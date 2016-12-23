08:08, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Halep'te tahliyeler tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki doÄŸu Halep'ten ve muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±ndaki Fua ve Kefreya beldelerinden karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahliyeler sona erdi.

KuÅŸatma altÄ±ndaki doÄŸu Halep'ten son olarak Ã§oÄŸunluÄŸu silahlÄ± muhalifleri taÅŸÄ±yan 5 otobÃ¼s, 30 araÃ§tan oluÅŸan son tahliye konvoyu Ã§Ä±ktÄ±.

Ramuse'deki rejimin kontrol noktasÄ±ndan hareket eden yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸilik konvoy Halep'in batÄ±sÄ±nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki RaÅŸidin bÃ¶lgesine yÃ¶neldi.

SON GÃœN 3 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Halep'ten bugÃ¼n 10 otobÃ¼s ve 420 Ã¶zel araÃ§Ä±n bulunduÄŸu konvoyla yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 kiÅŸi tahliye edildi.

Buna karÅŸÄ±lÄ±lÄ±k Ä°dlib'te muhaliflerin kuÅŸatmasÄ±nda bulunan Fua ve Kefreya beldelerinden yaklaÅŸÄ±k 250 kiÅŸi, Halep'in batÄ±sÄ±ndaki rejim bÃ¶lgelerine ulaÅŸtÄ±.

Halep'in doÄŸusundan muhaliflerin de Ã§Ä±kmasÄ±yla Halep kent merkezi tamamen Esad ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ne girdi.

Tahliyelerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 15 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden beri Halep'ten 45 bin civarÄ±nda sivil ve muhalif, yÃ¼zlerce otobÃ¼s ve binlerce sivil araÃ§la Halep'ten Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaptÄ±. Rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Fua ve Kefreya'dan ise toplamda 2 bin kiÅŸi tahliye edildi.

TAHLÄ°YE SÃœRECEK

TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen ateÅŸkeÅŸ ve tahliye mutabakatÄ±na gÃ¶re, doÄŸu Halep'teki sÃ¼recin tamamlanmasÄ±yla Åžam'da rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatmasÄ±ndaki Madaya beldesi ve Zebadani ilÃ§esinden Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar baÅŸlayacak. Ä°ki bÃ¶lgeden bin 500 kiÅŸinin Ä°dlib'e nakledilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Madaya ve Zebadani, aÃ§lÄ±ktan Ã¶lÃ¼mlerin yaÅŸanmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

DoÄŸu Halep'ten siviller ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy 15 AralÄ±k'ta yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶lgeden ayrÄ±lan sivil ve muhalif savaÅŸÃ§Ä±lar, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib'e nakledilmiÅŸti. Ä°dlib ili, Hatay'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na denk dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Ä°ranlÄ± General Seyid Cevad komutasÄ±ndaki rejim yanlÄ±sÄ± gruplar, geÃ§en perÅŸembe ve cuma gÃ¼nÃ¼, doÄŸu Halepâ€™ten rejim bÃ¶lgesine giden tahliye konvoylarÄ±na saldÄ±rmÄ±ÅŸ, toplam 18 sivili Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. AteÅŸkes ve tahliyelere baÅŸÄ±ndan beri karÅŸÄ± Ã§Ä±karak savaÅŸ suÃ§larÄ± iÅŸleyen gruplar, Fua ve Kefreyaâ€™dan da tahliyelere izin verilmesi ÅŸartÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.