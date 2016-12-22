Kuzey Kore, GÃ¼ney'in diplomatlarÄ±nÄ± ilticaya teÅŸvikle suÃ§ladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir sÃ¼re Ã¶nce yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Kuzey Koreli diplomatlarÄ±n elektronik postalarÄ±na devlet medyasÄ±ndan gelmiÅŸ gibi gÃ¶sterilen sahte mesajlar geldiÄŸini, mesajlarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve sosyalist sistem hakkÄ±nda karalayÄ±cÄ± iÃ§erikli yazÄ±larÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± SilahsÄ±zlanma ve BarÄ±ÅŸ EnstitÃ¼sÃ¼ yetkilisi Wang Hwan, sÃ¶z konusu yazÄ±larÄ±n Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± ve onlarÄ± siyasi ilticaya teÅŸvik etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, giriÅŸimi "siyasi terÃ¶r" olarak tanÄ±mladÄ±. Hwan, "Bu, egemen bir Ã¼lkede toplumsal kaosa ve kan dÃ¶kmeye yÃ¶nelik bir Ã§abadÄ±r." diye konuÅŸtu.
Konuyla ilgili devlet medyasÄ±na yer alan aÃ§Ä±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili GÃ¼ney Kore hÃ¼kÃ¼metini suÃ§ladÄ±. AÃ§Ä±klamada GÃ¼ney Kore ajanlarÄ±n son dÃ¶nemde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki diplomatlara yÃ¶nelik faaliyetlerini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve onlara doÄŸrudan veya dolaylÄ± yollarla ulaÅŸarak saf deÄŸiÅŸtirmeye teÅŸvik ettikleri savunuldu.
GÃ¼ney Kore suÃ§lamalarla ilgili aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.
Nisan ayÄ±nda Ã‡in'de bir restoranda Ã§alÄ±ÅŸan bir grup Kuzey Koreli iÅŸÃ§i kadÄ±n toplu olarak GÃ¼ney Kore'ye sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. AyrÄ±ca Kuzey Kore'nin Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Vekili Thae Yong yine bu yÄ±l iÃ§inde GÃ¼ney Kore'ye iltica etmiÅŸ ve Ã¼lkede son dÃ¶nemde saf deÄŸiÅŸtiren en yÃ¼ksek dÃ¼zeyli diplomat olmuÅŸtu.
BaÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k toplantÄ±ya, Katar, Suudi Arabistan ve BAE Enerji ve Petrol bakanlarÄ± katÄ±lmadÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, ara bÃ¶lgede bir araya geldi. BÃ¶lgedeki gazla ilgili siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±ldÄ±
AB, TÃ¼rkiye'deki 70 bin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun eÄŸitimine katkÄ± saÄŸlayacak 270 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± ertelendi
Askeri kaynaklar, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bÃ¶lgesinden Ã§ekilme faaliyeti iÃ§inde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±.
Arap milletvekili Gattas, hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi iÃ§in "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" kabul etti
Hamas lideri MeÅŸal'le telefonla konuÅŸan bir Filistinli, Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±
5 ay sonra yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde solun adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa edip seÃ§im kampanyasÄ±na baÅŸlayan Manuel Valls'e Strazburg'da un Ã§uvalÄ± atÄ±ldÄ±.
Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya'nÄ±n ekim ayÄ±nda gÃ¼nde ortalama 10,7 milyon varil petrol Ã¼reterek Suudi Arabistan'Ä± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, mevcut ve geliÅŸtirilen tÃ¼m hava savunma sistemlerini delebilecek fÃ¼zeler geliÅŸtirilmesini istedi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Herkes gibi biz de Trumpâ€™Ä±n kabinesini ve daha sonra izleyeceÄŸi siyasi rotayÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Kuzey Kore yÃ¶netimi, GÃ¼ney Kore'yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±na ve Ã¶zellikle diplomatlara yÃ¶nelik siyasi ilticaya teÅŸvik Ã§abalarÄ±nÄ± artÄ±rmakla suÃ§ladÄ±
SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic, "Rusya, SÄ±rbistan'a 6 adet MÄ°G 29 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ hibe edecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
IKBY Ä°slami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Halep'e yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'yi tebrik ediyoruz" dedi