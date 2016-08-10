BM TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸundan memnun

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin Halep kentinin doÄŸusunda gerÃ§ekleÅŸen ateÅŸkes ve tahliyeler iÃ§in TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n arabuluculuÄŸundan memnuniyet duyduÄŸunu belirtti.
UluslararasÄ± Suriye Destek Grubunun Ä°nsani EriÅŸim Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu toplantÄ±sÄ± Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BM Cenevre Ofisi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen de Mistura, Halep'in doÄŸusundan tahliye edilen binlerce sivilin muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geÃ§tiÄŸini belirterek, "BirÃ§oÄŸu da teorik olarak bir sonraki Halep olabilecek Ä°dlib'e gitti." dedi.
De Mistura, "BugÃ¼n sivillerin tahliyesinde hayati bir gÃ¼n." ifadesini kullanarak, TÃ¼rk sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n doÄŸu Halep'teki sivillerin tahliyesinde aktif rol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¼yÃ¼k iÅŸler yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n Halep konusunda uzun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan de Mistura, iki Ã¼lkenin arabuluculuÄŸunda gerÃ§ekleÅŸen tahliyelerden memnuniyet duyduÄŸunu dile getirdi.
De Mistura, Suriye'deki iÃ§ savaÅŸtan en Ã§ok etkilenen Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye olduÄŸuna iÅŸaret etti.
"BU GENÃ‡ KIZ Ä°NSANLIÄžIN SEMBOLUDÃœR"
Halep'teki katliamÄ±, annesiyle beraber dÃ¼nyaya sosyal medya Ã¼zerinden duyuran 7 yaÅŸÄ±ndaki Bana el-Abed ile ilgili, "Bana, tahliye olduÄŸu iÃ§in Ã§ok mutlu, ama Halep'e geri dÃ¶nmek istiyor, bu gerÃ§ekleÅŸecek mi?" ÅŸeklindeki soru Ã¼zerine de Mistura, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Buna cevap olarak evet diyebilirim. Bu genÃ§ kÄ±z Ã§ocuÄŸu direniÅŸin, cesaretin ve bÃ¼tÃ¼n herkesin adÄ±na insanlÄ±ÄŸÄ±n sembolÃ¼dÃ¼r. Onun bÃ¼yÃ¼yÃ¼nce deÄŸil, ÅŸimdi mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda Halep'e dÃ¶nmesi iÃ§in hepimizin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ var."
"Ä°HH BÃœYÃœK Ä°ÅžLER YAPTI"
De Mistura'nÄ±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ± Jan Egeland ise bu sabah itibariyle doÄŸu Halep'ten 35 bin civarÄ±nda sivilin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiklerini, hatta bu rakamÄ±n 40 binler seviyesine gelmiÅŸ olabileceÄŸini kaydetti.
Ä°dlib ve muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Halep kÄ±rsalÄ±nda 32 sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n BM ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde sivillere insani yardÄ±m saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Egeland, "BaÅŸta Ä°HH olmak Ã¼zere, tÃ¼m TÃ¼rk sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± bu tahliye operasyonununda Ã§ok Ã§ok Ã¶nemli iÅŸlere imza atÄ±yor. Ä°HH bÃ¼yÃ¼k iÅŸler yaptÄ±." dedi.
Egeland, doÄŸu Halep'te bazÄ± bÃ¶lgelere BM olarak insani yardÄ±m eriÅŸimi saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ±, fakat dar bir bÃ¶lgeye sÄ±kÄ±ÅŸan sivillere henÃ¼z ulaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
Jan Egeland, "Bu tahliyelerin bir Ã§ok hayatÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Ama, Halep'in dÄ±ÅŸÄ±nda 15 kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge daha bulunuyor. BÃ¼tÃ¼n gÃ¶zler Halep'te olduÄŸu iÃ§in, buradaki koÅŸullarda da bir iyileÅŸme olmadÄ±. Biz iÅŸimizi yapmaya hazÄ±rÄ±z, ama bize bu bÃ¶lgelere eriÅŸim izni verilsin." dedi.
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