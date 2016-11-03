18:17, 22 Aralık 2016 Perşembe

Libya'da savaş uçağı düştü



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Trablus'un güneydoğusunda bir savaş uçağı düştü, pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusunda bir savaş uçağının düştüğü, pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği bildirildi. Terhuna bölgesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ortak Güvenlik Birimi Başkanı Subhi Mesud, yaptığı açıklamada, Mısrata kentindeki Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağının, Trablus'un güneydoğusundaki Er-Rahime bölgesinde düştüğünü söyledi. Mesud, teknik arıza nedeniyle meydana gelen kazada uçağın pilotu ile yardımcısının hayatını kaybettiğini aktardı. Görgü tanıkları ise uçağın bölgedeki bir binanın üzerine düştüğünü kaydetti. Binada can kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

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