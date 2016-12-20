Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi Komisyon'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, TBMM Anayasa Komisyonu'nda sÃ¼rÃ¼yor.
Teklifin 3'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, AK Parti Ã‡ankÄ±rÄ± Milletvekili Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu ile baÅŸladÄ±.
AkbaÅŸoÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini neden getirdiklerini, 1876'dan bugÃ¼ne kadarki Ã¶nemli tarihi olaylarla birlikte 2 saat 15 dakika sÃ¼ren bir konuÅŸmayla aktardÄ±.
Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu, 1982 AnayasasÄ± ile yÃ¼rÃ¼tmenin Ã§ift baÅŸlÄ± inÅŸa edildiÄŸini belirterek, bunun yansÄ±malarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Turgut Ã–zal ile Mesut YÄ±lmaz, SÃ¼leyman Demirel ile Tansu Ã‡iller, BÃ¼lent Ecevit ile Ahmet Necdet Sezar arasÄ±nda sorunlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Her sistem Ã¶nerisini kendi baÄŸlamÄ±nda deÄŸerlendirmek gerektiÄŸine iÅŸaret eden AkbaÅŸoÄŸlu, "Bizim Ã¶nerdiÄŸimiz kendine Ã¶zgÃ¼ bir CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± modelidir. BaÅŸkanlÄ±k sistemini esas alan ama TÃ¼rk tipi ve TÃ¼rkiye'ye Ã¶zgÃ¼ bir model ortaya koyan, kendi tarihi tecrÃ¼bemizi, milli ve yerli bakÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± evrensel anlamda ortaya koyacak bir perspektif ve dÃ¼zenlemedir. Kendi sistematiÄŸinde ve baÄŸlamÄ±nda doÄŸru ve isabetli ÅŸekilde deÄŸerlendirilmeli." dedi.
Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu'nun, muhalefet milletvekillerinin "bizi ikna edin" dediÄŸini sÃ¶ylemesine, HDP Adana Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, "Bizi ikna edin demedik, ikna iÃ§in Ã§abanÄ±z yok." diye itiraz etti.
BeÅŸtaÅŸ'Ä±n "Millet bu teklifin neresinde" sÃ¶zÃ¼ne ise AkbaÅŸoÄŸlu, "Millet bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n merkezinde, temelinde. Ulusal egemenliÄŸin sahibi olarak milletimiz taslaÄŸÄ±n tam Ã¶zÃ¼ndedir. Yani bir modeldir. Bunu, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi olarak sunmak Ã¶nyargÄ±ya dayalÄ± bir Ã¶nermedir. Bu teklifi doÄŸru teÅŸhis etmek gerekir. Kendi kafamÄ±zda ve bir takÄ±m sonuÃ§lara varmak iÃ§in kurgulandÄ±ÄŸÄ±nda haksÄ±zlÄ±k olur. Ortak geleceÄŸimize gÃ¼Ã§ katacak bir tekliftir." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.
Sistemin kriz Ã¼retmeye mÃ¼sait dÃ¼zenlemeyi iÃ§inde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Muhammet Emin AkbaÅŸoÄŸlu, "Biz kendimiz, ÅŸahÄ±slarÄ±mÄ±z, Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti iÃ§in deÄŸil; milletin yoluna krizsiz devam etmesi, TÃ¼rkiye'nin badirelerle karÅŸÄ±laÅŸmamasÄ± iÃ§in istiyoruz. Sistemsel bir taleptir bizimki. Ortak geÃ§miÅŸimizi ortak geleceÄŸimize taÅŸÄ±yalÄ±m. Birlik ve berberliÄŸimizi koruyarak, farklÄ± fikirleri tartÄ±ÅŸarak, bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye'yi yeniden inÅŸa ederek, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ yÃ¼rÃ¼tme, yargÄ± ve yasamayÄ± hayata geÃ§irelim." deÄŸerlendirmesinde buundu.
