DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
09:14, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
GÃ¼ncel
08:12, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

  • PaylaÅŸ
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i saldÄ±rganÄ±nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i saldÄ±rganÄ±nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri

Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu MevlÃ¼t Mert AltÄ±nbaÅŸ tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan saldÄ±rganÄ±n AydÄ±n'Ä±n SÃ¶ke ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n serbest bÄ±rakÄ±lan anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

ÅžÃ¼phelilere, "MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ ile ne zaman gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri, bahse konu olayla ilgili kendilerine bilgi verilip verilmediÄŸi ya da imada bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±, herhangi bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, dini grup ve cemaatle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±" gibi sorular yÃ¶neltildi.

"BENÄ°M Ã‡OCUÄžUM Ä°Ã‡Ä°NE KAPANIK SESSÄ°Z VE SAKÄ°N BÄ°R Ã‡OCUKTU"

Ä°fadesinde, saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu gÃ¼n oÄŸlunun 16.30'da kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu belirten anne Hamidiye AltÄ±ntaÅŸ, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±.

"O ara mÃ¼sait deÄŸildim, misafirlikteydim. Kendisi bana 'anne ne yapÄ±yorsun' diye sordu. Daha sonra mÃ¼sait olunca kendisini arayacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleyince 'tamam anne Allah'a emanet ol, hakkÄ±nÄ± helal et' diyerek telefonu kapattÄ±. OÄŸlum polislik sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlanÄ±rken herhangi bir dershaneye gitmedi. Benim Ã§ocuÄŸum iÃ§ine kapanÄ±k sessiz ve sakin bir Ã§ocuktu."

"POLÄ°S OLDUKTAN SONRA Ä°Ã‡Ä°NE KAPANMAYA VE SESSÄ°ZLEÅžMEYE BAÅžLADI"

Baba Esrafil AltÄ±ntaÅŸ da olayÄ±n olduÄŸu gÃ¼n oÄŸluyla konuÅŸtuÄŸunu, kendisine, telefon hattÄ±na kontÃ¶r yÃ¼klediÄŸini sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±.

Telefon konuÅŸmasÄ±nda oÄŸluna Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu belirten AltÄ±ntaÅŸ, ifadesinde ÅŸunlara yer verdi:

"Bana izinli olduÄŸunu, ÅŸu an Ã§arÅŸÄ±da gezdiÄŸini, yemek yiyeceÄŸini sÃ¶yledi. Kendisi annesini ve beni her gÃ¼n olmasa da 2 gÃ¼nde bir arardÄ±. KonuÅŸmasÄ±nda anormal bir durum sÃ¶z konusu deÄŸildi. Ä°zmir RÃ¼ÅŸtÃ¼ Ãœnsal Polis Meslek YÃ¼ksekokulunu kazandÄ±ktan sonra Sercan B. isimli Ã¶ÄŸrenciyle samimiyet kurdu. Polis olduktan sonra ibadetlerine daha dÃ¼ÅŸkÃ¼n olmaya, iÃ§ine kapanmaya ve sessizleÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ä°zmir polis okulunda okuduÄŸu esnada en samimi arkadaÅŸÄ± Sercan B. isimli ÅŸahÄ±stÄ±. Hatta seÃ§me imkanÄ±n varsa Ä°zmir'de kalmasÄ±nÄ± sÃ¶ylememe raÄŸmen Sercan'Ä±n Ankaraâ€™ya gitmesinden dolayÄ± burayÄ± seÃ§miÅŸ, bu ÅŸahÄ±sla aynÄ± evde kaldÄ±lar."



Ä°lgili Konular Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine saldÄ±rÄ± MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ankara'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Ankara'da polise silahlÄ± saldÄ±rÄ±

BaÅŸkent'te, devriye gezen polis ekibine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Yedek vekil' maddesine dÃ¼zenleme
'Yedek vekil' maddesine dÃ¼zenleme

Anayasa dÃ¼zenlemesinde yedek milletvekilliÄŸi dÃ¼zenlemesinde yedek ifadesinin Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor
ErdoÄŸan'dan rektÃ¶r ve YÃ–K Ã¼yesi atamasÄ±
ErdoÄŸan'dan rektÃ¶r ve YÃ–K Ã¼yesi atamasÄ±

