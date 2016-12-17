GÃ¼ncelleme: 21:34, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

AB'den TÃ¼rkiye'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklara eÄŸitim desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, TÃ¼rkiye'deki 70 bin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun eÄŸitimine katkÄ± iÃ§in okul inÅŸasÄ± ve ekipmanlarÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere 270 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AB Komisyonu, TÃ¼rkiyeâ€™deki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± iÃ§in taahhÃ¼t ettiÄŸi mali destekten okul inÅŸasÄ± ve okul ekipmanlarÄ± iÃ§in 270 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸmelerin onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

AÃ§Ä±klamada, bu sayede TÃ¼rkiye'deki 70 bin civarÄ±nda Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun eÄŸitim imkanlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirileceÄŸi kaydedildi.

TÃ¼rkiyeâ€™deki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in taahhÃ¼t edilen fona 2,2 milyar avronun tahsis edildiÄŸine dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸimdiye kadar 37 proje iÃ§in 1,45 milyar avroluk sÃ¶zleme imzalandÄ±ÄŸÄ± ve 691 milyon avroluk Ã¶deme gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

AB, 29 KasÄ±m 2015â€™te dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'nde, TÃ¼rkiyeâ€™deki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon saÄŸlamayÄ± taahhÃ¼t etmiÅŸti.18 Martâ€™taki zirvede ise bu bÃ¼tÃ§enin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geÃ§irilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

FonlarÄ±n, TÃ¼rkiyeâ€™deki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, altyapÄ±, gÄ±da ve diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in geliÅŸtirilecek projelere harcanmasÄ± karara baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan TÃ¼rkiye, ABâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™deki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik bu kaynaÄŸÄ± yeterince hÄ±zlÄ± aktarmamasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyordu.