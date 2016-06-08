19:04, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

CHP GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±na kayyum atandÄ±





CHP Ankara Ä°l Sekreteri ErdoÄŸan DoÄŸan, CHP GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±na kayyum olarak atandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Ankara Ä°l Sekreteri ErdoÄŸan DoÄŸan, CHP GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±na kayyum olarak atandÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen CHP GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e Kongresinde yapÄ±lan seÃ§imlerde baÅŸkanlÄ±ÄŸa gazeteci ve yazar Nuriye Atabey seÃ§ilmiÅŸ, bu sÃ¼reÃ§te 3 Ã§arÅŸaf listeden gelen yÃ¶netim kurulu nedeniyle kendi yÃ¶netimini oluÅŸturamamÄ±ÅŸtÄ±. GerÃ§ekleÅŸtirilen son yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda 3 yÃ¶netim kurulu Ã¼yesinin de istifa etmesi sonucu CHP GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ± yÃ¶netimi dÃ¼ÅŸtÃ¼. YaÅŸanan geliÅŸmelerin ardÄ±ndan GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±na kayyum atandÄ±. CHP Ankara Ä°l Sekreteri ErdoÄŸan DoÄŸan ve beÅŸ kiÅŸilik bir heyetin GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e teÅŸkilatÄ±na gelerek gÃ¶revi teslim aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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