08:43, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

ErdoÄŸan'dan rektÃ¶r ve YÃ–K Ã¼yesi atamasÄ±





ErdoÄŸan, UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ä°smail YÃ¼ksek'i, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine de Prof. Dr. Mustafa Ã‡iÃ§ekler'i atadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ä°smail YÃ¼ksek'i atadÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ErdoÄŸan'Ä±n, UluslararasÄ± Antalya Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, Anayasa'nÄ±n 130'uncu ve 2547 SayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu'nun 13'Ã¼ncÃ¼ maddeleri uyarÄ±nca mÃ¼tevelli heyetinin teklifi ve YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun olumlu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¼zerine, YÃ¼ksek'i atadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ÃœyeliÄŸine, Prof. Dr. Mustafa Ã‡iÃ§ekler'in, ÃœniversitelerarasÄ± Kurulca yapÄ±lan seÃ§imini, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu'nun 6'ncÄ± maddesinin b/5 bendi gereÄŸince onayladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.