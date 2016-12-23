Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 21'i daha serbest

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Nijerya'da, 2014 yÄ±lÄ±nda Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen bir okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan 276 kÄ±z Ã§ocuÄŸundan 21'inin daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Garba Shehu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 21 kÄ±z Ã§ocuÄŸunun daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin Borno eyaletinde Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik son bir ay iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda ise en az 2 bin kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borno eyaletine baÄŸlÄ± Chibok kentinde bir yatÄ±lÄ± okula 14 Nisan 2014'te baskÄ±n dÃ¼zenleyen Boko Haram militanlarÄ±, 276 kÄ±z Ã¶ÄŸrenciyi kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bu Ã¶ÄŸrencilerden 57'si Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§mayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ± ancak 219'undan haber alÄ±namÄ±yordu.
Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren, lideri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlayan Boko Haram, 17 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden oldu. Ã–rgÃ¼t, geÃ§en yÄ±ldan bu yana eylemlerini Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'e de kaydÄ±rdÄ±.
Boko Haram tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 21'i daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin talebini deÄŸerlendiren YÃ¼ksek Adalet Mahkemesi, iÅŸgal edilen bÃ¶lgedeki Amona Yahudi yerleÅŸim biriminin tahliyesinin 45 gÃ¼n ertelenmesine karar verdi
Kirby, Halep'teki geliÅŸmelerin savaÅŸÄ±n bittiÄŸini gÃ¶stermediÄŸini, mÃ¼ltecilerin artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Trump, Lockheed Martin'in F-35 uÃ§aÄŸÄ±na karÅŸÄ±, Boeing'in F-18 Super Hornet modeli iÃ§in fiyatlandÄ±rma yapmasÄ±nÄ± istedi
Halep kent merkezinin doÄŸusunda, rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatmasÄ±nda bulunan sivillerin ve muhalif gÃ¼Ã§lerin tahliyesi tamamlandÄ±
BaÅŸkent Kahire'de dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k toplantÄ±ya, Katar, Suudi Arabistan ve BAE Enerji ve Petrol bakanlarÄ± katÄ±lmadÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Anastasiadis, ara bÃ¶lgede bir araya geldi. BÃ¶lgedeki gazla ilgili siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±ldÄ±
AB, TÃ¼rkiye'deki 70 bin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸun eÄŸitimine katkÄ± saÄŸlayacak 270 milyon avroluk sÃ¶zleÅŸme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± ertelendi
Askeri kaynaklar, "TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±nÄ±n El Bab bÃ¶lgesinden Ã§ekilme faaliyeti iÃ§inde olduÄŸu" iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±.
Arap milletvekili Gattas, hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilmesi iÃ§in "dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" kabul etti
Hamas lideri MeÅŸal'le telefonla konuÅŸan bir Filistinli, Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda alÄ±ndÄ±
5 ay sonra yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde solun adayÄ± olmak iÃ§in baÅŸbakanlÄ±ktan istifa edip seÃ§im kampanyasÄ±na baÅŸlayan Manuel Valls'e Strazburg'da un Ã§uvalÄ± atÄ±ldÄ±.
Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti
Trablus'un gÃ¼neydoÄŸusunda bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼, pilot ve yardÄ±mcÄ±sÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rusya'nÄ±n ekim ayÄ±nda gÃ¼nde ortalama 10,7 milyon varil petrol Ã¼reterek Suudi Arabistan'Ä± geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi