta ekonomik kriz bÃ¼yÃ¼yor
Kuzey Irak'ta ekonomik kriz bÃ¼yÃ¼yor

Talabani'nin partisinden sekiz kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Talabani'nin partisinden sekiz kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ã‡in Erbil'de baÅŸkonsolosluk aÃ§tÄ±
Ã‡in Erbil'de baÅŸkonsolosluk aÃ§tÄ±

BaÅŸbakan DavutoÄŸlu, Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan DavutoÄŸlu Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

IKBY dÄ±ÅŸarÄ±dan borÃ§ alacak
IKBY dÄ±ÅŸarÄ±dan borÃ§ alacak

BaÄŸdat'tan Erbil'e 500 milyon dolar
BaÄŸdat'tan Erbil'e 500 milyon dolar

IKBY, TÃ¼rkiye Ã¼zerinden sevk ettiÄŸi petrolÃ¼ arttÄ±rdÄ±
IKBY TÃ¼rkiye Ã¼zerinden sevk ettiÄŸi petrolÃ¼ arttÄ±rdÄ±

IKBY: KantonlarÄ± tanÄ±mamÄ±z sÃ¶zkonu deÄŸil
IKBY KantonlarÄ± tanÄ±mamÄ±z sÃ¶zkonu deÄŸil

Suriye'deki KÃ¼rt partiler anlaÅŸtÄ±
Suriye'deki KÃ¼rt partiler anlaÅŸtÄ±

Kuzey Irak, IÅžÄ°D'i soykÄ±rÄ±m suÃ§lamasÄ±yla UCM'ye ÅŸikayet etti
Kuzey Irak IÅžÄ°D'i soykÄ±rÄ±m suÃ§lamasÄ±yla UCM'ye ÅŸikayet etti

IKBY Parlamentosu KerkÃ¼k'te bÃ¼ro aÃ§tÄ±

Suriyeli KÃ¼rt parti temsilcileri IKBY'de toplandÄ±
Suriyeli KÃ¼rt parti temsilcileri IKBY'de toplandÄ±

Erbil'de esnafÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼
Erbil'de esnafÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼

IKBY, TÃ¼rkiye'den daha fazla kamp yapmasÄ±nÄ± istiyor
IKBY TÃ¼rkiye'den daha fazla kamp yapmasÄ±nÄ± istiyor

IKBY Irak hÃ¼kÃ¼metine katÄ±lÄ±m ÅŸartlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
IKBY Irak hÃ¼kÃ¼metine katÄ±lÄ±m ÅŸartlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°ngiltere'den IKBY'ye gÃ¼venlik temsilcisi
Ä°ngiltere'den IKBY'ye gÃ¼venlik temsilcisi

Ban Ki-Mun Erbil'de Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ban Ki-Mun Erbil'de Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

KÃ¼rtler hendek kazÄ±yor
KÃ¼rtler hendek kazÄ±yor

Ä°ran: Irak'Ä±n bÃ¶lÃ¼nmesi Ä°srail planÄ±
Ä°ran Irak'Ä±n bÃ¶lÃ¼nmesi Ä°srail planÄ±

Barzani: Irak bÃ¶lÃ¼ndÃ¼, sorumlusu da biz deÄŸiliz
Barzani Irak bÃ¶lÃ¼ndÃ¼ sorumlusu da biz deÄŸiliz

IKBY BakanÄ±: TÃ¼rkiye'den habersiz baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmeyiz
IKBY BakanÄ± TÃ¼rkiye'den habersiz baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmeyiz

Irak KÃ¼rt YÃ¶netimi'nde akaryakÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± artÄ±yor
Irak KÃ¼rt YÃ¶netimi'nde akaryakÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± artÄ±yor

Mesut Barzani: KerkÃ¼k iÃ§in elime silah almaya hazÄ±rÄ±m
Mesut Barzani KerkÃ¼k iÃ§in elime silah almaya hazÄ±rÄ±m

Irak KÃ¼rdistanÄ± KerkÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼ de satacak
Irak KÃ¼rdistanÄ± KerkÃ¼k petrolÃ¼nÃ¼ de satacak

NeÃ§irvan Barzani yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geliyor
NeÃ§irvan Barzani yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye geliyor

ErdoÄŸan'dan Barzani'ye 'KÃ¼rdistan'lÄ± tebrik
ErdoÄŸan'dan Barzani'ye 'KÃ¼rdistan'lÄ± tebrik

IKBY BaÅŸbakanÄ±: BaÄŸdat'la sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmek istiyoruz
IKBY BaÅŸbakanÄ± BaÄŸdat'la sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmek istiyoruz

IKBY'de hÃ¼kÃ¼met kuruldu
IKBY'de hÃ¼kÃ¼met kuruldu

Kuzey IraklÄ± alimler: KÃ¼rtler mezhep Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±na bulaÅŸmasÄ±n

Irak'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yeniden KÃ¼rtlere verilebilir
Irak'ta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yeniden KÃ¼rtlere verilebilir

Barzani'den BaÄŸdat'a 'Referandum tehdidi
Barzani'den BaÄŸdat'a 'Referandum tehdidi

IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani Ä°talyaâ€™da
IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani Ä°talya da

NeÃ§irvan Barzani Ä°ngiltere'ye gidiyor
NeÃ§irvan Barzani Ä°ngiltere'ye gidiyor

Irak'ta KÃ¼rt partilerden ortak tavÄ±r kararÄ±
Irak'ta KÃ¼rt partilerden ortak tavÄ±r kararÄ±

Ä°ran ve Kuzey Irak rasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±
Ä°ran ve Kuzey Irak rasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±

Ä°ran ve IKBY arasÄ±nda 'KÃ¼rt milleti' krizi

Barzani, KYB heyeti ile hÃ¼kÃ¼meti gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Barzani KYB heyeti ile hÃ¼kÃ¼meti gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Kuzey Irak'ta hÃ¼kÃ¼met iÃ§in son pazarlÄ±klar
Kuzey Irak'ta hÃ¼kÃ¼met iÃ§in son pazarlÄ±klar

Kuzey Irak'ta Meclis BaÅŸkanÄ± Goran'dan seÃ§ildi
Kuzey Irak'ta Meclis BaÅŸkanÄ± Goran'dan seÃ§ildi

Barzani: BaÄŸdat, teslim olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± zannediyor
Barzani BaÄŸdat teslim olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± zannediyor

Barzani'den seÃ§imlere katÄ±lÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Barzani'den seÃ§imlere katÄ±lÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Kuzey Irak'ta hÃ¼kÃ¼met yarÄ±n kurulabilir
Kuzey Irak'ta hÃ¼kÃ¼met yarÄ±n kurulabilir

Barzani'ye cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teklifi
Barzani'ye cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teklifi

NeÃ§irvan Barzani TÃ¼rkiye'ye geliyor
NeÃ§irvan Barzani TÃ¼rkiye'ye geliyor

Erbil'den BaÄŸdat'a siyasi kriz uyarÄ±sÄ±
Erbil'den BaÄŸdat'a siyasi kriz uyarÄ±sÄ±

IKBYâ€™den Malikiâ€™ye ekonomik ambargoya son ver Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
IKBY den Maliki ye ekonomik ambargoya son ver Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

IKBY'den "BaÄŸdat'Ä±n ambargosunu kÄ±rÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
IKBY'den quot BaÄŸdat'Ä±n ambargosunu kÄ±rÄ±n quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 