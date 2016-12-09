GÃ¼ncelleme: 08:23, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Trump, ABD'li savunma devlerini karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump, savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n maliyetini dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in Amerikan savunma devleri Lockheed Martin ve Boeing'i karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi.

Trump, Lockheed Martin'in Ã¼rettiÄŸi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n maliyetini eleÅŸtirerek, Boeing'in kendi Ã¼rettiÄŸi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± iÃ§in uygun bir fiyat Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± istedi.

Twitter hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan Trump, "Lockheed Martin'in F-35 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k maliyet ve bÃ¼tÃ§e aÅŸÄ±mÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Boeing'den F-18 Super Hornet uÃ§aÄŸÄ± iÃ§in mukayese edilebilir bir fiyatlandÄ±rma yapmasÄ±nÄ± istedim." ifadesini kullandÄ±.

Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan New York borsasÄ±nÄ±n kapanmasÄ±ndan sonra yapÄ±lan sÄ±nÄ±rlÄ± iÅŸlemlerde Lockheed Martin'in hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri yÃ¼zde 2 dÃ¼ÅŸtÃ¼, Boeing'in hisseleri yÃ¼zde 1'e yakÄ±n artÄ±ÅŸ kaydetti.

Lockheed Martin'in F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n birim maliyeti 100 milyon dolardan baÅŸlayÄ±p 120 milyon dolara kadar Ã§Ä±kÄ±yor. Boeing'in F-18 Super Hornet modelinin birim maliyetinin ise 60 milyon dolar civarÄ±nda olduÄŸu tahmin ediliyor.

Trump, dÃ¼n Boeing ve Lockheed Martin'in Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri (CEO) Dennis Muilenburg ve Marillyn Hewson ile bir araya gelmiÅŸti.

Muilenburg, ABD baÅŸkanlÄ±k uÃ§aÄŸÄ± Air Force One'Ä±n 4 milyar dolardan daha aza mal olmasÄ± iÃ§in Trump'a "kiÅŸisel bir sÃ¶z" verdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸ, Hewson da gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin verimli geÃ§tiÄŸini ve maliyetlerin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi yÃ¶nÃ¼nde kendisine bir fÄ±rsat yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.Â