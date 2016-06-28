ASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlÄ±k sÃ¶zleÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ASELSAN arasÄ±nda "Hava Savunma Erken Ä°kaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERÄ°KKS) Komuta Kontrol TeÃ§hizat ve Bilgi DonanÄ±mÄ±" projesinin tedariki amacÄ±yla 175,6 milyon dolarlÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
ASELSAN'Ä±n Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda (KAP) yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ASELSAN arasÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin ihtiyacÄ± olan HERÄ°KKS Komuta Kontrol TeÃ§hizat ve Bilgi DonanÄ±mÄ± projesinin tedariki amacÄ±yla 175 milyon 630 bin dolar bedelli sÃ¶zleÅŸmenin imzalanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi bildirildi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara PolatlÄ±'da bulunan TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. TopÃ§u TugayÄ±nda gÃ¶rev yapan darbecilere iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±
Ä°stanbul'da DHKP-C'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 26 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
Fransa'nÄ±n Normandiya bÃ¶lgesinde "elektrik Ã¼reten yolun" ilk kilometresi hizmete girdi.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura, doÄŸusundaki ateÅŸkes ve tahliyelerde TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸundan memnuniyet duyduÄŸunu sÃ¶yledi
Etikili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Konya merkez ve bazÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildi
30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in, ek ikramiye Ã¶denmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n 3 ay iÃ§erisinde verilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kanun tasarÄ±sÄ± TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edildi.
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, darbe karÅŸÄ±tÄ± vatandaÅŸlara tabancayla ateÅŸ aÃ§Ä±larak bir kiÅŸinin yaralanmasÄ± olayÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada, biri tutuklu 5 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ã–SO ile DEAÅž arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan 4 Suriyeli, tedavi iÃ§in Kilis'e getirildi
Eski Ã‡ad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Prof. Dr. Kavas, FETÃ– konusunda diÄŸer Ã¼lkelerin de dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'nin FETÃ– ile mÃ¼cadelesine kulak tÄ±karsa bunun bedelini aÄŸÄ±r Ã¶der." dedi.
Bodrum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO), olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinden biri tutuklandÄ±
ASELSAN ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 175,6 milyon dolarlÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra vurularak etkisiz hale getirilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n meslekten ihraÃ§ edilen bir polis arkadaÅŸÄ± daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TBMM Anayasa Komisyonu'nda 50 milletvekili konuÅŸma sÄ±rasÄ±nÄ± bekliyor
Kuzey Irak BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne baÄŸlÄ± medya grubu Rudaw, Esad rejiminin PKK/PYD'ye ay sonuna kadar Halep topraklarÄ±nÄ± terk etmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.