17:03, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Kuzey Kore, GÃ¼ney'in diplomatlarÄ±nÄ± ilticaya teÅŸvikle suÃ§ladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir sÃ¼re Ã¶nce yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Kuzey Koreli diplomatlarÄ±n elektronik postalarÄ±na devlet medyasÄ±ndan gelmiÅŸ gibi gÃ¶sterilen sahte mesajlar geldiÄŸini, mesajlarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve sosyalist sistem hakkÄ±nda karalayÄ±cÄ± iÃ§erikli yazÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± SilahsÄ±zlanma ve BarÄ±ÅŸ EnstitÃ¼sÃ¼ yetkilisi Wang Hwan, sÃ¶z konusu yazÄ±larÄ±n Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± ve onlarÄ± siyasi ilticaya teÅŸvik etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, giriÅŸimi "siyasi terÃ¶r" olarak tanÄ±mladÄ±. Hwan, "Bu, egemen bir Ã¼lkede toplumsal kaosa ve kan dÃ¶kmeye yÃ¶nelik bir Ã§abadÄ±r." diye konuÅŸtu.

Konuyla ilgili devlet medyasÄ±na yer alan aÃ§Ä±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili GÃ¼ney Kore hÃ¼kÃ¼metini suÃ§ladÄ±. AÃ§Ä±klamada GÃ¼ney Kore ajanlarÄ±n son dÃ¶nemde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki diplomatlara yÃ¶nelik faaliyetlerini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve onlara doÄŸrudan veya dolaylÄ± yollarla ulaÅŸarak saf deÄŸiÅŸtirmeye teÅŸvik ettikleri savunuldu.

GÃ¼ney Kore suÃ§lamalarla ilgili aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

Nisan ayÄ±nda Ã‡in'de bir restoranda Ã§alÄ±ÅŸan bir grup Kuzey Koreli iÅŸÃ§i kadÄ±n toplu olarak GÃ¼ney Kore'ye sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca Kuzey Kore'nin Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Vekili Thae Yong yine bu yÄ±l iÃ§inde GÃ¼ney Kore'ye iltica etmiÅŸ ve Ã¼lkede son dÃ¶nemde saf deÄŸiÅŸtiren en yÃ¼ksek dÃ¼zeyli diplomat olmuÅŸtu.