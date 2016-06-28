GÃ¼ncelleme: 20:00, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

ASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlÄ±k sÃ¶zleÅŸme





ASELSAN ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 175,6 milyon dolarlÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ASELSAN arasÄ±nda "Hava Savunma Erken Ä°kaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERÄ°KKS) Komuta Kontrol TeÃ§hizat ve Bilgi DonanÄ±mÄ±" projesinin tedariki amacÄ±yla 175,6 milyon dolarlÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±. ASELSAN'Ä±n Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'nda (KAP) yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ASELSAN arasÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin ihtiyacÄ± olan HERÄ°KKS Komuta Kontrol TeÃ§hizat ve Bilgi DonanÄ±mÄ± projesinin tedariki amacÄ±yla 175 milyon 630 bin dolar bedelli sÃ¶zleÅŸmenin imzalanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi bildirildi.

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