16:32, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

BahÃ§eli: El Bab ne pahasÄ±na olursa olsun alÄ±nmalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli,Â "IÅžÄ°D'inÂ El Bab'dan sÃ¶kÃ¼lÃ¼p atÄ±lmasÄ±, bu Suriye kentinin huzur ve istikrara kavuÅŸturulmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir gereklilik ve mecburi bir ihtiyaÃ§tÄ±r. El Bab'Ä±n meskun mahallinin kontrol ve temizliÄŸi ne pahasÄ±na olursa olsun saÄŸlanmalÄ±, terÃ¶rizmle yoÄŸunlaÅŸan mÃ¼cadele tavsamadan, taviz vermeden, herhangi bir engele takÄ±lmadan sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

BahÃ§eli, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r ve toprak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± emniyete almak, milli gÃ¼venliÄŸini hedef alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini kaynaÄŸÄ±nda etkisiz hale getirmek maksadÄ±yla baÅŸlatÄ±lanÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden yaklaÅŸÄ±k 4 ay geÃ§tiÄŸini anÄ±msattÄ±.Â

Bu zaman zarfÄ±nda alÄ±nan ÅŸehit haberlerinin milleti derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye sevk ettiÄŸini belirten BahÃ§eli, "DÃ¼n 16 kahramanÄ±mÄ±z hala devam eden El Bab operasyonunda ÅŸehit dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, 4'Ã¼ aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere, 31 kahramanÄ±mÄ±z da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. IÅžÄ°D terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmiÅŸ 3 ayrÄ± intihar saldÄ±rÄ±sÄ± TÃ¼rkiye'yi mateme gÃ¶mmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadesini kullandÄ±.Â

'TÃœRKÄ°YE'NÄ°N TERÃ–R Ã–RGÃœTLERÄ° TARAFINDAN ABLUKAYA ALINDIÄžI ORTADA'

"Ancak bu Ã§ileli ve kÃ¼lfetli mÃ¼cadeleden geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyecektir." ifadesini kullanan BahÃ§eli, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ atÄ±lacak her geri adÄ±m mevzi kaybÄ±na, hatta vatan mahvÄ±na yol aÃ§abilecektir. TÃ¼rkiye'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan ablukaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortadadÄ±r. Ã‡evremizde gittikÃ§e ÅŸiddetlenen, ÅŸiddetlendikÃ§e kan, gÃ¶zyaÅŸÄ± ve acÄ±ya neden olan bir ateÅŸ Ã§emberi bulunmaktadÄ±r. Bunlardan en yÃ¼rek yaralayÄ±cÄ± olan Halep'te mazlumlar acÄ±mazsÄ±zca ve sistematik ÅŸekilde katledilmektedir. AramÄ±zda tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸlar bulunan Halepli kardeÅŸlerimizin yaÅŸadÄ±klarÄ± dramlar, sivil ve masum insanlarÄ±n tahliyesinde yaÅŸanan tÄ±kanma ve fecaatler insanlÄ±k vicdanÄ±nÄ± titretmektedir. Halep'le ilgili sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir siyasi iklim doÄŸmuÅŸken, Rusya Federasyonu Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'nin FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu sÃ¶ylenen bir katil tarafÄ±ndan kalleÅŸÃ§e sÄ±rtÄ±ndan vurulmasÄ± nasÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir kuÅŸatmaya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemlidir."

'ÃœLKENÄ°N Ä°STÄ°KBALÄ° VE Ä°STÄ°KLALÄ° Ä°Ã‡Ä°N TARÄ°HÄ° BÄ°R ZORUNLULUK'

TÃ¼rkiye'nin Suriye topraklarÄ±ndaki mevcudiyetinin tamamen kendi milli gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamaya dÃ¶nÃ¼k olduÄŸunu belirten BahÃ§eli, bu itibarla terÃ¶ristleri kaynaÄŸÄ±nda ve odaÄŸÄ±nda yok etmenin Ã¼lkenin istikbali ve istiklali iÃ§in tarihi bir zorunluluk olduÄŸunu bildirdi.Â

El Bab kuÅŸatmasÄ±nÄ±n tÃ¼m zorluk ve sorunlarÄ±na raÄŸmen sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran BahÃ§eli, "KaldÄ± ki baÅŸka yol ve Ã§are de kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. IÅžÄ°D'in El Bab'tan sÃ¶kÃ¼lÃ¼p atÄ±lmasÄ±, bu Suriye kentinin huzur ve istikrara kavuÅŸturulmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir gereklilik ve mecburi bir ihtiyaÃ§tÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

BahÃ§eli,Â El Bab'Ä±n meskun mahallinin kontrol ve temizliÄŸinin ne pahasÄ±na olursa olsun saÄŸlanmasÄ±, terÃ¶rizmle yoÄŸunlaÅŸan mÃ¼cadelenin ise taviz vermeden sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini sÃ¶yledi.