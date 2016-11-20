'TSK, El-Bab'dan Ã§ekiliyor' iddiasÄ±na yalanlama

Ã‡inâ€™den Trumpâ€™Ä±n kabinesine yakÄ±n takip

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Herkes gibi biz de Trumpâ€™Ä±n kabinesini ve daha sonra izleyeceÄŸi siyasi rotayÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu