Fransa'nÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na unlu saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FransÄ±z solunun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa edip Ã¶n seÃ§im iÃ§in kollarÄ± sÄ±vayan Manuel Valls'e, Strazburg ziyareti sÄ±rasÄ±nda un Ã§uvalÄ± fÄ±rlatÄ±ldÄ±.
MayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine FransÄ±z solunun adayÄ± olarak girmek isteyen Valls, baÅŸbakanlÄ±ktan istifasÄ± sonrasÄ± seÃ§im gezilerine aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. Partililer ve yerel yÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Strazburg'a gelen Valls, Noel pazarÄ±nÄ± ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Daha sonra bir toplantÄ± iÃ§in Noel pazarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu Broglie MeydanÄ±'na yakÄ±n bir restorana doÄŸru yÃ¶nelen Valls, Fransa'da artÄ±k gelenekselleÅŸen bir protesto gÃ¶sterisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
BaÅŸbakan olduÄŸu dÃ¶nemde tartÄ±ÅŸmalÄ± Ã§alÄ±ÅŸma yasasÄ±nÄ± meclis oyuna gÃ¶tÃ¼rmeden Ã¶zel yetkiyle geÃ§iren Valls'e bir kiÅŸi un Ã§uvalÄ± fÄ±rlattÄ±. "49.3'Ã¼ unutmadÄ±k" ÅŸeklinde baÄŸÄ±rarak un Ã§uvalÄ±nÄ± Valls'e doÄŸru fÄ±rlatan kiÅŸi Ã§evredekilerin mÃ¼dahalesiyle uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Unlu saldÄ±rÄ± sonrasÄ± restoranda yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ve elbisesini temizleyen Valls, "Bu tÃ¼r ÅŸeyler seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n neÅŸesidir, sorun yok" ifadeleriyle saldÄ±rganÄ± pek ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.
Fransa'da bÃ¼yÃ¼k grev ve gÃ¶sterilere neden olan Ã§alÄ±ÅŸma yasasÄ± reformunu, anayasanÄ±n 49. maddesinin 3. fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca Genel Kurul'da oylanmadan geÃ§irme hakkÄ±nÄ± kullanan Valls, tepki Ã§ekmiÅŸti. HÃ¼kÃ¼metin, tasarÄ±nÄ±n geÃ§meme ihtimalinin yÃ¼ksek oluÅŸu nedeniyle bÃ¶yle bir tercihte bulunduÄŸu belirtilmiÅŸ ve uygulama Ã¼lke genelinde tartÄ±ÅŸmaya sebep olmuÅŸtu.
Ocak ayÄ± sonunda yapÄ±lacak Ã¶nseÃ§im ile FransÄ±z solunun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± belirlenecek. YarÄ±ÅŸta Valls dahil 7 aday bulunuyor.
Fransa'da yaygÄ±n olarak kullanÄ±lan unlu protestoya daha Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy'nin da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da siyasetÃ§i hedef olmuÅŸtu.
BaÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k toplantÄ±ya, Katar, Suudi Arabistan ve BAE Enerji ve Petrol bakanlarÄ± katÄ±lmadÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, ara bÃ¶lgede bir araya geldi. BÃ¶lgedeki gazla ilgili siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±ldÄ±
AB, TÃ¼rkiye'deki 70 bin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun eÄŸitimine katkÄ± saÄŸlayacak 270 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± ertelendi
Askeri kaynaklar, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bÃ¶lgesinden Ã§ekilme faaliyeti iÃ§inde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±.
Arap milletvekili Gattas, hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi iÃ§in "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" kabul etti
Hamas lideri MeÅŸal'le telefonla konuÅŸan bir Filistinli, Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±
5 ay sonra yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde solun adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa edip seÃ§im kampanyasÄ±na baÅŸlayan Manuel Valls'e Strazburg'da un Ã§uvalÄ± atÄ±ldÄ±.
Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya'nÄ±n ekim ayÄ±nda gÃ¼nde ortalama 10,7 milyon varil petrol Ã¼reterek Suudi Arabistan'Ä± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, mevcut ve geliÅŸtirilen tÃ¼m hava savunma sistemlerini delebilecek fÃ¼zeler geliÅŸtirilmesini istedi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Herkes gibi biz de Trumpâ€™Ä±n kabinesini ve daha sonra izleyeceÄŸi siyasi rotayÄ± yakÄ±ndan takip ediyoruz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Kuzey Kore yÃ¶netimi, GÃ¼ney Kore'yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±na ve Ã¶zellikle diplomatlara yÃ¶nelik siyasi ilticaya teÅŸvik Ã§abalarÄ±nÄ± artÄ±rmakla suÃ§ladÄ±
SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic, "Rusya, SÄ±rbistan'a 6 adet MÄ°G 29 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ hibe edecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
IKBY Ä°slami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Halep'e yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'yi tebrik ediyoruz" dedi