08:34, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

ABD: Halep'in dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ ile savaÅŸ bitmez

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n Halep'te kontrolÃ¼ ele geÃ§irmelerine iliÅŸkin, "Halep'teki geliÅŸmeler savaÅŸÄ±n bittiÄŸi anlamÄ±na gelmez. Daha Ã¶nce defalarca sÃ¶yledik; muhalifler savaÅŸmaya devam edecek, aÅŸÄ±rÄ±cÄ± gruplarÄ±n Suriye'ye olan ilgisi devam edecek, mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ± artacak." dedi.

Kirby, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Halep'te yaÅŸanan geliÅŸmeler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Esad ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶ristlerin bÃ¶lgeyi kontrolÃ¼ altÄ±na almasÄ±na deÄŸinen Kirby, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Halep'teki geliÅŸmeler savaÅŸÄ±n bittiÄŸi anlamÄ±na gelmez.Â Daha Ã¶nce defalarca sÃ¶yledik; muhalifler savaÅŸmaya devam edecek, aÅŸÄ±rÄ±cÄ± gruplarÄ±n Suriye'ye olan ilgisi devam edecek, mÃ¼ltecilerin sayÄ±sÄ± artacak.Â Suriye'de herhangi bir diplomatik Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lmadÄ±. SavaÅŸÄ±n biteceÄŸine dair herhangi bir iÅŸaret gÃ¶rmedik. Bu sadece ABD'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ deÄŸil, uluslararasÄ± toplum da Halep'te yaÅŸanan geliÅŸmelerin savaÅŸÄ± sona erdirecek bir adÄ±m olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor."

Daha sonra Kirby'ye,Â "Halep'in yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in katkÄ±da bulunacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusu yÃ¶neltildi.

Halep'in yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in herhangi bir yardÄ±m planÄ± olduÄŸunu bilmediÄŸini anlatan Kirby, "Halep'e bakarsanÄ±z, rejim veÂ destekÃ§ileri Moskova ile Tahran'Ä±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Ã–lÃ¼mlerin ve yÄ±kÄ±mlarÄ±n sorumlularÄ± bunlardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.