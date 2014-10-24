MÄ±sÄ±r'daki OAPEC toplantÄ±sÄ±na KÃ¶rfez katÄ±lmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Petrol Ä°hraÃ§ Eden Arap Ãœlkeleri Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (OAPEC) yÄ±llÄ±k toplantÄ±sÄ± MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de yapÄ±ldÄ±.
ToplantÄ±da, Katar, Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Enerji ve Petrol bakanlarÄ±nÄ±n bulunmayÄ±ÅŸÄ± dikkati Ã§ekti.
Ã–rgÃ¼te Genel Sekreter seÃ§mek iÃ§in oylama yapÄ±lan toplantÄ±da, Kuveytli Abbas en-Negi yeniden bu gÃ¶reve getirildi.
Libya Petrol Kurumu BaÅŸkanÄ± ve Petrol BakanÄ± Vekili Mustafa Sunullah ise Libya'nÄ±n adayÄ± eski Petrol BakanÄ± Abdurrahman bin Bize'nin genel sekreter olarak seÃ§ilmeyiÅŸine tepki gÃ¶sterdi ve toplantÄ±dan ayrÄ±ldÄ±.
ToplantÄ±ya baÅŸkanlÄ±k eden Kuveyt Petrol BakanÄ± Ä°sam el-Merzuki, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, petrol stoklarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesi, kÃ¼resel petrol arz fazlasÄ±, talebin azalmasÄ± ve kaya petrolÃ¼ Ã¼retiminin artmasÄ±nÄ±n, petrol fiyatlarÄ±nÄ± olumsuz etkileyen 4 faktÃ¶r olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bu 4 faktÃ¶rÃ¼n OPEC'i "petrol Ã¼retim seviyesinin gÃ¼nlÃ¼k 1,2 milyon varil dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lerek 32,5 milyon varil seviyesinde sabitlenmesi" yÃ¶nÃ¼nde karar almaya sevk ettiÄŸini kaydeden Merzuki, petrol Ã¼retiminin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n, istikrar, koordine, iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve herkesi korumak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini teyit eder nitelikte olduÄŸunu ifade etti.
Katar, Suudi Arabistan ve BAE'nin Enerji ve Petrol bakanlarÄ±nÄ±n toplantÄ±ya katÄ±lmayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nedenlerine iliÅŸkin ise bilgi verilmedi.
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BaÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k toplantÄ±ya, Katar, Suudi Arabistan ve BAE Enerji ve Petrol bakanlarÄ± katÄ±lmadÄ±
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