AB'den TÃ¼rkiye'deki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklara eÄŸitim desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, TÃ¼rkiye'deki 70 bin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun eÄŸitimine katkÄ± iÃ§in okul inÅŸasÄ± ve ekipmanlarÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere 270 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
AB Komisyonu, TÃ¼rkiyeâ€™deki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± iÃ§in taahhÃ¼t ettiÄŸi mali destekten okul inÅŸasÄ± ve okul ekipmanlarÄ± iÃ§in 270 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸmelerin onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
AÃ§Ä±klamada, bu sayede TÃ¼rkiye'deki 70 bin civarÄ±nda Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun eÄŸitim imkanlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirileceÄŸi kaydedildi.
TÃ¼rkiyeâ€™deki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in taahhÃ¼t edilen fona 2,2 milyar avronun tahsis edildiÄŸine dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸimdiye kadar 37 proje iÃ§in 1,45 milyar avroluk sÃ¶zleme imzalandÄ±ÄŸÄ± ve 691 milyon avroluk Ã¶deme gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.
AB, 29 KasÄ±m 2015â€™te dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'nde, TÃ¼rkiyeâ€™deki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon saÄŸlamayÄ± taahhÃ¼t etmiÅŸti.18 Martâ€™taki zirvede ise bu bÃ¼tÃ§enin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geÃ§irilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
FonlarÄ±n, TÃ¼rkiyeâ€™deki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, altyapÄ±, gÄ±da ve diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in geliÅŸtirilecek projelere harcanmasÄ± karara baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan TÃ¼rkiye, ABâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™deki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yÃ¶nelik bu kaynaÄŸÄ± yeterince hÄ±zlÄ± aktarmamasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyordu.
BaÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k toplantÄ±ya, Katar, Suudi Arabistan ve BAE Enerji ve Petrol bakanlarÄ± katÄ±lmadÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, ara bÃ¶lgede bir araya geldi. BÃ¶lgedeki gazla ilgili siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±ldÄ±
AB, TÃ¼rkiye'deki 70 bin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun eÄŸitimine katkÄ± saÄŸlayacak 270 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± ertelendi
Askeri kaynaklar, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bÃ¶lgesinden Ã§ekilme faaliyeti iÃ§inde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±.
Arap milletvekili Gattas, hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi iÃ§in "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" kabul etti
Hamas lideri MeÅŸal'le telefonla konuÅŸan bir Filistinli, Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±
5 ay sonra yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde solun adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa edip seÃ§im kampanyasÄ±na baÅŸlayan Manuel Valls'e Strazburg'da un Ã§uvalÄ± atÄ±ldÄ±.
Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
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Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, mevcut ve geliÅŸtirilen tÃ¼m hava savunma sistemlerini delebilecek fÃ¼zeler geliÅŸtirilmesini istedi
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SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic, "Rusya, SÄ±rbistan'a 6 adet MÄ°G 29 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ hibe edecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
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