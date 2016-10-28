Putin'den hava savunma sistemlerini delebilecek fÃ¼ze talebi

RusyaÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir Putin, mevcut ve geliÅŸtirilen tÃ¼mÂ hava savunma sistemlerini delebilecek fÃ¼zeler geliÅŸtirilmesini istedi.
Moskova'da Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± geniÅŸletilmiÅŸ yÄ±l sonu deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Putin, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Rusya sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgeler baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼nyada askeri-politik gÃ¼Ã§ dengesindeki deÄŸiÅŸimlerin iyi analiz edilmesi ve gerekli planlamalarÄ±n zamanÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Putin, "Stratejik nÃ¼kleer gÃ¼Ã§lerin potansiyelini, mevcut ve geliÅŸtirilen tÃ¼m hava savunma sistemlerini delebilecek fÃ¼zelerle gÃ¼Ã§lendirmemiz gerekiyor. DiÄŸer gÃ¼Ã§lerimizi de Rusya'ya yÃ¶nelik her tÃ¼r askeri tehdidi etkisiz hale getirebilecek seviyeye Ã§Ä±kartmalÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
Suriye'de kullanÄ±lan Rus silahlarÄ±nÄ±n "kendilerini ispat ettiÄŸine" iÅŸaret eden Putin, bunun, askeri-teknik alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸinin geliÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca yabancÄ± Ã¼lkelerin Rus silahlarÄ±na ilgisinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Putin, "BugÃ¼n sahip olduÄŸumuz askeri gÃ¼Ã§, coÄŸrafi, tarihi ve toplumsal faktÃ¶rler gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Rusya'nÄ±n potansiyel tÃ¼m tehditlerden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu net bir ÅŸekilde sÃ¶yleyebiliriz." diye konuÅŸtu.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Ã¶te yandan bir anlÄ±ÄŸÄ±na bile rehavete kapÄ±lmalarÄ± halinde bu durumun Ã§abucak deÄŸiÅŸebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
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Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
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Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, mevcut ve geliÅŸtirilen tÃ¼m hava savunma sistemlerini delebilecek fÃ¼zeler geliÅŸtirilmesini istedi
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