BMGK'da Ä°srail oylamasÄ± ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s dahil olmak Ã¼zere iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinde (BMGK) oylanmasÄ± ertelendi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, karar tasarÄ±sÄ±nÄ± Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ BMGK'ya taÅŸÄ±yan MÄ±sÄ±r, bugÃ¼n de tasarÄ±nÄ±n istiÅŸare edilmesi iÃ§in oylamanÄ±n ertelenmesi talebinde bulundu.
Taslak metinde Ä°srail'den iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ± isteniyordu.
GÃ¼venlik Konseyine dÃ¼n sunulan taslak metinde "Ä°srail'in, yerleÅŸim birimlerinin hiÃ§bir yasal geÃ§erlilik taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±, uluslararasÄ± hukuku alenen ihlal ettiÄŸi, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me ve adil, kalÄ±cÄ± ve kapsamlÄ± bir barÄ±ÅŸa ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir engel teÅŸkil ettiÄŸi" belirtilmiÅŸti.
-Trump'tan veto Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Donald Trump ise BMGK'daki karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n veto edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Trump, sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada " BMGK'daki Ä°srail ile ilgili karar veto edilmeli. Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ BM'nin koyduÄŸu ÅŸartlarla deÄŸil taraflar arasÄ±nda doÄŸrudan mÃ¼zakereler yoluyla gelecektir. Bu, (karar) mÃ¼zakerelerde Ä°srail'in elini zayÄ±flatÄ±r ve hiÃ§ adil deÄŸil." ifadesini kullandÄ±.
ABD, ÅŸimdiye kadar BMGK'da Ä°srail'e yÃ¶nelik eleÅŸtirilerin karÅŸÄ±sÄ±nda durdu. 2011 yÄ±lÄ±nda da ABD, BMGK'da Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini kÄ±nayan karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmiÅŸti.
ABD, BMGK'yÄ± Ä°srail'e karÅŸÄ± kalkan olarak kullansa da Obama yÃ¶netimi Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini eleÅŸtirdi. Bu nedenle BMGK'da oylamanÄ±n ilerleyen gÃ¼nlerde yapÄ±lmasÄ± durumunda ABD'nin, BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resinin sonuna doÄŸru nasÄ±l bir adÄ±m atacaÄŸÄ± merak ediliyor.
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BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± ertelendi
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