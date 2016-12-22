17:38, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Rusya petrol Ã¼retiminde Suudi Arabistan'Ä± geÃ§ti





Rusya'nÄ±n ekim ayÄ±nda gÃ¼nde ortalama 10,7 milyon varil petrol Ã¼reterek Suudi Arabistan'Ä± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Federal Ä°statistik Servisi'nin (Rosstat) verilerine gÃ¶re, ekim ayÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k ortalama 10,7 milyon varil petrol Ã¼reten Rusya, aynÄ± dÃ¶nemde gÃ¼nlÃ¼k ortalama 10,5 milyon varilde kalan Suudi Arabistan'Ä± geride bÄ±raktÄ±. OPEC Ã¼lkeleri mart ayÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k toplam 33,6 milyon varil petrol Ã¼retirken, bunun yaklaÅŸÄ±k 4,5 milyon varili Irak tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi. PetrolÃ¼n Rusya'nÄ±n toplam ihracatÄ±ndaki payÄ±, bu yÄ±lÄ±n ocak-ekim dÃ¶neminde geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 26,6'dan yÃ¼zde 26,3'e gerilerken, petrolÃ¼n ekim ayÄ±nda ortalama ihracat fiyatÄ± da ton baÅŸÄ±na 326 dolar oldu.

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