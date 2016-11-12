GÃ¼ncelleme: 21:22, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Ä°zmir'de darbe karÅŸÄ±tlarÄ±na ateÅŸ aÃ§anlar yargÄ±lanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, darbe karÅŸÄ±tÄ± vatandaÅŸlara tabancayla ateÅŸ aÃ§arak bir kiÅŸiyi yaraladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen tutuklu sanÄ±k ile yanÄ±nda bulunan 5 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Ä°zmir 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±k Metin A, tutuksuz sanÄ±klar A.C, C.B, S.K. ile C.A, olayda yaralanan Ali G'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu maÄŸdur ve mÃ¼ÅŸtekiler ile taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Savunma yapan tutuklu sanÄ±k Metin A, 15 Temmuz gecesi ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen misafirleriyle BostanlÄ± balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naÄŸÄ± yanÄ±nda alkol aldÄ±klarÄ± sÄ±rada darbe giriÅŸimini Ã¶ÄŸrendiklerini ve doÄŸru olmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde temennide bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, yanÄ±ndaki misafirlerinin ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yanÄ±ndaki kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla Mor Park'a yÃ¼rÃ¼dÃ¼klerini belirtti.

Bu sÄ±rada CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ulusa sesleniÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± duyduÄŸunu, bundan etkilenip, "FETÃ– ÅŸerefsizleri nerede" diyerek silahla havaya birkaÃ§ el ateÅŸ ettiÄŸini savunan Metin A, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu sÄ±rada sala okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan zarar gelmesin diye camiye gittim. KalabalÄ±k vardÄ±, hatta burada kÃ¼freden birini tokatladÄ±m. Parka geldiÄŸimde bir grubun 'Allah iÃ§in can almaya geldik' diye baÄŸÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± duyunca, kendimi ve yanÄ±mdakileri korumak iÃ§in havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±m. Bu sÄ±rada bir kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ. Ä°lk mÃ¼dahaleyi kÄ±z arkadaÅŸÄ±m yaptÄ±, saÄŸlÄ±k ekibini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±k."

Evinde yapÄ±lan aramada Ayetel KÃ¼rsi duasÄ±nÄ±n yanÄ±nda bulunan 1 dolarÄ±n kendisine ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Metin A, iftiraya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Tutuksuz sanÄ±k A.C. ise, sala okunduktan sonra parka gittiÄŸini, bir grubun baÄŸÄ±rarak Ã¼zerlerine geldiÄŸini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, olay sÄ±rasÄ±nda kendisinde silah bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HiÃ§bir Ã¶rgÃ¼tle baÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan A.C, FETÃ– yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± iÃ§in utanÃ§ duyduÄŸunu ifade etti. DiÄŸer sanÄ±klar da Ã¼stlerine atÄ±lÄ± olan suÃ§u kabul etmedi.

BOSTANLI CAMÄ°SÄ° Ä°MAM HATÄ°BÄ°

BostanlÄ± Camisi Ä°mam Hatibi Recep Aykut ise yatsÄ± namazÄ± sonrasÄ±nda evinde geliÅŸmeleri televizyondan izlediÄŸini, MÃ¼ftÃ¼lÃ¼kten Ä±ÅŸÄ±klarÄ± aÃ§malarÄ± yÃ¶nÃ¼nde mesaj gelince tekrar camiye dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Aykut, "Sala otomatik olarak HisarÃ¶nÃ¼ Caminden okundu. IÅŸÄ±klarÄ± aÃ§tÄ±ktan sonra tekrar evime dÃ¶nerek televizyondan yaÅŸananlarÄ± izledim. SanÄ±klarla bire bir karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmedim, bana kimse hakaret etmedi. Camide de hiÃ§ zarar yoktu. Kimseden de ÅŸikayetÃ§i deÄŸilim." dedi.

Olayda yaralanan A.G. ise 15 Temmuz gecesi kendisine gelen SMS Ã¼zerine AK Parti KarÅŸÄ±yaka Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼ne gittiÄŸini, daha sonra arkadaÅŸlarÄ±yla Konak MeydanÄ±'na geÃ§tiklerini belirtti.

