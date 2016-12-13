21:47, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

'Emekliye ek ikramiye' komisyondan geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in, ek ikramiye Ã¶denmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n 3 ay iÃ§erisinde verilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kanun tasarÄ±sÄ± TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edildi.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Emekli SandÄ±ÄŸÄ± Kanunu ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ±, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulmuÅŸtu.

TasarÄ±yla, emekli ikramiyesine esas hizmet sÃ¼resinin hesabÄ±ndaki 30 yÄ±llÄ±k Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±n Anayasa Mahkemesince iptali Ã¼zerine ortaya Ã§Ä±kan sorunun giderilmesi amacÄ±yla dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±.

Anayasa Mahkemesi iptal kararÄ±ndan Ã¶nce aylÄ±k baÄŸlananlar ile emekli ikramiyesini almadan vefat edenlerin dul ve yetimlerine 30 yÄ±llÄ±k hizmet yÄ±lÄ±ndan fazla sÃ¼reler iÃ§in emekli ikramiye Ã¶demesi yapÄ±lmamasÄ± nedeniyle ortaya Ã§Ä±kan yargÄ±sal ihtilaflarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

Buna gÃ¶re, dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce 30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine mÃ¼stehak hizmet sÃ¼releri bulunmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, 30 yÄ±lÄ± aÅŸan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in, gÃ¶revlerinden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± tarihteki emekli keseneÄŸine esas aylÄ±k unsurlarÄ± Ã¼zerinden aylÄ±klarÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ tarihindeki katsayÄ±lar ve emekli ikramiyesi Ã¶denmesine esas hÃ¼kÃ¼mler dikkat alÄ±narak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihi takip eden bir yÄ±l iÃ§erisinde baÅŸvuruda bulunmalarÄ± ÅŸartÄ±yla, 7 bin 500 TÃ¼rk LirasÄ±na kadar olan kÄ±smÄ± baÅŸvuru tarihinden itibaren Ã¼Ã§ ay iÃ§erisinde, varsa kalan kÄ±smÄ± ise ilk Ã¶deme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ± iÃ§erisinde Ã¶denecek.

DÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce baÅŸvuru yapÄ±p dava aÃ§mamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n baÅŸvurularÄ±, yasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihte yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.

GÃ¶rÃ¼lmekte olan davalarda ayrÄ±ca bir baÅŸvuru ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n, dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren Ã¼Ã§ ay iÃ§erisinde dava Ã¶ncesi yapÄ±lan idari baÅŸvuru tarihinden itibaren iÅŸleyecek kanuni faiziyle birlikte hesaplanacak tutar yeni hesaplamaya gÃ¶re Ã¶denecek. Mahkemelerce, dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ davalarda, davanÄ±n konusuz kalmasÄ± sebebiyle karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verilecek.

YargÄ±lama giderleri idare Ã¼zerinde bÄ±rakÄ±lacak ve vekalet Ã¼cretinin dÃ¶rtte birine hÃ¼kmedilecek. AyrÄ±ca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkÄ±nda Sosyal GÃ¼venlik Kurumunca kanun yollarÄ±na baÅŸvurulmayacak ve dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce yapÄ±lan itiraz veya temyiz baÅŸvurularÄ±ndan vazgeÃ§ilmiÅŸ sayÄ±lacak.