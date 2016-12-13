Ä°DO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO), olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.
Ä°DO'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 06.30Â Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ,Â 07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ±Â deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri ile 07.00 YenikapÄ±-BandÄ±rma hÄ±zlÄ± feribot seferi yapÄ±lamadÄ±.
Åžirketin saat 12.00'dekiÂ BostancÄ±-YenikapÄ±-BandÄ±rma deniz otobÃ¼sÃ¼ seferi de olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) ve 10.30'daki Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek.
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