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00:07, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
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18:01, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi akademisyen Ã§ift kaÃ§amadan yakalandÄ±
FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi akademisyen Ã§ift kaÃ§amadan yakalandÄ±

Edirne'nin KeÅŸan ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi akademisyen Ã§ift ile gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Edirne'nin KeÅŸan ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldanÂ Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki FETÃ– ÅŸÃ¼phelisiÂ akademisyen Ã§iftÂ ile gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, alÄ±nan bir ihbar sonucu Ä°stanbul'dan yola Ã§Ä±kan 61 TC 117 plaklÄ± otomobili takibe aldÄ±.

Yenimuhacir beldesinde durdurulan otomobilde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.D. (44) ile FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle Gazi Ãœniversitesinden ihraÃ§ edilen akademisyen Ã§ift M.U. (44)ile eÅŸi E.U. (38) yakalandÄ±.

ÅžÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, yanlarÄ±nda bulunan yaÅŸlarÄ± 4 ile 7 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 3 Ã§ocuk yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi.

M.U'nun sorgusunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.D'ye yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 15 bin avro Ã¶dediÄŸini itiraf ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Bu arada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ M.D'nin, Ã¶nceki gÃ¼n jandarma tarafÄ±ndan yakalanÄ±nca MeriÃ§ Nehri'ne atlayarak kaybolan FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi M.Z'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu grubu MeriÃ§ ilÃ§esine getiren ÅŸÃ¼phelilerden olduÄŸu belirlendi.Â 



Ä°lgili Konular 61 TC 117 FETÃ– 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde 'DÃ¼zce emniyet sorumlusu' yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde 'DÃ¼zce emniyet sorumlusu' yakalandÄ±

Sosyal medyada FETÃ– propagandasÄ±na hapis cezasÄ±
Sosyal medyada FETÃ– propagandasÄ±na hapis cezasÄ±

Antalya'da FETÃ–'den 19 tutuklama
Antalya'da FETÃ–'den 19 tutuklama

TSK'dan 233 ihraÃ§ daha...
TSK'dan 233 ihraÃ§ daha

KÄ±rgÄ±zistan'da Ã¶ÄŸrencilere '15 Temmuz' anlatÄ±ldÄ±
KÄ±rgÄ±zistan'da Ã¶ÄŸrencilere '15 Temmuz' anlatÄ±ldÄ±

KurtulmuÅŸ: TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'Ä±, bu Ã¶rgÃ¼ttÃ¼r
KurtulmuÅŸ TÃ¼rkiye'nin DEAÅž'Ä± bu Ã¶rgÃ¼ttÃ¼r

FETÃ– Bosna'daki okullarÄ±nÄ± devretmekten vazgeÃ§ti
FETÃ– Bosna'daki okullarÄ±nÄ± devretmekten vazgeÃ§ti

Yunanistan'a kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n doktorlar tutuklandÄ±
Yunanistan'a kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±n doktorlar tutuklandÄ±

Konya'da FETÃ– operasyonunda 19 tutuklama
Konya'da FETÃ– operasyonunda 19 tutuklama

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'BozdaÄŸ' aÃ§Ä±klamasÄ±
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'BozdaÄŸ' aÃ§Ä±klamasÄ±

Batman ValiliÄŸi FETÃ– bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±
Batman ValiliÄŸi FETÃ– bilanÃ§osunu aÃ§Ä±kladÄ±

FETÃ– Ã¼yeleri Ã¶nemli bilgileri 'ekmek arasÄ±' yapmÄ±ÅŸ
FETÃ– Ã¼yeleri Ã¶nemli bilgileri 'ekmek arasÄ±' yapmÄ±ÅŸ

FETÃ–'nÃ¼n 'Silivri hatÄ±ralarÄ±' Bylock'ta
FETÃ–'nÃ¼n 'Silivri hatÄ±ralarÄ±' Bylock'ta

19 ildeki operasyonda 10 Ã¶ÄŸretmene FETÃ– tutuklamasÄ±
19 ildeki operasyonda 10 Ã¶ÄŸretmene FETÃ– tutuklamasÄ±

GÃ¶rmez'den 135 Ã¼lkeye FETÃ– mektubu
GÃ¶rmez'den 135 Ã¼lkeye FETÃ– mektubu

HSYK, FETÃ–'nÃ¼n yargÄ± yapÄ±lanmasÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi
HSYK FETÃ–'nÃ¼n yargÄ± yapÄ±lanmasÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi

AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki FETÃ– operasyonunda 27 tutuklama
AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki FETÃ– operasyonunda 27 tutuklama

FETÃ–'nÃ¼n 'Adliye AblasÄ±' gÃ¶zaltÄ±nda
FETÃ–'nÃ¼n 'Adliye AblasÄ±' gÃ¶zaltÄ±nda

Cihan-Sen'e baÄŸlÄ± sendikalara operasyon: 13 gÃ¶zaltÄ±
Cihan-Sen'e baÄŸlÄ± sendikalara operasyon 13 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–'nÃ¼n 'uyuyan hÃ¼cre' soruÅŸturmasÄ±nda 20 tutuklama
FETÃ–'nÃ¼n 'uyuyan hÃ¼cre' soruÅŸturmasÄ±nda 20 tutuklama

YargÄ±tay'dan 121 Ã¼lkeye FETÃ– mektubu
YargÄ±tay'dan 121 Ã¼lkeye FETÃ– mektubu

Gaziantep Ãœniversitesi'nde FETÃ–'den 16 tutuklama
Gaziantep Ãœniversitesi'nde FETÃ–'den 16 tutuklama

FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde 'Ankara KoordinatÃ¶rÃ¼' tutuklandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde 'Ankara KoordinatÃ¶rÃ¼' tutuklandÄ±

BatÄ±da TÃ¼rkofobinin yÃ¼kseliÅŸi ve FETÃ–
BatÄ±da TÃ¼rkofobinin yÃ¼kseliÅŸi ve FETÃ–

KKTC meclisinden ortak FETÃ– deklarasyonu
KKTC meclisinden ortak FETÃ– deklarasyonu

Edirneâ€™de 17 esnaf ve iÅŸ adamÄ±na FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Edirne de 17 esnaf ve iÅŸ adamÄ±na FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

FETÃ–'nÃ¼n 'deniz kuvvetleri sorumlusu' tutuklandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 'deniz kuvvetleri sorumlusu' tutuklandÄ±

Afyonkarahisar'da FETÃ–'den 16 tutuklama
Afyonkarahisar'da FETÃ–'den 16 tutuklama

Malatya'da rÃ¼tbeli Ã¼Ã§ askere FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Malatya'da rÃ¼tbeli Ã¼Ã§ askere FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Restoran zinciri sahibi FETÃ–'den tutuklandÄ±
Restoran zinciri sahibi FETÃ–'den tutuklandÄ±

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan 'OHAL' aÃ§Ä±klamasÄ±
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan 'OHAL' aÃ§Ä±klamasÄ±

Giresun merkezli Ã¼Ã§ ilde FETÃ– operasyonu; 9 gÃ¶zaltÄ±
Giresun merkezli Ã¼Ã§ ilde FETÃ– operasyonu 9 gÃ¶zaltÄ±

Gaziantep Ãœniversitesi'nde FETÃ– operasyonu; 90 gÃ¶zaltÄ±
Gaziantep Ãœniversitesi'nde FETÃ– operasyonu 90 gÃ¶zaltÄ±

Sivas'ta 12 Ã¶ÄŸretmen FETÃ–'den tutuklandÄ±
Sivas'ta 12 Ã¶ÄŸretmen FETÃ–'den tutuklandÄ±

El konulan ÅŸirketlerin mÃ¼ÅŸterileri ne olacak?
El konulan ÅŸirketlerin mÃ¼ÅŸterileri ne olacak

Ä°ki ilde dÃ¶rt FETÃ– tutuklamasÄ±
Ä°ki ilde dÃ¶rt FETÃ– tutuklamasÄ±

EskiÅŸehir'de jandarmaya FETÃ– operasyonu
EskiÅŸehir'de jandarmaya FETÃ– operasyonu

TMSF, KoÃ§ ve SabancÄ±'yÄ± bile geride bÄ±raktÄ±
TMSF KoÃ§ ve SabancÄ±'yÄ± bile geride bÄ±raktÄ±

ÃœskÃ¼dar'da tabancalarÄ±n bulunduÄŸu alanda kazÄ±
ÃœskÃ¼dar'da tabancalarÄ±n bulunduÄŸu alanda kazÄ±

Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 39 tutuklama
Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 39 tutuklama

