GÃ¼ncelleme: 21:00, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

'DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'nin FETÃ– ile mÃ¼cadelesine kulak tÄ±kamamalÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Ã‡ad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi, OrtadoÄŸu ve Afrika AraÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± DerneÄŸi (ORDAF) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Kavas, TÃ¼rkiye'nin ÅŸu anda FETÃ– ile mÃ¼cadele konusunda ciddi bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

FETÃ– konusunda, "Eninde sonunda herkes gerÃ§eÄŸi gÃ¶rmek zorunda. GÃ¶rmek istemeyen sonucuna katlanÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunan Kavas, TÃ¼rkiye'nin bu mÃ¼cadelesine kulak verenlerin kazanacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±klarÄ±nÄ±n benzerlerinin baÅŸka Ã¼lkelerde gerÃ§ekleÅŸme ihtimalinin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu dile getiren Kavas, "DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'nin FETÃ– ile mÃ¼cadelesine kulak tÄ±karsa bunun bedelini aÄŸÄ±r Ã¶der. AynÄ±sÄ±nÄ± o Ã¼lkelerde de yapacaklar. BÃ¶yle bir ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nda kalkÄ±p TÃ¼rkiye'ye; 'Siz bizi uyarmadÄ±nÄ±z' deme gibi bir ÅŸanslarÄ± yok." dedi.

Prof. Dr. Kavas, 15 Temmuzâ€™da yaÅŸanan darbe giriÅŸimin, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler tarafÄ±ndan net bir ÅŸekilde Ã¼lkelere aktarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, "DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan sÃ¼recin yarÄ±sÄ±nÄ± ya da Ã§eyreÄŸini bilse, FETÃ– okullarÄ±nÄ± anÄ±nda kapatÄ±r." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Ãœlkelerindeki FETÃ– okullarÄ±nÄ± kapatan ya da devreden Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerinin Ankara'da bir araya geldiÄŸini anÄ±msatan Kavas, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"15 Temmuz gecesini yaÅŸadÄ±lar ve Ã¼lkelerini bilgilendirdiler. TÃ¼m bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ya da temsilcilerin o geceyi Ã¼lkelerine aktarmasÄ± gerekiyor. Ben Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin bunu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã–ncelikle Ankara'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan 15 Temmuz sÃ¼recini, Ã§arpÄ±tarak olmasa bile Ã¼lkelerini ikna edecek ÅŸekilde vermedikleri iÃ§in bugÃ¼n Ã¼lkeleri hiÃ§bir harekette bulunmuyor. Halbuki, bazÄ± Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri 15 Temmuz'u Ã§ok bir net bir ÅŸekilde Ã¼lkelerine anlattÄ±klarÄ± iÃ§in bu Ã¼lkelerdeki FETÃ– okullarÄ± kapatÄ±lÄ±yor."

"TÃœRKÄ°YE, AFRÄ°KALI LÄ°DERLERÄ° Ä°KNA ETMEK ZORUNDA"

Kavas, Afrika'da FETÃ– yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n 20 yÄ±llÄ±k bir sÃ¼reci kapsadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "hayÄ±r" adÄ± altÄ±nda Afrika'da kurulan okullarÄ±n ya da aktarÄ±lan paralarÄ±n ÅŸaibeli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Prof. Dr. Kavas, sadece DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan gÃ¶nderilecek bir iki yazÄ±yla devletleri ve liderleri FETÃ– konusunda ikna etmenin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rk diplomatlarÄ±n, AfrikalÄ± liderlere harf harf, kelime kelime bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ anlatmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

Kavas, "Ã–rgÃ¼tÃ¼n Afrika'daki varlÄ±k sebebini, nasÄ±l kurulduÄŸunu ve nasÄ±l bugÃ¼nlere geldiÄŸini AfrikalÄ± liderler bilmiyor. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye, 15 Temmuz'u Ã¶ncesi ve sonrasÄ±yla yaÅŸananlarÄ± Ã§ok iyi bir dille belgelendirmeli ve bunu muhataplarÄ±na bir an Ã¶nce vermeli. Bu sadece resmi ziyaretlerdeki birkaÃ§ konuÅŸma ile olacak kadar basit deÄŸil." dedi.

Devletin bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± bulunduÄŸunu ancak bunun paralel yapÄ±nÄ±n oradaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile mukayese edildiÄŸinde Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu aktaran Prof. Dr. Kavas, "Ankara'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iler FETÃ– ile ilgili eksik bilgi sahibi iseler bunlarÄ±n bir an Ã¶nce kapsamlÄ± ÅŸekilde bilgilendirilmesi gerekir." ifadelerini kullandÄ±.

Kavas, TÃ¼rkiye merkezli olarak ortaya Ã§Ä±kan FETÃ–'nÃ¼n, daha sonra kÃ¼resel gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan fark edilerek kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aÃ§tÄ±ÄŸÄ± okullarla Avrupa ve ABD'ye maddi-manevi kaynak aktaran bir Ã¶rgÃ¼te dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

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