17:02, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

LastiÄŸini patlattÄ±klarÄ± arabadan 900 bin lira gasbettiler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul AvcÄ±lar'daÂ lastiÄŸini patlatÄ±pÂ takip ettikleri otomobilin iÃ§indeki iki kiÅŸiyiÂ lastik deÄŸiÅŸimiÂ sÄ±rasÄ±nda darbedenÂ gaspÃ§Ä±lar, 900 bin liralÄ±k dÃ¶vizi alarak kaÃ§tÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BeylikdÃ¼zÃ¼'nde dÃ¶viz bÃ¼rosu bulunan Ahmet Ã–. ile akrabasÄ± Mehmet K, kendilerine ait baÅŸka bir dÃ¶viz bÃ¼rosuna gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in iÃ§inde 900 bin liralÄ±k dÃ¶viz bulunan Ã§antayla yola Ã§Ä±ktÄ±.

GaspÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan takip edildiklerini fark etmeyen Ahmet Ã–. ve akrabasÄ±, bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine uÄŸrayarak alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±. Bu sÄ±rada, gaspÃ§Ä±lar alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin otoparkÄ±nda otomobilin lastiÄŸini patlattÄ±.

AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinden Ã§Ä±kÄ±p bir sÃ¼re ilerledikten sonra lastiÄŸin patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden Ahmet Ã–. ile Mehmet K, aracÄ± durdurarak lastiÄŸi deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada, takipteki gaspÃ§Ä±lar, Mehmet K'yÄ± ve Ahmet Ã–'yÃ¼ darbederek, etkisiz hale getirdi.

Otomobildeki 900 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶viz olan Ã§antayÄ± alan gaspÃ§Ä±lar bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±.

Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen polis, gaspÃ§Ä±larÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±rken, yaralanan Ahmet Ã–. ve Mehmet K. hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.