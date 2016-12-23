ErdoÄŸan'dan rektÃ¶r ve YÃ–K Ã¼yesi atamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ä°smail YÃ¼ksek'i atadÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ErdoÄŸan'Ä±n, UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, Anayasa'nÄ±n 130'uncu ve 2547 SayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu'nun 13'Ã¼ncÃ¼ maddeleri uyarÄ±nca mÃ¼tevelli heyetinin teklifi ve YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¼zerine, YÃ¼ksek'i atadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine, Prof. Dr. Mustafa Ã‡iÃ§ekler'in, ÃœniversitelerarasÄ± Kurulca yapÄ±lan seÃ§imini, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu'nun 6'ncÄ± maddesinin b/5 bendi gereÄŸince onayladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Anayasa dÃ¼zenlemesinde yedek milletvekilliÄŸi dÃ¼zenlemesinde yedek ifadesinin Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor
ErdoÄŸan, UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ä°smail YÃ¼ksek'i, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine de Prof. Dr. Mustafa Ã‡iÃ§ekler'i atadÄ±
TSK, operasyonda 24 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 37 DEAÅž hedefinin vurulduÄŸunu duyurdu
FETÃ–'ye finansal destek saÄŸladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 32 ÅŸÃ¼pheliden 26'sÄ± tutuklandÄ±.
Ä°DO ve BUDO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal etti
Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lan anne ve babasÄ±nÄ±n ifadeleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±
KÃ¼tahya'da, belediye hizmet binasÄ±nÄ±n inÅŸaat sahasÄ±ndan Roma dÃ¶nemine ait 2 bin yÄ±llÄ±k 3 lahit Ã§Ä±ktÄ±
Ãœlkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± Halep'te bÄ±rakan Suriyeliler, saldÄ±rÄ±lar sonucu adeta yerle bir olan kentlerine bir an Ã¶nce huzurun gelmesini bekliyor
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Yerebatan SarnÄ±cÄ±â€™nÄ±n restorasyon ve Ã§evre dÃ¼zenlemesi iÅŸini 20 milyon TLâ€™ye ihaleye Ã§Ä±kardÄ±.
Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan bazÄ± askerlerin, komando eÄŸitiminde Ã¶ÄŸrendikleri sayesinde, olay yerinde kendilerine ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°stinaf mahkemelerinin kurulduÄŸu, Ã§eÅŸitli suÃ§larda ceza oranlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2016, yargÄ±da birÃ§ok konuda yeni dÃ¼zenlemelerin hayata geÃ§irildiÄŸi bir yÄ±l oldu
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara PolatlÄ±'da bulunan TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. TopÃ§u TugayÄ±nda gÃ¶rev yapan darbecilere iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±
Ä°stanbul'da DHKP-C'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 26 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
Fransa'nÄ±n Normandiya bÃ¶lgesinde "elektrik Ã¼reten yolun" ilk kilometresi hizmete girdi.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura, doÄŸusundaki ateÅŸkes ve tahliyelerde TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸundan memnuniyet duyduÄŸunu sÃ¶yledi