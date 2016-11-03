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00:05, 23 Aralık 2016 Cuma
Ortadoğu
18:17, 22 Aralık 2016 Perşembe

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Libya'da savaş uçağı düştü
Libya'da savaş uçağı düştü
Foto: Arşiv

Trablus'un güneydoğusunda bir savaş uçağı düştü, pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusunda bir savaş uçağının düştüğü, pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi.

Terhuna bölgesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ortak Güvenlik Birimi Başkanı Subhi Mesud, yaptığı açıklamada, Mısrata kentindeki Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının, Trablus'un güneydoğusundaki Er-Rahime bölgesinde düştüğünü söyledi.

Mesud, teknik arıza nedeniyle meydana gelen kazada uçağın pilotu ile yardımcısının hayatını kaybettiğini aktardı.

Görgü tanıkları ise uçağın bölgedeki bir binanın üzerine düştüğünü kaydetti. Binada can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.



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Libya’da 'Devrim'in 3. yılı ve Kerry’nin mesajı -Analiz-
Libya da 'Devrim'in 3 yılı ve Kerry nin mesajı -Analiz

Libya başbakanından erken seçim çağrısı
Libya başbakanından erken seçim çağrısı

Libya’da “Devrim”in 3. yıldönümü ve Kerry’nin mesajı
Libya da Devrim in 3 yıldönümü ve Kerry nin mesajı

Libya'da Milli Genel Kongre'ye istifa çağrısı
Libya'da Milli Genel Kongre'ye istifa çağrısı

Libya devrimini kutluyor
Libya devrimini kutluyor

Libya'da darbe çağrısı yapan komutan tutuklandı
Libya'da darbe çağrısı yapan komutan tutuklandı

Libya'da hapishaneden firar
Libya'da hapishaneden firar

Libya: Askeri darbe girişimini engelledik
Libya Askeri darbe girişimini engelledik

Libya'da kriz derinleşiyor; istifalar arttı!
Libya'da kriz derinleşiyor istifalar arttı

Libya'nın kimyasal silah bilmecesi
Libya'nın kimyasal silah bilmecesi

Askeri üs yeniden Kaddafi yanlılarının elinde
Askeri üs yeniden Kaddafi yanlılarının elinde

Doğu Libya'da hükümet kuruldu
Doğu Libya'da hükümet kuruldu

Libya'da 54 milyon dolar çalındı...
Libya'da 54 milyon dolar çalındı

'Libya, Irak olur' uyarısı
Libya Irak olur' uyarısı

Libya Olimpiyat komitesi başkanı kaçırıldı
Libya Olimpiyat komitesi başkanı kaçırıldı

Libya’da ilk özgür seçimler öncesi gerginlik
Libya da ilk özgür seçimler öncesi gerginlik

Bingazi'de Amerikan elçiliğine saldırı

Kaddafi'nin istihbarat şefi mahkemede
Kaddafi'nin istihbarat şefi mahkemede

Kaddafi'nin Avrupalı milislerine ceza yağdı
Kaddafi'nin Avrupalı milislerine ceza yağdı

Türk şirketlerine el kondu
Türk şirketlerine el kondu

Libya'da seçimler erteleniyor...
Libya'da seçimler erteleniyor

Libya'daki yabancı askerlere inceleme
Libya'daki yabancı askerlere inceleme

Libya'da çatışma: 7 ölü

NATO bombaları 72 Libyalı sivili öldürdü
NATO bombaları 72 Libyalı sivili öldürdü

Libya dini partiler yasağını kaldırdı
Libya dini partiler yasağını kaldırdı

Libya'nın Sudan sınırı da karıştı
Libya'nın Sudan sınırı da karıştı

Libya'da bölünmeciler desteklerini arttırıyor
Libya'da bölünmeciler desteklerini arttırıyor

Kaddafi'nin oğlu Libya'da yargılanabilir
Kaddafi'nin oğlu Libya'da yargılanabilir

Libya'da silah sıkıntısı sürüyor
Libya'da silah sıkıntısı sürüyor

UCM, Kaddafi'nin oğlunu istedi
UCM Kaddafi'nin oğlunu istedi

Libya'da aşiretler ateşkes yaptı
Libya'da aşiretler ateşkes yaptı

Libya'nın güneyinde gerginlik
Libya'nın güneyinde gerginlik

"Kaddafi'nin kara kutusu" Fransız tuzağına düşmüş
quot Kaddafi'nin kara kutusu quot Fransız tuzağına düşmüş

Af Örgütü'nden NATO'ya Libya eleştirisi
Af Örgütü'nden NATO'ya Libya eleştirisi

Libyalı isyancılara para ödülü
Libyalı isyancılara para ödülü

Saadi Kaddafi'nin evi Libya hükümetine
Saadi Kaddafi'nin evi Libya hükümetine

Libya federe bölgelere bölünebilir
Libya federe bölgelere bölünebilir

Libya'nın güneyinde gerginlik sürüyor
Libya'nın güneyinde gerginlik sürüyor

Kaddafi son ana kadar 'dostlarını' beklemiş
Kaddafi son ana kadar 'dostlarını' beklemiş

Libya'ya işkence ve yargısız infaz uyarısı
Libya'ya işkence ve yargısız infaz uyarısı