Ä°zmir Adliyesi'nde gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 90â€™a Ã§Ä±ktÄ±
Ä°zmir Adliyesi'nde gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 90 a Ã§Ä±ktÄ±

Kayseri'de FETÃ–'cÃ¼ 18 memur tutuklandÄ±
Kayseri'de FETÃ–'cÃ¼ 18 memur tutuklandÄ±

FETÃ– Ä°stanbul'u 4 eyalete ayÄ±rmÄ±ÅŸ!
FETÃ– Ä°stanbul'u 4 eyalete ayÄ±rmÄ±ÅŸ

4 ildeki FETÃ– operasyonunda 13 gÃ¶zaltÄ±
4 ildeki FETÃ– operasyonunda 13 gÃ¶zaltÄ±

Silifkeâ€™de FETÃ– operasyonu: 18 gÃ¶zaltÄ±
Silifke de FETÃ– operasyonu 18 gÃ¶zaltÄ±

'Halep'teki yardÄ±m konvoyuna saldÄ±rÄ±dan Esad sorumludur'
Halep'teki yardÄ±m konvoyuna saldÄ±rÄ±dan Esad sorumludur'

Anadolu Adalet SarayÄ±â€™nda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 86'ya yÃ¼kseldi
Anadolu Adalet SarayÄ± nda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 86'ya yÃ¼kseldi

Manisa'da 12 polis FETÃ–'den tutuklandÄ±
Manisa'da 12 polis FETÃ–'den tutuklandÄ±

'Ä°stediÄŸimiz tek ÅŸey darbecileri adalet karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karmak'
Ä°stediÄŸimiz tek ÅŸey darbecileri adalet karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karmak'

Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 19 gÃ¶zaltÄ±
Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 19 gÃ¶zaltÄ±

Tacikistanâ€™da GÃ¼lenâ€™in son kurumu da kapandÄ±
Tacikistan da GÃ¼len in son kurumu da kapandÄ±

GalatasaraylÄ± eski futbolcu FETÃ–'den tekrar gÃ¶zaltÄ±nda
GalatasaraylÄ± eski futbolcu FETÃ–'den tekrar gÃ¶zaltÄ±nda

Altan kardeÅŸler adliyeye sevk edildi
Altan kardeÅŸler adliyeye sevk edildi

10 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Rodos'a kaÃ§tÄ±
10 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Rodos'a kaÃ§tÄ±

Galatasaray'da 5 Ã¼nlÃ¼ isme FETÃ– ihracÄ±
Galatasaray'da 5 Ã¼nlÃ¼ isme FETÃ– ihracÄ±

440 kamu personeline FETÃ– tutuklamasÄ±
440 kamu personeline FETÃ– tutuklamasÄ±

Baro BaÅŸkanÄ±'nÄ±n evinde ve bÃ¼rosunda FETÃ– aramasÄ±
Baro BaÅŸkanÄ±'nÄ±n evinde ve bÃ¼rosunda FETÃ– aramasÄ±

DemirtaÅŸ HÃ¼kÃ¼met ile PKK'yÄ± bir tuttu!
DemirtaÅŸ HÃ¼kÃ¼met ile PKK'yÄ± bir tuttu

'VIP dinleme' davasÄ±nda sanÄ±k sayÄ±sÄ± 145'e yÃ¼kseldi
VIP dinleme' davasÄ±nda sanÄ±k sayÄ±sÄ± 145'e yÃ¼kseldi

Times'a gÃ¶re FETÃ– ile mÃ¼cadele Ä°ngiltere'ye taÅŸÄ±nmamalÄ±!
Times'a gÃ¶re FETÃ– ile mÃ¼cadele Ä°ngiltere'ye taÅŸÄ±nmamalÄ±

'CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ahtapotu durdurdu'
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ahtapotu durdurdu'

ABD Kongresi'nde TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± oturum
ABD Kongresi'nde TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± oturum

FETÃ–'den suÃ§lanan eski futbolcular serbest
FETÃ–'den suÃ§lanan eski futbolcular serbest

FETÃ–'ye 'finansal destek' davasÄ± baÅŸlÄ±yor
FETÃ–'ye 'finansal destek' davasÄ± baÅŸlÄ±yor

Bolu'da FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 29 gÃ¶zaltÄ±
Bolu'da FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 29 gÃ¶zaltÄ±

