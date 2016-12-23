08:39, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Filistin'de Amona yerleÅŸim biriminin tahliyesi ertelendi





Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin talebini deÄŸerlendiren YÃ¼ksek Adalet Mahkemesi, iÅŸgal edilen bÃ¶lgedeki Amona Yahudi yerleÅŸim biriminin tahliyesinin 45 gÃ¼n ertelenmesine karar verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail YÃ¼ksek Adalet Mahkemesinin, hÃ¼kÃ¼metin "Amona Yahudi yerleÅŸim biriminin tahliyesinin ertelenmesi" talebini kabul ettiÄŸi bildirildi. Ä°srail devlet radyosunun haberine gÃ¶re, Ä°srail YÃ¼ksek Adalet Mahkemesi, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da Filistinlilere ait Ã¶zel mÃ¼lklerin Ã¼stÃ¼ne kurulduÄŸu gerekÃ§esiyle tahliye edilmesine hÃ¼kmedilen Amona Yahudi yerleÅŸim biriminin tahliyesinin, hÃ¼kÃ¼metin talebi Ã¼zerine 45 gÃ¼n ertelenmesine karar verdi. Amona yerleÅŸim birimi sakinlerinin alternatif bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamamasÄ± durumunda mahkemenin verdiÄŸi mÃ¼hletin nihai olduÄŸu vurgulandÄ±. Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti, Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesinin Amona Yahudi yerleÅŸim yerinin boÅŸaltÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin verdiÄŸi kararÄ±n ardÄ±ndan mahkemeden sÃ¶z konusu yerleÅŸim biriminde yaÅŸayan Yahudileri baÅŸka bir yere taÅŸÄ±mak iÃ§in 30 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re istemiÅŸti. Filistinlilerin dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi 26 AralÄ±k 2014'te, "Ã¶zel mÃ¼lkiyet Ã¼zerine kurulduÄŸu iÃ§in yapÄ±lara ruhsat verilmesinin mÃ¼mkÃ¼n olamayacaÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Amona Yahudi yerleÅŸim biriminin iki yÄ±l iÃ§inde tahliye edilmesine hÃ¼kmetmiÅŸti. Mahkeme, Ä°srail hÃ¼kÃ¼metine Yahudi yerleÅŸimcilerin, 25 AralÄ±k 2016'ya kadar Amona'yÄ± boÅŸaltmalarÄ±nÄ± kapsayan kararÄ± ibraz etmiÅŸ, Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti ise mahkemeden sÃ¶z konusu kararÄ± 7 ay ertelemesini talep etmiÅŸti. KudÃ¼s'Ã¼n kuzeyindeki Binyamin bÃ¶lgesinde Filistinlilere ait arazi Ã¼zerine 1997'de inÅŸa edilen Amona yerleÅŸim biriminde yaklaÅŸÄ±k 50 Yahudi aile yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria, 1967'den beri Ä°srail tarafÄ±ndan iÅŸgal altÄ±nda tutuluyor. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te yaklaÅŸÄ±k 200 bin, BatÄ± Åžeria'da ise 400 bin Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re buralardaki tÃ¼m Yahudi yerleÅŸim birimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ediliyor.

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