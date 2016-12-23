08:47, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Nijerya'da kaÃ§Ä±rÄ±lan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±ndan 21'i daha serbest

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da, 2014 yÄ±lÄ±nda Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen bir okul baskÄ±nÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±lan 276 kÄ±z Ã§ocuÄŸundan 21'inin daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Garba Shehu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± 21 kÄ±z Ã§ocuÄŸunun daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin Borno eyaletinde Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik son bir ay iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda ise en az 2 bin kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusundaki Borno eyaletine baÄŸlÄ± Chibok kentinde bir yatÄ±lÄ± okula 14 Nisan 2014'te baskÄ±n dÃ¼zenleyen Boko Haram militanlarÄ±, 276 kÄ±z Ã¶ÄŸrenciyi kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bu Ã¶ÄŸrencilerden 57'si Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§mayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ± ancak 219'undan haber alÄ±namÄ±yordu.

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren, lideri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlayan Boko Haram, 17 bine yakÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden oldu. Ã–rgÃ¼t, geÃ§en yÄ±ldan bu yana eylemlerini Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'e de kaydÄ±rdÄ±.