19:29, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi Komisyon'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, TBMM Anayasa Komisyonu'nda sÃ¼rÃ¼yor.

Teklifin 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, AK Parti Ã‡ankÄ±rÄ± Milletvekili Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu ile baÅŸladÄ±.

AkbaÅŸoÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini neden getirdiklerini, 1876'dan bugÃ¼ne kadarki Ã¶nemli tarihi olaylarla birlikte 2 saat 15 dakika sÃ¼ren bir konuÅŸmayla aktardÄ±.

Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu, 1982 AnayasasÄ± ile yÃ¼rÃ¼tmenin Ã§ift baÅŸlÄ± inÅŸa edildiÄŸini belirterek, bunun yansÄ±malarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Turgut Ã–zal ile Mesut YÄ±lmaz, SÃ¼leyman Demirel ile Tansu Ã‡iller, BÃ¼lent Ecevit ile Ahmet Necdet Sezar arasÄ±nda sorunlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Her sistem Ã¶nerisini kendi baÄŸlamÄ±nda deÄŸerlendirmek gerektiÄŸine iÅŸaret eden AkbaÅŸoÄŸlu, "Bizim Ã¶nerdiÄŸimiz kendine Ã¶zgÃ¼ bir CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± modelidir. BaÅŸkanlÄ±k sistemini esas alan ama TÃ¼rk tipi ve TÃ¼rkiye'ye Ã¶zgÃ¼ bir model ortaya koyan, kendi tarihi tecrÃ¼bemizi, milli ve yerli bakÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± evrensel anlamda ortaya koyacak bir perspektif ve dÃ¼zenlemedir. Kendi sistematiÄŸinde ve baÄŸlamÄ±nda doÄŸru ve isabetli ÅŸekilde deÄŸerlendirilmeli." dedi.

Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu'nun, muhalefet milletvekillerinin "bizi ikna edin" dediÄŸini sÃ¶ylemesine, HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, "Bizi ikna edin demedik, ikna iÃ§in Ã§abanÄ±z yok." diye itiraz etti.

BeÅŸtaÅŸ'Ä±n "Millet bu teklifin neresinde" sÃ¶zÃ¼ne ise AkbaÅŸoÄŸlu, "Millet bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n merkezinde, temelinde. Ulusal egemenliÄŸin sahibi olarak milletimiz taslaÄŸÄ±n tam Ã¶zÃ¼ndedir. Yani bir modeldir. Bunu, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi olarak sunmak Ã¶nyargÄ±ya dayalÄ± bir Ã¶nermedir. Bu teklifi doÄŸru teÅŸhis etmek gerekir. Kendi kafamÄ±zda ve bir takÄ±m sonuÃ§lara varmak iÃ§in kurgulandÄ±ÄŸÄ±nda haksÄ±zlÄ±k olur. Ortak geleceÄŸimize gÃ¼Ã§ katacak bir tekliftir." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Sistemin kriz Ã¼retmeye mÃ¼sait dÃ¼zenlemeyi iÃ§inde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu, "Biz kendimiz, ÅŸahÄ±slarÄ±mÄ±z, Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti iÃ§in deÄŸil; milletin yoluna krizsiz devam etmesi, TÃ¼rkiye'nin badirelerle karÅŸÄ±laÅŸmamasÄ± iÃ§in istiyoruz. Sistemsel bir taleptir bizimki. Ortak geÃ§miÅŸimizi ortak geleceÄŸimize taÅŸÄ±yalÄ±m. Birlik ve berberliÄŸimizi koruyarak, farklÄ± fikirleri tartÄ±ÅŸarak, bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye'yi yeniden inÅŸa ederek, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¼rÃ¼tme, yargÄ± ve yasamayÄ± hayata geÃ§irelim." deÄŸerlendirmesinde buundu.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa AkaydÄ±n, "Gazi Meclisi ÅŸehit edeceksiniz" demesine AkbaÅŸoÄŸlu, "Bu Gazi Meclisin Ã¼yesi olmaktan ÅŸeref duyuyorum. 15 Temmuz, milletin ikinci Ä°stiklal mÃ¼cadelesidir. 15 Temmuz'da uluslararasÄ± gÃ¼Ã§ odaklarÄ± ve onlarÄ±n kuklalarÄ±na en gÃ¼zel cevap verilmiÅŸtir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

YURT DIÅžI SEÃ‡MEN Ä°Ã‡Ä°N KANUN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ä°DDÄ°ASI

CHP AydÄ±n Milletvekili BÃ¼lent Tezcan da konsolosluklarda adres kaydÄ± olmayanlarÄ±n bir referandum yapÄ±lmasÄ± halinde oy kullanamayacaklarÄ±nÄ± ifade ederek, adres kaydÄ± yaptÄ±rmalarÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Bu durumda 1 milyon vatandaÅŸÄ±n olduÄŸuna dikkati Ã§eken Tezcan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Adres kaydÄ± yaptÄ±rmazsa oy kullanamayacak. NÃ¼fus Kanunu deÄŸiÅŸtirilerek MERNÄ°S'te yurt dÄ±ÅŸÄ± kaydÄ± olmayan vatandaÅŸlarÄ±n nakledilerek, YSK tarafÄ±ndan liste oluÅŸturulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir hazÄ±rlÄ±k var. Bunun da bir torba kanuna monte etme giriÅŸimi olduÄŸu haberini alÄ±yoruz. Bu, TÃ¼rkiye'de adres kaydÄ± olmayanlarÄ±n seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne yazÄ±mÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸilken, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin bu ÅŸekilde kÃ¼tÃ¼ÄŸe yazÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Bu telaÅŸÄ± anlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. HÃ¼kÃ¼meti bu niyetten vazgeÃ§meye davet ediyoruz. Arkadan dolanarak seÃ§im kanunlarÄ±nÄ± etkileyecek dÃ¼zenlemeleri uygun bulmayÄ±z."

KOMÄ°SYONA YOÄžUN Ä°LGÄ°

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in konuÅŸma sÄ±rasÄ±nÄ± CHP AydÄ±n Milletvekili BÃ¼lent Tezcan'a vermek istediÄŸini sÃ¶ylemesi Ã¼zerine, toplantÄ±yÄ± yÃ¶neten Komisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdurrahman Ã–z, "O zaman sizi 60'Ä±ncÄ± sÄ±raya yazabiliriz." dedi.

Komisyonda halen 50 milletvekilinin konuÅŸmak iÃ§in ismini yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Komisyonun, teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini tamamlamak amacÄ±yla hafta sonu da dahil olmak Ã¼zere aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

AK Parti Grubu, 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar her gÃ¼n iÃ§in Komisyon'da gÃ¶rev alacak milletvekilleri ile ilgili nÃ¶bet listesi hazÄ±rladÄ±.

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