Burdur'da FETÃ–'den 12 tutuklama
Burdur'da FETÃ–'den 12 tutuklama

AydÄ±n'da 16 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
AydÄ±n'da 16 saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

Gediz Ãœniversitesi'ndeki soruÅŸturmada 9 tutuklama
Gediz Ãœniversitesi'ndeki soruÅŸturmada 9 tutuklama

AdÄ±yaman'da iki avukat FETÃ–'den tutuklandÄ±
AdÄ±yaman'da iki avukat FETÃ–'den tutuklandÄ±

Ä°zmir'de FETÃ–'den 40 emniyet mensubuna tutuklama
Ä°zmir'de FETÃ–'den 40 emniyet mensubuna tutuklama

FETÃ–'nÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerine operasyon; 30 gÃ¶zaltÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerine operasyon 30 gÃ¶zaltÄ±

Sakarya'da 13 asker ile 39 polise FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Sakarya'da 13 asker ile 39 polise FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

FETÃ–'ye, HollandalÄ± Ã¶ÄŸrenci velilerinden bÃ¼yÃ¼k darbe
FETÃ–'ye HollandalÄ± Ã¶ÄŸrenci velilerinden bÃ¼yÃ¼k darbe

UÅŸak Eski Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± tutuklandÄ±
UÅŸak Eski Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± tutuklandÄ±

TekirdaÄŸ'da FETÃ– operasyonunda 4 tutuklama
TekirdaÄŸ'da FETÃ– operasyonunda 4 tutuklama

Zaman Fransa ve Zaman BelÃ§ika kapandÄ±
Zaman Fransa ve Zaman BelÃ§ika kapandÄ±

Ankara'dan Ã§Ä±karÄ±lan zÄ±rhlÄ± araÃ§lar Ã‡ankÄ±rÄ± yolunda
Ankara'dan Ã§Ä±karÄ±lan zÄ±rhlÄ± araÃ§lar Ã‡ankÄ±rÄ± yolunda

KaÅŸ'ta 3 iÅŸadamÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
KaÅŸ'ta 3 iÅŸadamÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

Albayrak: SÄ±fÄ±rdan bir nesil yetiÅŸtirmek durumundayÄ±z
Albayrak SÄ±fÄ±rdan bir nesil yetiÅŸtirmek durumundayÄ±z

BBP Ä°l BaÅŸkanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda
BBP Ä°l BaÅŸkanÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Yurt genelindeki FETÃ– operasyonlarÄ±nda 52 tutuklama
Yurt genelindeki FETÃ– operasyonlarÄ±nda 52 tutuklama

Kayseri'de belediyelere operasyon; 28 gÃ¶zaltÄ±
Kayseri'de belediyelere operasyon 28 gÃ¶zaltÄ±

ÅžÄ±rnak Ä°l Jandarma KomutanÄ±na FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
ÅžÄ±rnak Ä°l Jandarma KomutanÄ±na FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Kocaeli'de FETÃ–'den 10 akademisyene tutuklama
Kocaeli'de FETÃ–'den 10 akademisyene tutuklama

MuÄŸla'da FETÃ–'ye 'FÄ±rtÄ±na' operasyonu: 12 gÃ¶zaltÄ±
MuÄŸla'da FETÃ–'ye 'FÄ±rtÄ±na' operasyonu 12 gÃ¶zaltÄ±

Mersin'de FETÃ–'den 23 polise tutuklama
Mersin'de FETÃ–'den 23 polise tutuklama

Zonguldak'ta FETÃ–'den 8 polise tutuklama
Zonguldak'ta FETÃ–'den 8 polise tutuklama

Irak'tan TÃ¼rkiye'ye FETÃ– desteÄŸi
Irak'tan TÃ¼rkiye'ye FETÃ– desteÄŸi

DÃ¼zce'de 'il sorumlularÄ±' ve 'il ablasÄ±' tutuklandÄ±
DÃ¼zce'de 'il sorumlularÄ±' ve 'il ablasÄ±' tutuklandÄ±

Sivas'ta FETÃ–'den 12 polis ve 6 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±
Sivas'ta FETÃ–'den 12 polis ve 6 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n ikinci adamÄ±nÄ±n mal varlÄ±klarÄ±na el konuldu
FETÃ–'nÃ¼n ikinci adamÄ±nÄ±n mal varlÄ±klarÄ±na el konuldu

