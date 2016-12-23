08:12, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i saldÄ±rganÄ±nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu MevlÃ¼t Mert AltÄ±nbaÅŸ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan saldÄ±rganÄ±n AydÄ±n'Ä±n SÃ¶ke ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n serbest bÄ±rakÄ±lan anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

ÅžÃ¼phelilere, "MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ ile ne zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri, bahse konu olayla ilgili kendilerine bilgi verilip verilmediÄŸi ya da imada bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±, herhangi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, dini grup ve cemaatle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±" gibi sorular yÃ¶neltildi.

"BENÄ°M Ã‡OCUÄžUM Ä°Ã‡Ä°NE KAPANIK SESSÄ°Z VE SAKÄ°N BÄ°R Ã‡OCUKTU"

Ä°fadesinde, saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu gÃ¼n oÄŸlunun 16.30'da kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu belirten anne Hamidiye AltÄ±ntaÅŸ, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±.

"O ara mÃ¼sait deÄŸildim, misafirlikteydim. Kendisi bana 'anne ne yapÄ±yorsun' diye sordu. Daha sonra mÃ¼sait olunca kendisini arayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleyince 'tamam anne Allah'a emanet ol, hakkÄ±nÄ± helal et' diyerek telefonu kapattÄ±. OÄŸlum polislik sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlanÄ±rken herhangi bir dershaneye gitmedi. Benim Ã§ocuÄŸum iÃ§ine kapanÄ±k sessiz ve sakin bir Ã§ocuktu."

"POLÄ°S OLDUKTAN SONRA Ä°Ã‡Ä°NE KAPANMAYA VE SESSÄ°ZLEÅžMEYE BAÅžLADI"

Baba Esrafil AltÄ±ntaÅŸ da olayÄ±n olduÄŸu gÃ¼n oÄŸluyla konuÅŸtuÄŸunu, kendisine, telefon hattÄ±na kontÃ¶r yÃ¼klediÄŸini sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±.

Telefon konuÅŸmasÄ±nda oÄŸluna Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu belirten AltÄ±ntaÅŸ, ifadesinde ÅŸunlara yer verdi:

"Bana izinli olduÄŸunu, ÅŸu an Ã§arÅŸÄ±da gezdiÄŸini, yemek yiyeceÄŸini sÃ¶yledi. Kendisi annesini ve beni her gÃ¼n olmasa da 2 gÃ¼nde bir arardÄ±. KonuÅŸmasÄ±nda anormal bir durum sÃ¶z konusu deÄŸildi. Ä°zmir RÃ¼ÅŸtÃ¼ Ãœnsal Polis Meslek YÃ¼ksekokulunu kazandÄ±ktan sonra Sercan B. isimli Ã¶ÄŸrenciyle samimiyet kurdu. Polis olduktan sonra ibadetlerine daha dÃ¼ÅŸkÃ¼n olmaya, iÃ§ine kapanmaya ve sessizleÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ä°zmir polis okulunda okuduÄŸu esnada en samimi arkadaÅŸÄ± Sercan B. isimli ÅŸahÄ±stÄ±. Hatta seÃ§me imkanÄ±n varsa Ä°zmir'de kalmasÄ±nÄ± sÃ¶ylememe raÄŸmen Sercan'Ä±n Ankaraâ€™ya gitmesinden dolayÄ± burayÄ± seÃ§miÅŸ, bu ÅŸahÄ±sla aynÄ± evde kaldÄ±lar."