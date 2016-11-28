Ankara'da darbeye yÃ¶nelik 4. iddianame tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara PolatlÄ±'da bulunan TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. TopÃ§u TugayÄ±nda gÃ¶rev yapan darbecilere iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±.
Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilen iddianamede, cuntacÄ±larÄ±n darbe gecesi 'gizli' ibareli 4 ayrÄ± yere atama yazÄ±sÄ± gÃ¶nderdiÄŸi, bu yazÄ±da TÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼'nÃ¼n Ankara SÄ±kÄ±yÃ¶netim KomutanÄ± ve 4'Ã¼ncÃ¼ Kolordu KomutanÄ±, ÃœnlÃ¼'nÃ¼n yerine TuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n'Ã¼n atandÄ±ÄŸÄ±, TuÄŸgeneral Semih Terzi'nin ise Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ±, sÃ¶zde atamasÄ± yapÄ±lan bu komutanlarÄ±n darbe gecesi yeni yerlerine gittikleri yer aldÄ±.
Ä°ddianamede bu ÅŸekilde sÃ¶zde direktiflere ve atamalara uygun olarak ÅŸÃ¼phelilerden Osman ÃœnlÃ¼'nÃ¼n 4. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±na 17 Temmuz saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda, ÅŸÃ¼pheli Murat AygÃ¼n'Ã¼n ise 16 Temmuz saat 01.35 sÄ±ralarÄ±nda TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±na giderek fiilen gÃ¶reve baÅŸladÄ±klarÄ± yer aldÄ±.
ÅžÃ¼pheli Osman ÃœnlÃ¼'nÃ¼n 4. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda 28. Mekanize Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki komutan odasÄ±na geÃ§erek zÄ±rhlÄ± birlikleri ve darbe sÃ¼recini sevk ve idare eden Ali Kalyoncu ile bir arada bulunup, sÃ¼reci birlikte takip ettiÄŸi, Murat AygÃ¼n'Ã¼n ise kendisine verilen 58. TopÃ§u Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birliklerden tugay teÅŸkilat yapÄ±sÄ±na uygun olmayan yeni birlikler oluÅŸturup, gruplandÄ±rarak Ankara merkezde 10 ayrÄ± kavÅŸak noktasÄ±nÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ± ve kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±, Konya Yolu GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan TÃœRKSAT ile TÄ°B'i ele geÃ§irmek gÃ¶revi kapsamÄ±nda 58. TopÃ§u TugayÄ±ndan 240 personel ve 45 araÃ§lÄ±k konvoydan oluÅŸan birlikleri sÃ¶zde gÃ¶rev yerlerine sevk ettiÄŸi yer aldÄ±.
Murat AygÃ¼n'Ã¼n ayrÄ±ca 58.TopÃ§u TugayÄ±nda 2 adet fÄ±rlatma aracÄ±na bora fÃ¼zesi yÃ¼klenmesi ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± GÃ¶steri ve Tatbikat AlayÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Sakarya kÄ±ÅŸlasÄ±ndan Ankara 28. Mekanize Piyade TugayÄ±na fÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§ekici araÃ§ gÃ¶nderilmesi faaliyetlerine yÃ¶nelik emirler verdiÄŸi, ayrÄ±ca komutasÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸÃ¼pheli AbdÃ¼lkerim Ceyhan tarafÄ±ndan Ã¶nceden hazÄ±r edilen kursiyer uzman Ã§avuÅŸlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla PolatlÄ± ilÃ§esinin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlamaya yÃ¶nelik kÄ±ÅŸla dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± da yer aldÄ±
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Yerebatan SarnÄ±cÄ±â€™nÄ±n restorasyon ve Ã§evre dÃ¼zenlemesi iÅŸini 20 milyon TLâ€™ye ihaleye Ã§Ä±kardÄ±.
Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan bazÄ± askerlerin, komando eÄŸitiminde Ã¶ÄŸrendikleri sayesinde, olay yerinde kendilerine ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
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Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara PolatlÄ±'da bulunan TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. TopÃ§u TugayÄ±nda gÃ¶rev yapan darbecilere iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±
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