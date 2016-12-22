18:01, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi akademisyen Ã§ift kaÃ§amadan yakalandÄ±





Edirne'nin KeÅŸan ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi akademisyen Ã§ift ile gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Edirne'nin KeÅŸan ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldanÂ Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki FETÃ– ÅŸÃ¼phelisiÂ akademisyen Ã§iftÂ ile gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, alÄ±nan bir ihbar sonucu Ä°stanbul'dan yola Ã§Ä±kan 61 TC 117 plaklÄ± otomobili takibe aldÄ±. Yenimuhacir beldesinde durdurulan otomobilde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.D. (44) ile FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle Gazi Ãœniversitesinden ihraÃ§ edilen akademisyen Ã§ift M.U. (44)ile eÅŸi E.U. (38) yakalandÄ±. ÅžÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, yanlarÄ±nda bulunan yaÅŸlarÄ± 4 ile 7 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 3 Ã§ocuk yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi. M.U'nun sorgusunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.D'ye yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 15 bin avro Ã¶dediÄŸini itiraf ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Bu arada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.D'nin, Ã¶nceki gÃ¼n jandarma tarafÄ±ndan yakalanÄ±nca MeriÃ§ Nehri'ne atlayarak kaybolan FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi M.Z'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu grubu MeriÃ§ ilÃ§esine getiren ÅŸÃ¼phelilerden olduÄŸu belirlendi.Â

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