20:07, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Fransa'nÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na unlu saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FransÄ±z solunun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa edip Ã¶n seÃ§im iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan Manuel Valls'e, Strazburg ziyareti sÄ±rasÄ±nda un Ã§uvalÄ± fÄ±rlatÄ±ldÄ±.

MayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine FransÄ±z solunun adayÄ± olarak girmek isteyen Valls, baÅŸbakanlÄ±ktan istifasÄ± sonrasÄ± seÃ§im gezilerine aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. Partililer ve yerel yÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Strazburg'a gelen Valls, Noel pazarÄ±nÄ± ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Daha sonra bir toplantÄ± iÃ§in Noel pazarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu Broglie MeydanÄ±'na yakÄ±n bir restorana doÄŸru yÃ¶nelen Valls, Fransa'da artÄ±k gelenekselleÅŸen bir protesto gÃ¶sterisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

BaÅŸbakan olduÄŸu dÃ¶nemde tartÄ±ÅŸmalÄ± Ã§alÄ±ÅŸma yasasÄ±nÄ± meclis oyuna gÃ¶tÃ¼rmeden Ã¶zel yetkiyle geÃ§iren Valls'e bir kiÅŸi un Ã§uvalÄ± fÄ±rlattÄ±. "49.3'Ã¼ unutmadÄ±k" ÅŸeklinde baÄŸÄ±rarak un Ã§uvalÄ±nÄ± Valls'e doÄŸru fÄ±rlatan kiÅŸi Ã§evredekilerin mÃ¼dahalesiyle uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Unlu saldÄ±rÄ± sonrasÄ± restoranda yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ve elbisesini temizleyen Valls, "Bu tÃ¼r ÅŸeyler seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n neÅŸesidir, sorun yok" ifadeleriyle saldÄ±rganÄ± pek ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

Fransa'da bÃ¼yÃ¼k grev ve gÃ¶sterilere neden olan Ã§alÄ±ÅŸma yasasÄ± reformunu, anayasanÄ±n 49. maddesinin 3. fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca Genel Kurul'da oylanmadan geÃ§irme hakkÄ±nÄ± kullanan Valls, tepki Ã§ekmiÅŸti. HÃ¼kÃ¼metin, tasarÄ±nÄ±n geÃ§meme ihtimalinin yÃ¼ksek oluÅŸu nedeniyle bÃ¶yle bir tercihte bulunduÄŸu belirtilmiÅŸ ve uygulama Ã¼lke genelinde tartÄ±ÅŸmaya sebep olmuÅŸtu.

Ocak ayÄ± sonunda yapÄ±lacak Ã¶nseÃ§im ile FransÄ±z solunun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± belirlenecek. YarÄ±ÅŸta Valls dahil 7 aday bulunuyor.

Fransa'da yaygÄ±n olarak kullanÄ±lan unlu protestoya daha Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy'nin da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da siyasetÃ§i hedef olmuÅŸtu.