BostanlÄ± Camisi'ne saldÄ±rÄ± olduÄŸu duyumu Ã¼zerine arkadaÅŸlarÄ±yla bu bÃ¶lgeye gittiklerini aktaran Ali G, "Camiye yakÄ±n bir yerde durduÄŸumuz sÄ±rada silah sesi geldi. AteÅŸ aÃ§anlarla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±m, aldÄ±ÄŸÄ±m yarayla yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±m ve sonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum, ÅŸikayetÃ§iyim." dedi.

MÃ¼ÅŸteki Tolga A. ise arkadaÅŸlarÄ±yla cami yakÄ±nÄ±na gittikten sonra Ã§evredeki esnafÄ±n silah sesleri geldiÄŸini sÃ¶ylemesi Ã¼zerine parka gittiklerini anlatarak, tekrar silahÄ±n ateÅŸlenmesi Ã¼zerine arabalarÄ±n arkasÄ±na gizlendiÄŸini, arkadaÅŸÄ± Ali G'nin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Silah seslerinin gelmeye devam ettiÄŸini anlatan Tolga A, ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak davaya mÃ¼dahil olmak istediÄŸini belirtti.

AracÄ±na kurÅŸun isabet eden Volkan Ã–' de daha Ã¶nce ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu, ÅŸimdi ise ÅŸikayetini geri Ã§ektiÄŸini sÃ¶yledi.

TANIKLAR DÄ°NLENDÄ°

Mahkemede tanÄ±k olarak ifade veren tutuklu Metin A'nÄ±n eÅŸi T.A, olaydan polislerin evine gelmesiyle haberdar olduÄŸunu, yapÄ±lan aramada 1 dolarÄ±n yanÄ±nda baÅŸka Ã¼lkelere ait paralarÄ±nda bulunduÄŸunu, fakat bunlarÄ± dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. T.A. aramalarda ele geÃ§irilen bÄ±Ã§aklarÄ±n ise oÄŸluna ait olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Yaralanan Ali G'nin kardeÅŸi Fatih G. ise aÄŸabeyiyle Ã¶nce Konak'a ardÄ±ndan da BostanlÄ± Camisi'ne geÃ§tiklerini aktararak, burada ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerine aÄŸabeyinin vurulduÄŸunu, onunla ilgilendiÄŸinden baÅŸka birÅŸey gÃ¶rmediÄŸini belirtti

DuruÅŸmanÄ±n sonunda mahkeme heyeti, Metin A'nÄ±n tutuklu, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n ise tutuksuz yargÄ±lanmalarÄ±nÄ±n devamÄ±na karar verdi. Mahkeme, diÄŸer tanÄ±klarÄ±n dinlenmesi iÃ§in duruÅŸmayÄ± erteledi.

OLAY

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde KarÅŸÄ±yaka Ä°lÃ§esi Cemal GÃ¼rsel Caddesi'ndeki BostanlÄ± Camisinde okunan salaya mÃ¼dahale etmek isteyenlerin bulunduÄŸu, TÃ¼rk bayraklarÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kan darbe karÅŸÄ±tÄ± vatandaÅŸlarÄ±n buna tepki gÃ¶sterdiÄŸi, bu esnada vatandalarÄ±n Ã¼zerine aÃ§Ä±lan ateÅŸte Ali G'nin (38) yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada, gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden silahla ateÅŸ ettiÄŸi belirlenen Metin A. (43) ile yanÄ±ndaki C.B. (36), A.C. (24), C.A. (30) ve S.K. (32) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Metin A. 11 AÄŸustos'ta Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece "Devletin birliÄŸini ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak, kamu kurumu ve kamu kurumu niteliÄŸinde bulunan meslek kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n faaliyetlerinin engellenmesi, genel gÃ¼venliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ± ve kasten silahla yaralama" suÃ§lamalarÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸ, diÄŸer ÅŸÃ¼pheliler ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.