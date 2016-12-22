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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:49, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
16:34, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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ElazÄ±ÄŸ'da HDP Baskil Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± istifa etti
ElazÄ±ÄŸ'da HDP Baskil Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± istifa etti

ElazÄ±ÄŸ'da HDP Baskil Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Naci Ã‡etin gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HDP ilÃ§e baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden istifa etme kararÄ± alan Ã‡etin, konuya iliÅŸkin dilekÃ§esini Baskil Ä°lÃ§e SeÃ§im Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sundu.



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