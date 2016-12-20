08:20, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 32 tutuklama





FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 32 ÅŸÃ¼pheliden 26'sÄ± tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°stanbul Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince 10 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 32 kiÅŸi adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edilen 32 ÅŸÃ¼pheliden 26'sÄ± tutuklandÄ±. NÃ¶betÃ§i hakimlik, 5 ÅŸÃ¼pheliyi adli kontrol ÅŸartÄ±yla, 1 ÅŸÃ¼pheliyi de tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±raktÄ±. SÃœREÃ‡ Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± 85 ekibin 10 AralÄ±k'ta 57 adrese gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonda, 10 Temmuz 2014'te AtatÃ¼rk HavalimanÄ±ndan Tanzanya'ya yÃ¼klÃ¼ miktarda para Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± belirlenen iÅŸ adamlarÄ± Hakan G, Abdullah YÄ±ldÄ±rÄ±m D, Ferhat E, GÃ¼rkan Z. ve Saffet Ã–. ile AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan hava trafik kontrolÃ¶rlerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 35 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndaki 3 ÅŸÃ¼pheli savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla emniyetten serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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