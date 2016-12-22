DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir temizlik teknolojisi firmasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ temizlik yaptÄ±.
Firma Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, geÃ§en yÄ±l baÅŸlatÄ±lan "Hayvan BarÄ±naÄŸÄ± Temizleme Projesi"ni, bu yÄ±l "GÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k hayvan barÄ±naÄŸÄ± olduÄŸu belirtilen Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Ã–rnek bir proje iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan firma Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, basÄ±nÃ§lÄ± yÄ±kama makineleri, Ä±slak-kuru elektrik sÃ¼pÃ¼rgeleri ve zemin temizleme otomatlarÄ±yla barÄ±naÄŸÄ± kirlerden arÄ±ndÄ±rdÄ±, buharlÄ± temizleme makineleri ile de derinlemesine temizlik yaparak ortamÄ± dezenfekte etti.
FirmanÄ±n 30 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikle yaklaÅŸÄ±k 3 bin kÃ¶pek ve 150 kedinin hijyenik bir yaÅŸam alanÄ±na kavuÅŸmasÄ± saÄŸlandÄ±.
FirmanÄ±n Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¶khan GÃ¶kmen, sosyal sorumluluk projelerini, uzman olduklarÄ± alanda desteklemenin en Ã¶nemli hedeflerinden biri olduÄŸunu belirtti.
Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'nÄ± temizleyerek, barÄ±nak sakinlerinin yuvalarÄ±nÄ± daha temiz ve yaÅŸanÄ±lÄ±r hale getirmekten dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduklarÄ±nÄ± aktaran GÃ¶kmen, bu yÄ±l "GÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da bu Ã¶nemli projeye dahil ettiklerini ifade etti.
Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan BarÄ±naÄŸÄ± Kurucusu Meral Olcay da Ã§ok ihtiyacÄ± olduÄŸu bir dÃ¶nemde, barÄ±nakta bulunan hayvanlarÄ±n yaÅŸam ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesinden dolayÄ± Ã§ok memnun olduÄŸunu kaydetti.
Olcay, Fatih Belediyesine baÄŸlÄ± Yedikule Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'nÄ±n 2001'de faaliyete geÃ§tiÄŸini aktararak, barÄ±naktaki hayvanlara tedavi, rehabilitasyon, kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rma, aÅŸÄ±lama, sahiplendirme hizmetli saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
En Ã¶nemli konunun destek olduÄŸunu vurgulayan Olcay, gerek sahiplenme gerekse sponsorluk konularÄ±nda barÄ±naÄŸa destek saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine iÅŸaret etti.
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