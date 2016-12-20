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09:14, 23 AralÄ±k 2016 Cuma
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08:20, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

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FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 32 tutuklama
FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 32 tutuklama

FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 32 ÅŸÃ¼pheliden 26'sÄ± tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince 10 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 32 kiÅŸi adliyeye sevk edildi.

SavcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edilen 32 ÅŸÃ¼pheliden 26'sÄ± tutuklandÄ±. NÃ¶betÃ§i hakimlik, 5 ÅŸÃ¼pheliyi adli kontrol ÅŸartÄ±yla, 1 ÅŸÃ¼pheliyi de tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±raktÄ±.

SÃœREÃ‡

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± 85 ekibin 10 AralÄ±k'ta 57 adrese gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda, 10 Temmuz 2014'te AtatÃ¼rk HavalimanÄ±ndan Tanzanya'ya yÃ¼klÃ¼ miktarda para Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± belirlenen iÅŸ adamlarÄ± Hakan G, Abdullah YÄ±ldÄ±rÄ±m D, Ferhat E, GÃ¼rkan Z. ve Saffet Ã–. ile AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan hava trafik kontrolÃ¶rlerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 35 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki 3 ÅŸÃ¼pheli savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla emniyetten serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â 



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FETÃ– iddianamesini iade eden hakimlere inceleme

MÄ°T ve TSK'da FETÃ– operasyonu
MÄ°T ve TSK'da FETÃ– operasyonu

Bir FETÃ– operasyonu da Adana'da
Bir FETÃ– operasyonu da Adana'da

DÃ¶rt ilde FETÃ– operasyonu; 31 gÃ¶zaltÄ±
DÃ¶rt ilde FETÃ– operasyonu 31 gÃ¶zaltÄ±

5 ilde FETÃ– operasyonu
5 ilde FETÃ– operasyonu

Kayseri merkezli altÄ± ilde FETÃ–/PDY operasyonu
Kayseri merkezli altÄ± ilde FETÃ– PDY operasyonu

KaÃ§arken ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan savcÄ± tutuklandÄ±
KaÃ§arken ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan savcÄ± tutuklandÄ±

12 bin 800 polis gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
12 bin 800 polis gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

Konya'da Ã¶ÄŸretmenlere FETÃ– operasyonu
Konya'da Ã¶ÄŸretmenlere FETÃ– operasyonu

TÃ¼rkeÅŸ: Gerekirse 100 bin kiÅŸi de memurluktan atÄ±lÄ±r
TÃ¼rkeÅŸ Gerekirse 100 bin kiÅŸi de memurluktan atÄ±lÄ±r

Bolu'da FETÃ– operasyonu; 60 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Bolu'da FETÃ– operasyonu 60 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

ErdoÄŸan: Onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z
ErdoÄŸan Onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z

Adliye operasyonunda 68 gÃ¶zaltÄ±
Adliye operasyonunda 68 gÃ¶zaltÄ±

Bursa'da Aktif EÄŸitim Sen'e operasyon
Bursa'da Aktif EÄŸitim Sen'e operasyon

GÃ¼len ve Ã–ksÃ¼z'Ã¼n akrabalarÄ± tutuklandÄ±
GÃ¼len ve Ã–ksÃ¼z'Ã¼n akrabalarÄ± tutuklandÄ±

Ä°zmir ve BalÄ±kesir'de FETÃ– operasyonu
Ä°zmir ve BalÄ±kesir'de FETÃ– operasyonu

Zaman Almanya da kapanÄ±yor
Zaman Almanya da kapanÄ±yor

Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi'nde FETÃ– operasyonu
Ä°nÃ¶nÃ¼ Ãœniversitesi'nde FETÃ– operasyonu

FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 16 tutuklama
FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 16 tutuklama

Ã–mer Faruk KavurmacÄ± ve Faruk GÃ¼llÃ¼ tutuklandÄ±
Ã–mer Faruk KavurmacÄ± ve Faruk GÃ¼llÃ¼ tutuklandÄ±

YÃ–K'ten Ã¼niversitelere; 'FETÃ– incelemelerini hÄ±zlandÄ±rÄ±n'

Kamalak: Saadet'te FETÃ–'cÃ¼ yok
Kamalak Saadet'te FETÃ–'cÃ¼ yok

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda altÄ± generale gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda altÄ± generale gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Kamalak'tan 'paralelle mÃ¼cadele' uyarÄ±sÄ±
Kamalak'tan 'paralelle mÃ¼cadele' uyarÄ±sÄ±

ErdoÄŸan'dan FETÃ– yorumu: At izi it izine karÄ±ÅŸtÄ±
ErdoÄŸan'dan FETÃ– yorumu At izi it izine karÄ±ÅŸtÄ±

FETÃ– operasyonlarÄ±na 'yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi' eleÅŸtirisi
FETÃ– operasyonlarÄ±na 'yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi' eleÅŸtirisi

FETÃ– operasyonlarÄ±nda Ä°stanbul'da son durum
FETÃ– operasyonlarÄ±nda Ä°stanbul'da son durum






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