CHP Antalya Milletvekili Mustafa AkaydÄ±n, "Gazi Meclisi ÅŸehit edeceksiniz" demesine AkbaÅŸoÄŸlu, "Bu Gazi Meclisin Ã¼yesi olmaktan ÅŸeref duyuyorum. 15 Temmuz, milletin ikinci Ä°stiklal mÃ¼cadelesidir. 15 Temmuz'da uluslararasÄ± gÃ¼Ã§ odaklarÄ± ve onlarÄ±n kuklalarÄ±na en gÃ¼zel cevap verilmiÅŸtir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
YURT DIÅžI SEÃ‡MEN Ä°Ã‡Ä°N KANUN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° Ä°DDÄ°ASI
CHP AydÄ±n Milletvekili BÃ¼lent Tezcan da konsolosluklarda adres kaydÄ± olmayanlarÄ±n bir referandum yapÄ±lmasÄ± halinde oy kullanamayacaklarÄ±nÄ± ifade ederek, adres kaydÄ± yaptÄ±rmalarÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Bu durumda 1 milyon vatandaÅŸÄ±n olduÄŸuna dikkati Ã§eken Tezcan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Adres kaydÄ± yaptÄ±rmazsa oy kullanamayacak. NÃ¼fus Kanunu deÄŸiÅŸtirilerek MERNÄ°S'te yurt dÄ±ÅŸÄ± kaydÄ± olmayan vatandaÅŸlarÄ±n nakledilerek, YSK tarafÄ±ndan liste oluÅŸturulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir hazÄ±rlÄ±k var. Bunun da bir torba kanuna monte etme giriÅŸimi olduÄŸu haberini alÄ±yoruz. Bu, TÃ¼rkiye'de adres kaydÄ± olmayanlarÄ±n seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne yazÄ±mÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸilken, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin bu ÅŸekilde kÃ¼tÃ¼ÄŸe yazÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Bu telaÅŸÄ± anlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. HÃ¼kÃ¼meti bu niyetten vazgeÃ§meye davet ediyoruz. Arkadan dolanarak seÃ§im kanunlarÄ±nÄ± etkileyecek dÃ¼zenlemeleri uygun bulmayÄ±z."
KOMÄ°SYONA YOÄžUN Ä°LGÄ°
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in konuÅŸma sÄ±rasÄ±nÄ± CHP AydÄ±n Milletvekili BÃ¼lent Tezcan'a vermek istediÄŸini sÃ¶ylemesi Ã¼zerine, toplantÄ±yÄ± yÃ¶neten Komisyon SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdurrahman Ã–z, "O zaman sizi 60'Ä±ncÄ± sÄ±raya yazabiliriz." dedi.
Komisyonda halen 50 milletvekilinin konuÅŸmak iÃ§in ismini yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Komisyonun, teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini tamamlamak amacÄ±yla hafta sonu da dahil olmak Ã¼zere aralÄ±ksÄ±z Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
AK Parti Grubu, 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar her gÃ¼n iÃ§in Komisyon'da gÃ¶rev alacak milletvekilleri ile ilgili nÃ¶bet listesi hazÄ±rladÄ±.
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Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara PolatlÄ±'da bulunan TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. TopÃ§u TugayÄ±nda gÃ¶rev yapan darbecilere iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±
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30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in, ek ikramiye Ã¶denmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n 3 ay iÃ§erisinde verilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kanun tasarÄ±sÄ± TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edildi.
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, darbe karÅŸÄ±tÄ± vatandaÅŸlara tabancayla ateÅŸ aÃ§Ä±larak bir kiÅŸinin yaralanmasÄ± olayÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada, biri tutuklu 5 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
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Eski Ã‡ad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Prof. Dr. Kavas, FETÃ– konusunda diÄŸer Ã¼lkelerin de dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'nin FETÃ– ile mÃ¼cadelesine kulak tÄ±karsa bunun bedelini aÄŸÄ±r Ã¶der." dedi.
Bodrum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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TBMM Anayasa Komisyonu'nda 50 milletvekili konuÅŸma sÄ±rasÄ±nÄ± bekliyor
Kuzey Irak BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne baÄŸlÄ± medya grubu Rudaw, Esad rejiminin PKK/PYD'ye ay sonuna kadar Halep topraklarÄ±nÄ± terk etmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.