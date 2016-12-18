GÃ¼ncelleme: 21:56, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Konya'da eÄŸitime kar engeli





Etikili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Konya merkez ve bazÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Konya ve ilÃ§elerinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent merkezi ile bazÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildi. Konya ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle merkez ilÃ§eler baÅŸta olmak Ã¼zere BeyÅŸehir, SeydiÅŸehir, IlgÄ±n, BozkÄ±r, Derebucak, KarapÄ±nar, Kulu, KadÄ±nhanÄ±, AltÄ±nekin, HÃ¼yÃ¼k, SarayÃ¶nÃ¼ ve AkÅŸehir'de okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki hamile ve engelli personelin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

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