Rusya'dan SÄ±rbistan'a askeri yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Aleksandar Vucic, Rusya'nÄ±n SÄ±rbistan'a 6 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 30 tank ve 30 zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ hibe edeceÄŸini sÃ¶yledi.
Moskova'da temaslarda bulunan Vucic, Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Rusya, SÄ±rbistan'a 6 adet MÄ°G 29 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ hibe edecek." dedi.
Hibe edilecek uÃ§aklarÄ±n kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olduklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Vucic, uÃ§aklarÄ±nÄ±n modernizasyonlarÄ±nÄ±n ise 180 ila 230 milyon avroya mal edileceÄŸini belirtti.
Vucic, normal koÅŸullarda bu uÃ§aklarÄ±n maliyetinin 600 milyon avro civarÄ±nda olduÄŸunu kaydederek, "Bunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunduracak olursak, Rusya'nÄ±n bize ne kadar kolaylÄ±k saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayabiliriz." dedi.
Hibelerin ardÄ±ndan SÄ±rbistan ordusunun iÅŸlevselliÄŸinin artacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Vucic, "Bu bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸim. Eski durumumuzla kÄ±yaslanamaz." diye konuÅŸtu.
Vucic, uÃ§aklarÄ±n hibe edilmesine iliÅŸkin protokolÃ¼n yarÄ±na kadar imzalanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, uÃ§aklarÄ±n ise mart ayÄ±nda ya da ikinci bir seÃ§eneÄŸe gÃ¶re en geÃ§ sonbaharda SÄ±rbistan'a ulaÅŸmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi.
Rusya ile "mÃ¼kemmel" olan iliÅŸkilerini daha da geliÅŸtirdiklerini vurgulayan Vucic, yapÄ±lan yardÄ±ma iliÅŸkin "Bunlar bizim onlarca yÄ±l hayalini kurduÄŸumuz ÅŸeyler." ifadesini kullandÄ±.
Vucic, SÄ±rbistan'Ä±n askeri anlamda tarafsÄ±z bir tutum sergilemeye devam edeceÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Daha Ã¶nce BrÃ¼ksel'de ve Washington'da da belirttiÄŸim gibi biz tarafsÄ±z bir Ã¼lkeyiz. Bu konuda deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok." diye konuÅŸtu.
Rusya Savunma BakanÄ± Åžoygu ise Ã¼lkesinin SÄ±rbistan ile iÅŸ birliÄŸini askeri eÄŸitim alanÄ±nda da gÃ¼Ã§lendirmeye hazÄ±r olduÄŸunu dile getirdi.
Ã–te yandan, konuyla ilgili deÄŸerlendirmede bulunan SÄ±rbistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°vica Dacic de ordunun modernizasyonu ile ilgili bu kararÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan "yanlÄ±ÅŸ yorumlanabileceÄŸini" belirterek, "Biz savaÅŸ baÅŸlatmak iÃ§in deÄŸil, barÄ±ÅŸÄ± korumak iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yoruz. HÄ±rvatistan silahlandÄ±ÄŸÄ±nda, 'HÄ±rvatistan hiÃ§kimseyi tehdit etmiyor' diyorlar. Åžimdi SÄ±rbistan birilerini tehdit ediyormuÅŸ gibi gÃ¶sterilecek. HÄ±rvatistan helikopter falan satÄ±n alÄ±nca barÄ±ÅŸÄ± korumak iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor da biz mi savaÅŸa hazÄ±rlanÄ±yoruz?" ifadelerini kullandÄ±.
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