Adil Ã–ksÃ¼z'le ilgili bir tutuklama daha
Adil Ã–ksÃ¼z'le ilgili bir tutuklama daha

ÅžanlÄ±urfaâ€™da FETÃ–'den 532 tutuklama
ÅžanlÄ±urfa da FETÃ–'den 532 tutuklama

ABD heyetiyle GÃ¼len'in iadesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±
ABD heyetiyle GÃ¼len'in iadesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±

Adliye araÃ§larÄ±ndaki 'FG' plakalarÄ± sÃ¶kÃ¼ldÃ¼
Adliye araÃ§larÄ±ndaki 'FG' plakalarÄ± sÃ¶kÃ¼ldÃ¼

GÃ¼len'in amcaoÄŸlu adliyeye sevk edildi
GÃ¼len'in amcaoÄŸlu adliyeye sevk edildi

FETÃ– rÃ¶portajÄ± AraplarÄ±n tepkisi Ã¼zerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±
FETÃ– rÃ¶portajÄ± AraplarÄ±n tepkisi Ã¼zerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±

MÄ°T'Ã§i Yarbay'dan darbe itirafÄ±
MÄ°T'Ã§i Yarbay'dan darbe itirafÄ±

Danimarka'daki FETÃ– okullarÄ± hÄ±zla geriliyor
Danimarka'daki FETÃ– okullarÄ± hÄ±zla geriliyor

Ä°zmir'deki terÃ¶r operasyonunda 14 tutuklama
Ä°zmir'deki terÃ¶r operasyonunda 14 tutuklama

PKK/FETÃ– iÅŸbirliÄŸinin sinyali aylar Ã¶ncesinden gelmiÅŸ
PKK FETÃ– iÅŸbirliÄŸinin sinyali aylar Ã¶ncesinden gelmiÅŸ

Polisin darbe giriÅŸimiyle mÃ¼cadelesi telsiz anonslarÄ±nda
Polisin darbe giriÅŸimiyle mÃ¼cadelesi telsiz anonslarÄ±nda

FETÃ– kasetleri Ã¼niversitenin tuvaletinde bulundu
FETÃ– kasetleri Ã¼niversitenin tuvaletinde bulundu

BelÃ§ika'da TÃ¼rk siyasetÃ§iye FETÃ– komplosu
BelÃ§ika'da TÃ¼rk siyasetÃ§iye FETÃ– komplosu

Az himmet toplayana 'maaÅŸtan kesinti' cezasÄ±
Az himmet toplayana 'maaÅŸtan kesinti' cezasÄ±

BahÃ§eli'den 'FETÃ–' ve 'PKK' aÃ§Ä±klamasÄ±
BahÃ§eli'den 'FETÃ–' ve 'PKK' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°ki eski bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye gÃ¶zaltÄ±
Ä°ki eski bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye gÃ¶zaltÄ±

FETÃ–'nÃ¼n BrÃ¼ksel'de 'TUSKON' oyunu
FETÃ–'nÃ¼n BrÃ¼ksel'de 'TUSKON' oyunu

TekirdaÄŸ Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Erkaya serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
TekirdaÄŸ Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Erkaya serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yeni dÃ¼zenleme
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yeni dÃ¼zenleme

Konya 3. Ana Jet ÃœssÃ¼'nde uÃ§uÅŸlar yeniden baÅŸladÄ±
Konya 3 Ana Jet ÃœssÃ¼'nde uÃ§uÅŸlar yeniden baÅŸladÄ±

FETÃ–'nÃ¼n beÅŸ ildeki emniyet yapÄ±lanmasÄ± Ã§Ã¶kertildi
FETÃ–'nÃ¼n beÅŸ ildeki emniyet yapÄ±lanmasÄ± Ã§Ã¶kertildi

FETÃ–'ye ait 300 taÅŸÄ±nmazÄ±n devri engellendi
FETÃ–'ye ait 300 taÅŸÄ±nmazÄ±n devri engellendi

FETÃ–'cÃ¼ 50 akademisyenin sÃ¶zleÅŸmesi yenilenmedi
FETÃ–'cÃ¼ 50 akademisyenin sÃ¶zleÅŸmesi yenilenmedi

A101'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sahibi Ä°stanbul'a gÃ¶nderildi
A101'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan sahibi Ä°stanbul'a gÃ¶nderildi

