Ä°srail meclisindeki Arap vekilin dokunumazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekili Basil Gattas, "Filistinli tutuklulara yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan cep telefonu temin etmek" suÃ§lamasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi iÃ§in "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" kabul ettiÄŸini belirtti.
Ortak Arap Listesi milletvekillerinden Gattas, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Knesset Parlamento Komisyonu ile Knesset BaÅŸkanÄ± Yuli-Yoel Edelstein'e gÃ¶nderdiÄŸi mektupta dÃ¼n komisyonun kendisi hakkÄ±nda dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± kabul ettiÄŸini ilettiÄŸini kaydetti.
Ä°srail BaÅŸsavcÄ±sÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu davayla ilgili "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" yÃ¶nÃ¼nde talepte bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kendisine isnat edilen suÃ§lamalarla yÃ¼zleÅŸebileceÄŸi iÃ§in bunu kabul ettiÄŸini aktaran Gattas, Knesset'te kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± ve faydasÄ±z bir oturum daha yapÄ±lmasÄ±na fÄ±rsat vermek istemediÄŸini ifade etti.
Åžimdiye kadar taciz, tecavÃ¼z, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve rÃ¼ÅŸvet gibi birÃ§ok suÃ§lama yÃ¶neltilen milletvekillerinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Gattas, "Bu gerekÃ§esiz bir karar. Bana isnat edilen ÅŸÃ¼pheler ve soruÅŸturmalarla sonuna kadar yÃ¼zleÅŸeceÄŸim. Ben gÃ¼venliÄŸe aykÄ±rÄ± hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±m. Esirler konusu insani ve ahlaki bir konudur." ifadelerine yer verdi.
Ã–te yandan, Knesset BaÅŸkanÄ± Yuli-Yoel Edelstein de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendisine Gattas'tan dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebi geldiÄŸini, bunu parlamentoya ileteceÄŸini kaydetti.
Knesset Parlamento Komisyonu, Knesset'te bugÃ¼n "Gattas'Ä±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±" kararÄ±nÄ± oylamak Ã¼zere oturum yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Ä°srail radyosu, Gattas'Ä±n kararÄ±nÄ±n, Knesset'te oylama yapÄ±lmasÄ±na gerek kalmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
DokunulmazlÄ±ÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, Ä°srail polisinin Gattas'Ä± sorgulamasÄ±na ve suÃ§lu bulunmasÄ± halinde tutuklanmasÄ±na olanak saÄŸlÄ±yor.
Ä°srail polisi, Knesset'te Arap milletvekili Basil Gattas'a "Filistinli tutuklulara yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan cep telefonu temin ettiÄŸi" suÃ§lamasÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirmiÅŸti.
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