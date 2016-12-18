Konya'da eÄŸitime kar engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Konya ve ilÃ§elerinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kent merkezi ile bazÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildi.
Konya ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, devam eden yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle merkez ilÃ§eler baÅŸta olmak Ã¼zere BeyÅŸehir, SeydiÅŸehir, IlgÄ±n, BozkÄ±r, Derebucak, KarapÄ±nar, Kulu, KadÄ±nhanÄ±, AltÄ±nekin, HÃ¼yÃ¼k, SarayÃ¶nÃ¼ ve AkÅŸehir'de okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki hamile ve engelli personelin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Yerebatan SarnÄ±cÄ±â€™nÄ±n restorasyon ve Ã§evre dÃ¼zenlemesi iÅŸini 20 milyon TLâ€™ye ihaleye Ã§Ä±kardÄ±.
Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan bazÄ± askerlerin, komando eÄŸitiminde Ã¶ÄŸrendikleri sayesinde, olay yerinde kendilerine ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°stinaf mahkemelerinin kurulduÄŸu, Ã§eÅŸitli suÃ§larda ceza oranlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2016, yargÄ±da birÃ§ok konuda yeni dÃ¼zenlemelerin hayata geÃ§irildiÄŸi bir yÄ±l oldu
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara PolatlÄ±'da bulunan TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. TopÃ§u TugayÄ±nda gÃ¶rev yapan darbecilere iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±
Ä°stanbul'da DHKP-C'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 26 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
Fransa'nÄ±n Normandiya bÃ¶lgesinde "elektrik Ã¼reten yolun" ilk kilometresi hizmete girdi.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura, doÄŸusundaki ateÅŸkes ve tahliyelerde TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸundan memnuniyet duyduÄŸunu sÃ¶yledi
Etikili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Konya merkez ve bazÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildi
30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in, ek ikramiye Ã¶denmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n 3 ay iÃ§erisinde verilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kanun tasarÄ±sÄ± TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edildi.
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, darbe karÅŸÄ±tÄ± vatandaÅŸlara tabancayla ateÅŸ aÃ§Ä±larak bir kiÅŸinin yaralanmasÄ± olayÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada, biri tutuklu 5 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ã–SO ile DEAÅž arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan 4 Suriyeli, tedavi iÃ§in Kilis'e getirildi
Eski Ã‡ad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Prof. Dr. Kavas, FETÃ– konusunda diÄŸer Ã¼lkelerin de dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'nin FETÃ– ile mÃ¼cadelesine kulak tÄ±karsa bunun bedelini aÄŸÄ±r Ã¶der." dedi.
Bodrum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO), olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinden biri tutuklandÄ±
ASELSAN ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 175,6 milyon dolarlÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.