Hrant Dink soruÅŸturmasÄ±nda 14 tutuklama
Hrant Dink soruÅŸturmasÄ±nda 14 tutuklama

KarabÃ¼k'te FETÃ–'den 3 tutuklama
KarabÃ¼k'te FETÃ–'den 3 tutuklama

ÅžanlÄ±urfa merkezli yedi ilde operasyon: 31 gÃ¶zaltÄ±
ÅžanlÄ±urfa merkezli yedi ilde operasyon 31 gÃ¶zaltÄ±

GÃ¼len iÃ§in bin 900 yÄ±l hapis talebi
GÃ¼len iÃ§in bin 900 yÄ±l hapis talebi

'PKK'yÄ± vurduk' deyip daÄŸlarÄ± taÅŸlarÄ± bombalamÄ±ÅŸlar
PKK'yÄ± vurduk' deyip daÄŸlarÄ± taÅŸlarÄ± bombalamÄ±ÅŸlar

Eski milli futbolculara FETÃ–'den suÃ§ duyurusu
Eski milli futbolculara FETÃ–'den suÃ§ duyurusu

MÄ±sÄ±r'dan 'FETÃ–'nÃ¼n okulunu kapatÄ±n' talebine red
MÄ±sÄ±r'dan 'FETÃ–'nÃ¼n okulunu kapatÄ±n' talebine red

Bulgar BaÅŸbakan: TÃ¼m FETÃ–'cÃ¼lerin kellesini vereceÄŸiz
Bulgar BaÅŸbakan TÃ¼m FETÃ–'cÃ¼lerin kellesini vereceÄŸiz

FeribotlarÄ±n anahtarlarÄ± darbecilerin planÄ±nÄ± boÅŸa Ã§Ä±kardÄ±
FeribotlarÄ±n anahtarlarÄ± darbecilerin planÄ±nÄ± boÅŸa Ã§Ä±kardÄ±

SÃ¶zde 'bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lge sorumlusu' FETÃ–'yÃ¼ anlattÄ±
SÃ¶zde 'bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lge sorumlusu' FETÃ–'yÃ¼ anlattÄ±

BaÅŸbakanlÄ±k'ta uzun ve sancÄ±lÄ± gece | VÄ°DEO
BaÅŸbakanlÄ±k'ta uzun ve sancÄ±lÄ± gece VÄ°DEO

15 Temmuz'dan sonra 10 milyon bayrak sipariÅŸi geldi
15 Temmuz'dan sonra 10 milyon bayrak sipariÅŸi geldi

BaÄŸÄ±ÅŸlanan 20 milyon liralÄ±k arsayÄ± Ã¼zerlerine geÃ§irmiÅŸler
BaÄŸÄ±ÅŸlanan 20 milyon liralÄ±k arsayÄ± Ã¼zerlerine geÃ§irmiÅŸler

Macaristan'dan TÃ¼rkiye'ye FETÃ– ile mÃ¼cadelede destek
Macaristan'dan TÃ¼rkiye'ye FETÃ– ile mÃ¼cadelede destek

Manisa'da kamuda 72 tutuklama
Manisa'da kamuda 72 tutuklama

YargÄ±tay Ã¼yesinin evinde yakalanan askerlere tutuklama
YargÄ±tay Ã¼yesinin evinde yakalanan askerlere tutuklama

Azerbaycan'daki FETÃ– kanalÄ±nÄ±n lisansÄ± iptal
Azerbaycan'daki FETÃ– kanalÄ±nÄ±n lisansÄ± iptal

Ä°flas erteleme kararÄ± FETÃ– iÃ§in alÄ±nmÄ±ÅŸ
Ä°flas erteleme kararÄ± FETÃ– iÃ§in alÄ±nmÄ±ÅŸ

GÃ¼len, ABD'den ikinci kez resmen istendi
GÃ¼len ABD'den ikinci kez resmen istendi

SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesi'nde 40 gÃ¶zaltÄ±
SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesi'nde 40 gÃ¶zaltÄ±

Isparta'da FETÃ– propagandasÄ±na 65 gÃ¶zaltÄ±
Isparta'da FETÃ– propagandasÄ±na 65 gÃ¶zaltÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da 13 darbeci asker tutuklandÄ±
ElazÄ±ÄŸ'da 13 darbeci asker tutuklandÄ±

