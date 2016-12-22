GÃ¼ncelleme: 19:49, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Libya'da savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼





Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Terhuna bÃ¶lgesinde Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti'ne (UMH) baÄŸlÄ± Ortak GÃ¼venlik Birimi BaÅŸkanÄ± Subhi Mesud, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±srata kentindeki Hava Kuvvetlerine ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n, Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusundaki Er-Rahime bÃ¶lgesinde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Mesud, teknik arÄ±za nedeniyle meydana gelen kazada uÃ§aÄŸÄ±n pilotu ile yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini aktardÄ±. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise uÃ§aÄŸÄ±n bÃ¶lgedeki bir binanÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. Binada can kaybÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bilgi verilmedi.

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