Libya, Sadi Kaddafi'nin iadesini istedi
Libya Sadi Kaddafi'nin iadesini istedi

Libya'nın yeni seçim yasası açıklandı
Libya'nın yeni seçim yasası açıklandı

Doktorlardan Libya'da işkence itirafı!
Doktorlardan Libya'da işkence itirafı

İtalya Libya'yı koruyacak!
İtalya Libya'yı koruyacak

Libyalılar İslam hukuku istedi
Libyalılar İslam hukuku istedi

Libya oğul Kaddafi hakkında 'sessiz'
Libya oğul Kaddafi hakkında 'sessiz'

Libya'da ilk İslamcı parti kuruldu
Libya'da ilk İslamcı parti kuruldu

Libya donanması Türkiye'den destek istedi
Libya donanması Türkiye'den destek istedi

Milisler Libya'yı iç savaşa sürüklüyor
Milisler Libya'yı iç savaşa sürüklüyor

Misratalı isyancı Libya 'ordusuna' komutan oldu
Misratalı isyancı Libya 'ordusuna' komutan oldu

Kaddafi'nin ölümü için İsrailli avukat
Kaddafi'nin ölümü için İsrailli avukat

Libyalı isyancılar hükümetin yarısını istiyor
Libyalı isyancılar hükümetin yarısını istiyor

Libyalı komutan, İngiliz hükümetine dava açtı
Libyalı komutan İngiliz hükümetine dava açtı

Trablus havaalanında uçuşlar durdu

Libya\'da silah isyanı!
Libya 'da silah isyanı

Libya dondurulmuş varlıklarının peşinde
Libya dondurulmuş varlıklarının peşinde

Türk müteahhitler Libya\'yı inşa edecek
Türk müteahhitler Libya 'yı inşa edecek

NATO\'nun Libya misyonu bu gece bitiyor!
NATO 'nun Libya misyonu bu gece bitiyor

Libya\'nın başı bu kez silahlarla dertte
Libya 'nın başı bu kez silahlarla dertte

Libya antlaşmaları bozmayacak

Harabe şehir Sirte - FOTO
Harabe şehir Sirte - FOTO

\'Kaddafi\'nin adamları\'na adalet
'Kaddafi 'nin adamları 'na adalet

ABD\'den Libya silahları için yeni senaryo!
ABD 'den Libya silahları için yeni senaryo

Libya\'da ABD\'nin kuşkulu füze kayıpları!
Libya 'da ABD 'nin kuşkulu füze kayıpları

NATO, Sirte\'de 19 hedef vurdu

Hamas, Libya halkını kutladı

Libyalı muhaliflerin lideri Türkiye\'ye geliyor
Libyalı muhaliflerin lideri Türkiye 'ye geliyor

Kaddafi\'nin eşi ve kızı Tunus\'ta
Kaddafi 'nin eşi ve kızı Tunus 'ta

Misrata\'da çatışma: 7 ölü
Misrata 'da çatışma 7 ölü

Kaddafi: Ölmedim, hayattayım
Kaddafi Ölmedim hayattayım

Kaddafi\'nin yaralandığı yalanladı
Kaddafi 'nin yaralandığı yalanladı

Ping: Batı\'nın Libya için net planı yok
Ping Batı 'nın Libya için net planı yok

Libya\'da 57 asker öldürüldü
Libya 'da 57 asker öldürüldü

Kaddafi\'nin hemşiresi Norveç\'e sığındı
Kaddafi 'nin hemşiresi Norveç 'e sığındı

ABD\'den Kaddafi\'ye yeni yaptırımlar
ABD 'den Kaddafi 'ye yeni yaptırımlar

Trablus Büyükelçilisi Türkiye\'ye geldi
Trablus Büyükelçilisi Türkiye 'ye geldi

İngiltere, Libya Büyükelçisi\'nı sınırdışı etti
İngiltere Libya Büyükelçisi 'nı sınırdışı etti

Libya\'da muhaliflere af önerisi
Libya 'da muhaliflere af önerisi

Oğul Kaddefi: Libya teslim olmayacak
Oğul Kaddefi Libya teslim olmayacak

Libyalı muhalifler Dehiba\'yı Ele geçirdi
Libyalı muhalifler Dehiba 'yı Ele geçirdi

İngiltere\'den Kaddafi\'ye iki seçenek
İngiltere 'den Kaddafi 'ye iki seçenek

Putin: Sözde medeni toplumlar Libya\'yı yıktı
Putin Sözde medeni toplumlar Libya 'yı yıktı

İtalya da Libya\'yı bombalayacak
İtalya da Libya 'yı bombalayacak

Kaddafi\'ye bomba Rusya\'da patladı
Kaddafi 'ye bomba Rusya 'da patladı

Libya Temas Grubu 5 Mayıs\'ta toplanıyor
Libya Temas Grubu 5 Mayıs 'ta toplanıyor

Libyalı muhaliflere 177 milyon dolar
Libyalı muhaliflere 177 milyon dolar

Fransa, Kaddafi\'nin parasını dağıtacak
Fransa Kaddafi 'nin parasını dağıtacak

Gambiya, Libya büyükelçisini kovdu
Gambiya Libya büyükelçisini kovdu

ABD, Libya\'da insansız uçaklarla saldıracak
ABD Libya 'da insansız uçaklarla saldıracak

Seyfülislam Kaddafi: Zafere inanıyorum
Seyfülislam Kaddafi Zafere inanıyorum

Libya\'da 2 gazeteci öldü
Libya 'da 2 gazeteci öldü

Muhalifler: Misrata\'da 5 sivil öldü
Muhalifler Misrata 'da 5 sivil öldü

Katar batı için Libya petrolü satıyor
Katar batı için Libya petrolü satıyor

Cameron: Libya`da savaşa girmeyiz
Cameron Libya da savaşa girmeyiz






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