ÅžanlÄ±urfaâ€™da FETÃ–'den 265 tutuklama
ÅžanlÄ±urfa da FETÃ–'den 265 tutuklama

Darbeci generali emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ikna etmiÅŸ
Darbeci generali emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ ikna etmiÅŸ

YargÄ±da ikinci ihraÃ§ dalgasÄ± yolda
YargÄ±da ikinci ihraÃ§ dalgasÄ± yolda

FETÃ–â€™nÃ¼n 'gizli' okullarÄ± belirlendi
FETÃ– nÃ¼n 'gizli' okullarÄ± belirlendi

Darbeciler MÄ°T'in Ã§alÄ±ÅŸma binalarÄ±na da saldÄ±rmÄ±ÅŸ
Darbeciler MÄ°T'in Ã§alÄ±ÅŸma binalarÄ±na da saldÄ±rmÄ±ÅŸ

Darbe gecesi farkÄ±nda olmadan TÃœRKSAT'a dÃ¶nmÃ¼ÅŸler!
Darbe gecesi farkÄ±nda olmadan TÃœRKSAT'a dÃ¶nmÃ¼ÅŸler

AÄŸrÄ± Ä°brahim Ã‡eÃ§en Ãœniversitesi'nde 13 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda
AÄŸrÄ± Ä°brahim Ã‡eÃ§en Ãœniversitesi'nde 13 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Hakkari Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Ceylan adliyede
Hakkari Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Ceylan adliyede

ErdoÄŸan'a suikast timine katÄ±lan darbeciler Ã¶zel seÃ§ilmiÅŸ
ErdoÄŸan'a suikast timine katÄ±lan darbeciler Ã¶zel seÃ§ilmiÅŸ

'UÄŸur Derin Dondurucu'nun sahipleri tutuklandÄ±
UÄŸur Derin Dondurucu'nun sahipleri tutuklandÄ±

MÄ±sÄ±r, FETÃ–'ye yeni Ã¼s hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda...
MÄ±sÄ±r FETÃ–'ye yeni Ã¼s hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda

Aranan 58 kiÅŸi AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±
Aranan 58 kiÅŸi AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±

Hizmet Hareketi'nden FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne
Hizmet Hareketi'nden FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne

Bakan IÅŸÄ±k'tan Ä°ngiltere'ye 'BBC' tepkisi
Bakan IÅŸÄ±k'tan Ä°ngiltere'ye 'BBC' tepkisi

Bir darbeci 'vatan hainleri' mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼
Bir darbeci 'vatan hainleri' mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼

Hanefi AvcÄ± FETÃ– ile baÄŸlantÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetti
Hanefi AvcÄ± FETÃ– ile baÄŸlantÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetti

Askeri Casusluk DavasÄ± kumpasÃ§Ä±larÄ±na operasyon
Askeri Casusluk DavasÄ± kumpasÃ§Ä±larÄ±na operasyon

Ã–zelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 23 personel aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
Ã–zelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda 23 personel aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Åžifreli cÃ¼mle ile darbeci askerlerin kayÄ±tlarÄ± tutulmamÄ±ÅŸ
Åžifreli cÃ¼mle ile darbeci askerlerin kayÄ±tlarÄ± tutulmamÄ±ÅŸ

YÄ±ldÄ±rÄ±m: TSK'da yeniden yapÄ±lanmaya gideceÄŸiz
YÄ±ldÄ±rÄ±m TSK'da yeniden yapÄ±lanmaya gideceÄŸiz

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i dÃ¼zeyinde gÃ¶revden almalar olacak
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i dÃ¼zeyinde gÃ¶revden almalar olacak

D.BakÄ±r Selahaddin Eyyubi Ãœniversitesi'ne de kayyum
D BakÄ±r Selahaddin Eyyubi Ãœniversitesi'ne de kayyum

ABD destekli 'Paralellere' tutuklama talebi
ABD destekli 'Paralellere' tutuklama talebi

Ä°zmir merkezli operasyonda 3 tutuklama
Ä°zmir merkezli operasyonda 3 tutuklama

GÃ¼len hakkÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yakalama kararÄ±
GÃ¼len hakkÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yakalama kararÄ±

GÃ¼len grubunun 15 yÄ±llÄ±k arÅŸivi ele geÃ§irildi iddiasÄ±
GÃ¼len grubunun 15 yÄ±llÄ±k arÅŸivi ele geÃ§irildi iddiasÄ±






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