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GÃ¼ncelleme: 22:39, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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FransÄ±zlardan elektrik Ã¼reten yol
FransÄ±zlardan elektrik Ã¼reten yol

Fransa'nÄ±n Normandiya bÃ¶lgesinde "elektrik Ã¼reten yolun" ilk kilometresi hizmete girdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n Normandiya bÃ¶lgesinde "elektrik Ã¼reten yolun" ilk kilometresi hizmete girdi.

Deneme amaÃ§lÄ± yapÄ±lan, fotovoltaik kaptÃ¶rlÃ¼ bloklardan Ã¼retilen ve dÃ¼nyada bir ilki oluÅŸturan 1 kilometrelik yol, Fransa Ã‡evre ve Tabi Kaynaklar BakanÄ± Segolene Royal tarafÄ±ndan hizmete sokuldu.

Bu tÃ¼r "Ã§evre dostu" yollarÄ±n Fransa genelinde Ã§oÄŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen FransÄ±z bakan dÃ¼nyada bir ilk olan bu bir kilometrelik yolun "Ã§ok umut verici" olduÄŸunu belirtti. GÃ¼neÅŸ enerjisiyle elektrik Ã¼reten yolun ilk kilometresinin 5 milyon avroya mÃ¢l olduÄŸu belirtildi.

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