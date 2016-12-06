KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± tutuklandÄ±

'Emekliye ek ikramiye' komisyondan geÃ§ti

30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in, ek ikramiye Ã¶denmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n 3 ay iÃ§erisinde verilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kanun tasarÄ±sÄ± TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edildi.