ErdoÄŸan, UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ä°smail YÃ¼ksek'i, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine de Prof. Dr. Mustafa Ã‡iÃ§ekler'i atadÄ±
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 24 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 24 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TSK, operasyonda 24 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 37 DEAÅž hedefinin vurulduÄŸunu duyurdu
FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 32 tutuklama
FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 32 tutuklama

FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 32 ÅŸÃ¼pheliden 26'sÄ± tutuklandÄ±.
Ä°DO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri
Ä°DO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Ä°DO ve BUDO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal etti
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i saldÄ±rganÄ±nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i saldÄ±rganÄ±nÄ±n anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri

Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Temel kazÄ±sÄ±nda 2 bin yÄ±llÄ±k lahitler bulundu
Temel kazÄ±sÄ±nda 2 bin yÄ±llÄ±k lahitler bulundu

KÃ¼tahya'da, belediye hizmet binasÄ±nÄ±n inÅŸaat sahasÄ±ndan Roma dÃ¶nemine ait 2 bin yÄ±llÄ±k 3 lahit Ã§Ä±ktÄ±
TÃ¼rkiye'deki mÃ¼lteciler Halep'e Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istiyor
TÃ¼rkiye'deki mÃ¼lteciler Halep'e Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istiyor

Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± Halep'te bÄ±rakan Suriyeliler, saldÄ±rÄ±lar sonucu adeta yerle bir olan kentlerine bir an Ã¶nce huzurun gelmesini bekliyor
Yerebatan SarnÄ±cÄ± restore edilecek
Yerebatan SarnÄ±cÄ± restore edilecek

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Yerebatan SarnÄ±cÄ±â€™nÄ±n restorasyon ve Ã§evre dÃ¼zenlemesi iÅŸini 20 milyon TLâ€™ye ihaleye Ã§Ä±kardÄ±.
TerÃ¶rÃ¼n hedefi olan komandolar yaralarÄ±nÄ± kendileri sarmÄ±ÅŸ
TerÃ¶rÃ¼n hedefi olan komandolar yaralarÄ±nÄ± kendileri sarmÄ±ÅŸ

Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan bazÄ± askerlerin, komando eÄŸitiminde Ã¶ÄŸrendikleri sayesinde, olay yerinde kendilerine ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
2016 yargÄ±da deÄŸiÅŸim yÄ±lÄ± oldu
2016 yargÄ±da deÄŸiÅŸim yÄ±lÄ± oldu

Ä°stinaf mahkemelerinin kurulduÄŸu, Ã§eÅŸitli suÃ§larda ceza oranlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2016, yargÄ±da birÃ§ok konuda yeni dÃ¼zenlemelerin hayata geÃ§irildiÄŸi bir yÄ±l oldu
Ankara'da darbeye yÃ¶nelik 4 iddianame tamamlandÄ±
Ankara'da darbeye yÃ¶nelik 4. iddianame tamamlandÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara PolatlÄ±'da bulunan TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. TopÃ§u TugayÄ±nda gÃ¶rev yapan darbecilere iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±
Ä°stanbul da DHKP-C'ye bÃ¼yÃ¼k operasyon
Ä°stanbulâ€™da DHKP-C'ye bÃ¼yÃ¼k operasyon

Ä°stanbul'da DHKP-C'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 26 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
FransÄ±zlardan elektrik Ã¼reten yol
FransÄ±zlardan elektrik Ã¼reten yol

Fransa'nÄ±n Normandiya bÃ¶lgesinde "elektrik Ã¼reten yolun" ilk kilometresi hizmete girdi.
BM TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸundan memnun
BM TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸundan memnun

BM Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura, doÄŸusundaki ateÅŸkes ve tahliyelerde TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸundan memnuniyet duyduÄŸunu sÃ¶yledi

Haberler

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'yi Ã¶ldÃ¼ren AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n otopsisi tamamlandÄ±
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'yi Ã¶ldÃ¼ren AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n otopsisi tamamlandÄ±

SuikastÃ§Ä± ile baÄŸlantÄ±lÄ± kiÅŸilere gÃ¶zaltÄ±
SuikastÃ§Ä± ile baÄŸlantÄ±lÄ± kiÅŸilere gÃ¶zaltÄ±

Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i cinayetinde yeni detay
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i cinayetinde yeni detay

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Nusra, Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast suÃ§lamasÄ±nÄ± yalanladÄ±
Nusra Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye suikast suÃ§lamasÄ±nÄ± yalanladÄ±

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ± serbest
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ± serbest

Rus heyet bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikte 'kÃ¶stebek'i araÅŸtÄ±racak
Rus heyet bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikte 'kÃ¶stebek'i araÅŸtÄ±racak

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i saldÄ±rganÄ± ile ilgili yeni ayrÄ±ntÄ±lar
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i saldÄ±rganÄ± ile ilgili yeni ayrÄ±ntÄ±lar

DÃ¼nya basÄ±nÄ± Karlov suikastini nasÄ±l gÃ¶rdÃ¼?
DÃ¼nya basÄ±nÄ± Karlov suikastini nasÄ±l gÃ¶rdÃ¼

Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine suikastta ilk otopsi raporu
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine suikastta ilk otopsi raporu

BahÃ§eli'den 'Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'ye suikast aÃ§Ä±klamasÄ±
BahÃ§eli'den 'Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'ye suikast aÃ§Ä±klamasÄ±

BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin bulunduÄŸu sokaÄŸa Karlov ismi verilecek
BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin bulunduÄŸu sokaÄŸa Karlov ismi verilecek

Rus vekil: Karlov'u BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Rus vekil Karlov'u BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Suikast gecesi Putin iÃ§in 'tiyatro' ÅŸoku
Suikast gecesi Putin iÃ§in 'tiyatro' ÅŸoku

ABD'den suikastin arkasÄ±nda ABD var iddialarÄ±na tepki
ABD'den suikastin arkasÄ±nda ABD var iddialarÄ±na tepki

Rus yetkililer bugÃ¼n geliyor
Rus yetkililer bugÃ¼n geliyor

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i muhaliflerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yormuÅŸ
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i muhaliflerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yormuÅŸ

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i suikastine dÃ¼nyadan tepkiler
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i suikastine dÃ¼nyadan tepkiler

Ä°ran konsolosluklarÄ± bugÃ¼n kapalÄ±
Ä°ran konsolosluklarÄ± bugÃ¼n kapalÄ±

Putin: Suikast iliÅŸkileri zayÄ±flatmaya yÃ¶nelik
Putin Suikast iliÅŸkileri zayÄ±flatmaya yÃ¶nelik

ErdoÄŸan: SaldÄ±rÄ± aÃ§Ä±k bir provokasyondur
ErdoÄŸan SaldÄ±rÄ± aÃ§Ä±k bir provokasyondur

SaldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
SaldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

Moskova'daki Ã¼Ã§lÃ¼ zirve iptal edilmeyecek
Moskova'daki Ã¼Ã§lÃ¼ zirve iptal edilmeyecek

Rusya: KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmek istiyorlar
Rusya KarÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmek istiyorlar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Putin'e kritik telefon
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Putin'e kritik telefon

BM Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini kÄ±nadÄ±
BM Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini kÄ±nadÄ±

Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i 2013'ten beri Ankara'daydÄ±
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§i 2013'ten beri Ankara'daydÄ±

Kremlin: Putin'e bilgi verdik
Kremlin Putin'e bilgi verdik

YÄ±ldÄ±rÄ±m BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'ye saldÄ±rÄ±yla ilgili bilgi aldÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'ye saldÄ±rÄ±yla ilgili bilgi aldÄ±

ABD'den saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin ilk aÃ§Ä±klama
ABD'den saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin ilk aÃ§Ä±klama

Rus DÄ±ÅŸiÅŸlerinden bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye saldÄ±rÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klama
Rus DÄ±ÅŸiÅŸlerinden bÃ¼yÃ¼kelÃ§iye saldÄ±rÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klama

Suikast anÄ± kameralara yansÄ±dÄ±!
Suikast anÄ± kameralara yansÄ±dÄ±

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'ye silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ±
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i'ye silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaÄŸÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu olay yerinde
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu olay yerinde

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i: Pasaportsuz seyahat mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Pasaportsuz seyahat mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil

DÄ±ÅŸiÅŸleri, BM daimi Ã¼yelerinin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BM daimi Ã¼yelerinin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 