YangÄ±n tarÄ±m arazilerine sÄ±Ã§radÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bodrum'daki makilik alanda baÅŸlayan yangÄ±n tarÄ±m arazilerine de sÄ±Ã§radÄ±. RÃ¼zgarÄ±n etkisiyle bÃ¼yÃ¼yen alevlere itfaiye ekipleri mÃ¼dahale etmede gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti.
GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k Mahallesi DerekÃ¶y Mevkii'ndeki makilik alanda, bugÃ¼n saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda, yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ nedeni belirlenemeyen yangÄ±na, bÃ¶lgeye yol bulunmamasÄ± nedeniyle mÃ¼dahale etmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekildi. Ä°tfaiye ekipleri ve Ã§evrede bulunanlar, kÃ¼rek ve Ã§alÄ±larla alevler ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±. 1 saat iÃ§inde alevler rÃ¼zgarÄ±nda etkisiyle yaklaÅŸÄ±k 15 hektarlÄ±k bir alana yayÄ±ldÄ±. TarÄ±m arazilarine de sÄ±Ã§rayan yangÄ±n Turgutreis ve Ä°slamhanelerini dumanlar altÄ±nda bÄ±raktÄ±. Tepeleri atlaya atlaya ilerleyen alevlerin yerleÅŸim yerlerine 500 metre kadar yaklaÅŸmasÄ± nedeniyle jandarma gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini arttÄ±rdÄ±. RÃ¼zgarÄ±n sÄ±k sÄ±k yÃ¶n deÄŸiÅŸtirmesi alevleri mÃ¼dahaleyi gÃ¼Ã§leÅŸtirdi. YangÄ±nÄ± ihbar eden 35 yaÅŸÄ±ndaki SelÃ§uk TarÄ±m, "Alevler bir noktadan baÅŸladÄ±. Hemen itfaiyeye haber verdik ama alevler hÄ±zla bÃ¼yÃ¼dÃ¼. BÃ¶lgede Ã§ok rÃ¼zgar var. Bir noktadan baÅŸlamasÄ± ya anÄ±z ya da Ã§Ã¶pleri yakmak isterken yangÄ±na neden olunduÄŸu ihtimalini gÃ¼Ã§lendiriyor" dedi.
YangÄ±na halen Bodrum Belediyesi'ne ait Ã¼Ã§ itfaiye aracÄ± ile orman iÅŸletme ÅŸefliÄŸine ait ekipler mÃ¼dahale ederken jandarma yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedenini araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
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