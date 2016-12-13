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09:15, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
Genel
08:16, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

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Ä°DO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri
Ä°DO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri

Ä°DO ve BUDO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO), olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.

Ä°DO'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 06.30Â Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ,Â 07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ±Â deniz otobÃ¼sÃ¼ seferleri ile 07.00 YenikapÄ±-BandÄ±rma hÄ±zlÄ± feribot seferi yapÄ±lamadÄ±.

Åžirketin saat 12.00'dekiÂ BostancÄ±-YenikapÄ±-BandÄ±rma deniz otobÃ¼sÃ¼ seferi de olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi.

BUDO

Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saat 08.30'daki Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) ve 10.30'daki Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerÃ§ekleÅŸtirilemeyecek.

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Ä°DO ve BUDO seferleri iptal
Ä°DO ve BUDO seferleri iptal

Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve Ä°DO'dan sefer iptalleri
BUDO ve Ä°DO'dan sefer iptalleri

Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Ä°DO'dan sefer iptalleri
Ä°DO'dan sefer iptalleri

Ä°DO'dan sefer iptalleri
Ä°DO'dan sefer iptalleri

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Ä°DO'dan sefer iptalleri

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Ä°DO'dan sefer iptali

Ä°DO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri
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