19:18, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Rudaw iddiasÄ±; "Esad, PYD'ye Halep'i terk et Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±"





Kuzey Irak BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne baÄŸlÄ± medya grubu Rudaw, Esad rejiminin PKK/PYD'ye ay sonuna kadar Halep topraklarÄ±nÄ± terk etmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne baÄŸlÄ± medya grubu Rudaw, Esad rejiminin Halep topraklarÄ±nÄ± terk etmesi iÃ§in PYD'ye ay sonuna kadar sÃ¼re tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Ä°ngilizce yayÄ±n yapan Rudaw, haberini Suriyeli kaynaklara dayandÄ±rdÄ±. BeÅŸar Esad geÃ§tiÄŸimiz hafta El-Vatani gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajdaÂ Suriye anayasasÄ±nÄ±n federalizme izin vermediÄŸini ve kuzey bÃ¶lgesinde kurulan Federal KÃ¼rt BÃ¶lgesi'nin kalÄ±cÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. "Ã–ZERKLÄ°ÄžE ANAYASA Ä°ZÄ°N VERMÄ°YOR" BeÅŸar Esad ayrÄ±ca, PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'nin kurduÄŸu federal bÃ¶lgenin kalÄ±cÄ± olamayacaÄŸÄ± belirterek "PYD, devletin yokluÄŸundan faydalanarak yeni sosyal ve siyasi yapÄ±lar oluÅŸturuyorlar ve 'Federalizm'den bahsediyorlar... Bunlar geÃ§ici yapÄ±lardÄ±r" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. FEDERAL YAPILANMADA PARALI ASKERLER VAR Suriye'nin kuzeyindeki yapÄ±lanmalarla ilgili bilgiler veren BeÅŸar Esad kuzeydeki KÃ¼rtlerin Ã§ok Ã§eÅŸitli olduÄŸunu belirterek "Suriye'nin kuzeyindekiler vatansever insanlar. BazÄ±larÄ± ise paralÄ±kÃ§Ä± askerler, bazÄ±larÄ± da ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± ve federalizm isteyenler. Ancak sahne Ã§ok karÄ±ÅŸÄ±k, ÅŸu anda pozisyon almÄ±yoruz" dedi.

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