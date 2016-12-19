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23:56, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
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19:39, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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SuikastÃ§inin meslekten ihraÃ§ edilen arkadaÅŸÄ±na gÃ¶zaltÄ±
SuikastÃ§inin meslekten ihraÃ§ edilen arkadaÅŸÄ±na gÃ¶zaltÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra vurularak etkisiz hale getirilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n meslekten ihraÃ§ edilen bir polis arkadaÅŸÄ± daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan komiser A.K'nin FETÃ–'nÃ¼n kriptolu mesajlaÅŸma uygulamasÄ± ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼ren ve vurularak etkisiz hale getirilen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n meslekten ihraÃ§ edilen bir polis arkadaÅŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. BaÅŸsavcÄ±vekili Necip Cem Ä°ÅŸÃ§imen'in koordinasyonunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n meslekten ihraÃ§ edilen arkadaÅŸÄ± komiser A.K, Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Ankara'ya getirilen A.K'nin cep telefonunda, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) mensuplarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± ByLock bulunduÄŸu tespit edildi.

SaldÄ±rgan ile aynÄ± ÅŸubede Ã§alÄ±ÅŸan ve 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan KHK'lar ile emniyet teÅŸkilatÄ±ndan ihraÃ§ edilen A.K'nin Ä°stanbul'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

SavcÄ±lÄ±k yetkilileri, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n gÃ¶zaltÄ±ndaki ailesinin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, A.K'nin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶zaltÄ±nda bulunan saldÄ±rganÄ±n ev arkadaÅŸlarÄ± Avukat S.Ã–. ve Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶revli polis memuru S.B'nin iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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