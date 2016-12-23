ABD: Halep'in dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ ile savaÅŸ bitmez

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n Halep'te kontrolÃ¼ ele geÃ§irmelerine iliÅŸkin, "Halep'teki geliÅŸmeler savaÅŸÄ±n bittiÄŸi anlamÄ±na gelmez. Daha Ã¶nce defalarca sÃ¶yledik; muhalifler savaÅŸmaya devam edecek, aÅŸÄ±rÄ±cÄ± gruplarÄ±n Suriye'ye olan ilgisi devam edecek, mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ± artacak." dedi.
Kirby, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Halep'te yaÅŸanan geliÅŸmeler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Esad ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶ristlerin bÃ¶lgeyi kontrolÃ¼ altÄ±na almasÄ±na deÄŸinen Kirby, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Halep'teki geliÅŸmeler savaÅŸÄ±n bittiÄŸi anlamÄ±na gelmez.Â Daha Ã¶nce defalarca sÃ¶yledik; muhalifler savaÅŸmaya devam edecek, aÅŸÄ±rÄ±cÄ± gruplarÄ±n Suriye'ye olan ilgisi devam edecek, mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ± artacak.Â Suriye'de herhangi bir diplomatik Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lmadÄ±. SavaÅŸÄ±n biteceÄŸine dair herhangi bir iÅŸaret gÃ¶rmedik. Bu sadece ABD'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ deÄŸil, uluslararasÄ± toplum da Halep'te yaÅŸanan geliÅŸmelerin savaÅŸÄ± sona erdirecek bir adÄ±m olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor."
Daha sonra Kirby'ye,Â "Halep'in yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in katkÄ±da bulunacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusu yÃ¶neltildi.
Halep'in yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in herhangi bir yardÄ±m planÄ± olduÄŸunu bilmediÄŸini anlatan Kirby, "Halep'e bakarsanÄ±z, rejim veÂ destekÃ§ileri Moskova ile Tahran'Ä±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Ã–lÃ¼mlerin ve yÄ±kÄ±mlarÄ±n sorumlularÄ± bunlardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
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Kirby, Halep'teki geliÅŸmelerin savaÅŸÄ±n bittiÄŸini gÃ¶stermediÄŸini, mÃ¼ltecilerin artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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