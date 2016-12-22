17:48, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye-Rusya arasÄ±nda yeni tarifeli seferler baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re,Â TÃ¼rkiye ve Rusya FederasyonuÂ tarafÄ±ndan, 20-21 AralÄ±k'ta Moskova'da ikili havacÄ±lÄ±k iliÅŸkilerini dÃ¼zenleyen yeni bir mutabakat zaptÄ± imzalandÄ±. Bu kapsamda Ä°stanbulâ€™dan Zhukovski ve Grozniâ€™ye, Moskovaâ€™dan ise GazipaÅŸaâ€™ya tarifeli seferler konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±.

Duyuruda, SHGM Genel MÃ¼dÃ¼r Vekili Bahri Kesici ve Rusya UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± Sivil HavacÄ±lÄ±k Birimi DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey Seskutov baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±da, havacÄ±lÄ±k ve turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ olumsuz etkileyen kriz dÃ¶nemi sonrasÄ± havacÄ±lÄ±k iliÅŸkileri, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki uÃ§uÅŸlar ve yeni rotalarÄ±n oluÅŸturulmasÄ± konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ä°mzalanan yeni mutabakat zaptÄ±yla Moskova'daki Zhukovski HavaalanÄ± ile Rusya Federasyonu Ã‡eÃ§enistan Cumhuriyetiâ€™nin baÅŸkenti Grozni, yeni uÃ§uÅŸ noktalarÄ± olarak belirlendi. Her iki nokta iÃ§in Ä°stanbul Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± seferlerde yediÅŸer frekans uÃ§uÅŸ hakkÄ± elde elde edildi.

Ã–te yandan, turizm sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla Alanya GazipaÅŸa HavalimanÄ± da Rus taÅŸÄ±yÄ±cÄ±lar iÃ§in yeni tarifeli sefer noktasÄ± olarak belirlendi. Rusya'daki Sochi ÅŸehrinin ise frekans kÄ±sÄ±tlamasÄ± olmaksÄ±zÄ±n TÃ¼rk taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in tarifeli sefer noktasÄ± olmasÄ± imza altÄ±na alÄ±ndÄ±.